Ecco le 4 donne più glaciali dello zodiaco, brrrrrr che freddo

Gli astri sono pronti a rivelarti quali sono le donne più glaciali dell’oroscopo e lo sono tutto l’anno, non solo in inverno.

Ogni donna ha una personalità unica ed il segno zodiacale influenza i suoi tratti distintivi. Il suo carattere è anche determinante per le sue esperienze di vita, ad esempio le persone eccessivamente buone potrebbero incappare più facilmente in narcisisti patologici. Le cattive esperienze unitamente al proprio carattere potrebbero rendere alcune donne particolarmente glaciali con difficoltà ad esprimere i propri sentimenti.

Secondo gli astrologi in modo particolare sarebbero 4 le donne dello zodiaco più inclini ad essere indifferenti e fredde come il ghiaccio. La loro apparente insensibilità è solo il frutto di una introversione. Si tutelano da possibile sofferenza non mostrando i propri sentimenti, è una forma di tutela precauzionale. Sei anche tu tra le donne più indifferenti dello zodiaco?

Le donne più glaciali in base al segno zodiacale

Scopriamo quali sono le donne più glaciali dello zodiaco e perché hanno sentito il bisogno di tutelarsi dietro una barriera di ghiaccio:

Cancro

Il Cancro ha una personalità semplice e non ama essere al centro dell’attenzione. Le donne del Cancro sono leali, generose, sincere e sensibili. Farebbero di tutto per proteggere la famiglia. Nonostante il suo grande cuore il Cancro si mostra spesso freddo ed impassibile per via della sua grande difficoltà a esternare i propri punti di vista e anche i suoi sentimenti.

Scorpione

Le donne dello Scorpione sono misteriose e passionali. Quando si tratta della loro vita privata diventano fredde e distanti. Non amano parlare della loro vita e non lasciano trapelare alcun dettaglio riguardo ai loro pensieri. Di fronte alle persone curiose o troppo invadenti il Cancro si allontana infastidito. Questo comportamento nasconde una grande paura di essere ferito. Si fidano poco degli altri e sono sempre sul chi va la.

Capricorno

Le donne del Capricorno sono molto ambiziose. Il lavoro occupa il primo posto nella loro vita. Hanno molti progetti e hanno anche i mezzi per realizzarli quindi non hanno tempo per sentimentalismi e smancerie. La loro grande determinazione li porta a non fermarsi davanti a niente, per questo appaiono impassibili. Inoltre fanno fatica a lasciarsi andare.

Pesci

Le donne del segno Pesci sono le donne più sensibili e sognatrici dello zodiaco. Sono donne timide ed introverse. Data la loro grande sensibilità tendono a collezionare sofferenze e col tempo imparano a crearsi un guscio protettivo. Mostreranno di essere donne indipendenti e di non aver bisogno di nessuno ma in realtà non desiderano altro che persone sincere e amorevoli al loro fianco. Non tradiranno mai le loro emozioni perchè odiano essere giudicate o criticate.