Test del Nuovo Amore | Che tipo di relazione di coppia inizierai nel 2022?

Perché fare il test del nuovo amore? Perché l’anno nuovo è alle porte e potrebbe far spuntare nuovi amori all’orizzonte (o rinnovare quelli vecchi).

Secondo diverse teorie filosofiche e teologiche nella vita si attira ciò che si desidera, a patto di desiderarlo abbastanza. Oggi interrogheremo insieme il tuo inconscio per fargli “svelare” cosa desidera e, quindi, cosa attirerà con l’anno nuovo.

Anche se tutti affermano di desiderare la felicità in amore, non tutti sono in grado di definire con consapevolezza quale tipo di amore li renderebbe davvero felici. La conseguenza è che non tutti sono consapevoli di quello che attireranno in futuro!

Per cercare di capire di quale tipo di relazione sentimentale avresti bisogno ora cercheremo di interrogare direttamente il tuo inconscio. Lo “costringeremo” a rivelarsi attraverso dei simboli.

Test del Nuovo Amore

Per capire quale tipo di nuovo amore ti porterà il 2022 basterà osservare i quattro tipi di cibi e di bevande che ti proponiamo. Scegli ciò che vorresti mangiare o bere in dolce compagnia durante l’ultima notte dell’anno! Ti permetterà di scoprire cosa ti riserva l’anno nuovo dal punto di vista sentimentale.

1 – Torta cioccolato e fragole

La torta al cioccolato e fragole è la quintessenza del piacere sensoriale. Si tratta di un dolce ricco e molto complesso dal punto di vista del gusto. In questo dolce si associano note dolci e amare legate al cioccolato con il gusto un po’ aspro e pungente della frutta.

Inoltre, anche le consistenze sono molto differenti: quella dolce e succosa della fragola, quella morbida e dolce del pan di spagna e quella vellutata e leggermente amara della crema e della ganache di copertura.

Se hai scelto questo dolce significa che ciò che ti aspetta nel 2022 è un anno di amore passionale. Probabilmente avrai la fortuna di incontrare un uomo in grado di risvegliare tutti i tuoi sensi e di stimolare tutti i tuoi desideri come raramente è successo in passato.

Non farti scappare l’occasione e divertiti!

2 – Cioccolata calda

Il cioccolato è uno degli alimenti più golosi in assoluto e, nella sua forma liquida è anche un alimento di conforto, in grado di riscaldare il corpo e lo spiriti di chi lo consuma.

Ovviamente la cioccolata calda può essere aromatizzata in molte maniere ma il gusto principale rimarrà sempre quello del cioccolato. Il cacao avvolge tutti i sapori in una nota cosante, esattamente come questa relazione avvolgerà la tua vita.

Se hai scelto la cioccolata calda significa che il prossimo amore che vivrai sarà molto dolce e rassicurante. Sarà caldo come un abbraccio e piacevole come un dolce a fine giornata, ti donerà tranquillità e pace, forse ciò di cui hai sentito maggiormente la mancanza.

3 – Champagne Rosé

Lo champagne è per definizione il vino che si beve nelle grandi occasioni, per celebrare i propri traguardi o le ricorrenze importanti.

Stappare molte bottiglie di champagne sempre con la stessa persona significa aver trascorso insieme molto tempo e affrontato insieme molti passaggi della propria vita.

Se hai scelto lo champagne rosé significa che l’amore che desideri per il 2022 è un amore solido e duraturo. La tua necessità è costruire qualcosa di importante, senza sprecare tempo ed energie emotive in relazioni che non sono in grado di appagarti.

Probabilmente il 2022 sarà l’anno giusto per realizzare il tuo desiderio!

4 – Cupcake arcobaleno

I cupcake sono un dolce di importazione americana preparati in un’infinità di gusti differenti. Sono famosi per le bellissime decorazioni che è possibile realizzare con la crema al burro sulla loro sommità e, per questo motivo, sono diventati molto famosi.

Questi dolci trasmettono allegria e voglia di condivisione perché sono dolcetti che si preparano in serie e che si mangiano alle feste con molte persone.

Se hai scelto questo variopinto cupcake arcobaleno significa che il tuo prossimo amore sarà avventuroso e pieno di allegria contagiosa.

Se sei una persona adulta probabilmente questa nuova relazione ti permetterà di entrare maggiormente in contatto con la tua bambina interiore e ritrovare tutto l’entusiasmo dell’adolescenza. Invece, se sei una ragazza giovane, molto probabilmente troverai un compagno che, esattamente come te, non vede l’ora di godersi la vita in allegria e spensieratezza.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.