Test abito di Natale: il tuo preferito rivela chi sei

Grazie al test sdell’abito di Natale puoi scoprire chi sei veramente e come vivi questo periodo dell’anno indicando semplicemente come ami vestirti.

Il periodo delle feste di Natale è caratterizzato da tanti piccoli rituali tra i quali non mancano quelli legati all’abbigliamento. In questo periodo dell’anno ci si trova infatti sia a ricevere abiti o capi di vestiario come sciarpe e guanti che ad andare in giro per negozi alla ricerca dell’abito giusto. Dopotutto, al pensiero di pranzi e cene con amici e parenti, chi non ha voglia di sentirsi al top indossando qualcosa che lo faccia sentire a proprio agio?

E proprio in questa scelta, solitamente caratterizzata dal modo di essere e di sentire di una persona, si cela tutto un mondo in grado di svelare aspetti a cui spesso non si fa caso ma che, analizzati sotto la giusta luce, possono dire molto sul nostro conto.

Che si tratti di un abito elegante da sfoggiare per sentirsi bellissime o di qualcosa di più in tema con le feste e forse meno chic ma sicuramente allegro e colorato, dietro una scelta si nasconde un modo di essere e di sentire questi giorni così particolari.

Per questo motivo, ovvi, cercando di conoscerci meglio, scopriremo chi siamo davvero scegliendo semplicemente il tipo di abito che ci piace indossare di più a Natale. Un modo semplice e giocoso per scoprire qualcosa di più sul nostro conto e, perché no, anche su chi ci circonda.

Test dell’abito di Natale: quello che preferisci indossare rivela chi sei

Per effettuare questo test nel modo corretto basta osservare le due immagini e scegliere d’istinto quella che maggiormente ti rappresenta.

In questo modo riuscirai ad avere un’idea più chiara di chi sei e di come tendi a vivere il periodo delle feste di Natale.

1 – L’abito prettamente natalizio

Se la sera della vigilia o il giorno di Natale sei solita indossare qualcosa che ricordi il Natale sei sicuramente una persona allegra, con una buona dose di autoironia e tanto amore per le feste. Che si tratti del classico maglione con la renna, o di qualcosa che richiami gli omini di pan di zenzero o i folletti di Babbo Natale, sei sempre pronta a dare il meglio di te, indossando il Natale e trasmettendone così la magia a chiunque ti circondi.

Il tuo modo di fare dimostra un amore per le feste e per tutto ciò che è legato al magico periodo dell’infanzia. Un’infanzia che ti piace rivivere attraverso piccoli gesti e che ami poter far percepire anche a chi ti sta intorno. Il tutto per un mood allegro e festoso che non ti stanchi mai di riproporre e che fa di te una vera amica del Natale.

Per gli altri sei sicuramente un esempio e anche una luce nel periodo delle feste. Basta infatti averti intorno per sentirsi già nel pieno mood natalizio. Una cosa che può piacere o meno ma che di certo ti caratterizza al punto da renderti unica agli occhi di chi ti guarda.

2 – L’abito elegante

Se anche a Natale ciò che preferisci in assoluto è vestire indossando qualcosa di elegante, sei sicuramente una persona che ama farsi notare e che approfitta di ogni momento utile per farlo. Che si tratti di qualcosa di veramente elegante o di studiato ad hoc per starti alla perfezione, ciò a cui aneli maggiormente è apparire bella e sempre al top.

Il tuo spirito natalizio non è estremamente accentuato e, sopratutto, non tende a coinvolgere gli altri. Nella vita, infatti, preferisci concentrarti su te stessa e far si che ognuno pensi a se nel modo che preferisce. Per questo motivo, non sei quella che si cercherebbe per vivere a pieno il Natale. Di sicuro, però, rappresenti l’anima della festa quando l’intento è quello di divertirsi e di passare qualche ora in compagnia.

Il tuo rapporto con gli altri è solitamente cordiale e volto a conoscere in modo superficiale chi ti sta intorno prima di approfondire. Una cosa che fai anche a Natale dove apprezzi la possibilità di fare nuove conoscenze e di imparare a conoscere meglio chi ti sta intorno. Un aspetto che, anche se non te ne rendi conto, tende a renderti più affabile. Che anche tu, sotto sotto, sia un po’ vittima del fascino di queste feste?

E se a Natale ti piace indossare qualcosa a tema ma che sia al contempo elegante? In tal caso puoi controllare entrambi i profili e cogliere gli aspetti che a prima lettura senti tuoi. Questi indicheranno sia chi sei veramente che come stai vivendo questo periodo così magico e prezioso per la maggior parte delle persone.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.