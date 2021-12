Beatrice Valli a Natale indossa Intimissimi! Il perfetto look da indossare e regalare!

Beatrice Valli a Natale sceglie di indossare anche la lingerie a tema natalizio, con la nuova linea, perfetta da regalare, di Intimissimi! Scopriamo insieme i look in intimo indossati da Beatrice Valli e copiamoli!

Il periodo natalizio ha un potere straordinario, ossia quello di plasmare tutta la nostra vita e di renderla “natalizia”. Le nostre case si tingono di rosso, le strade si riempiono di luci e i cibi diventano tradizioni. In più, tutto il mese di dicembre la nostra mente è solo su quel pensiero fisso e rimbombante: i regali di Natale! Una delle cose più difficili in assoluto in questo periodo è proprio questo, ideare, acquistare e poi incartare i regali di Natale sperando che la nostra fatica verrà ricompensata strappando un sorriso felice al momento della consegna del dono. Ovviamente noi di CheDonna siamo pronti ad aiutarvi anche in questa missione. E come faremo oggi? Prendendo ispirazione da Beatrice Valli e i suoi look in lingerie firmati Intimissimi!

Cappotto? Ce l’ha. Maglia di lana? Non la indossa. Una bella sciarpa? L’ho regalata l’anno scorso. Ecco un classico esempio di frase nella testa pre natalizia in cui si pensa e si ripensa a quale potrebbe essere il regalo perfetto da fare alla nostra persona cara. Con finale sistematico in cui non riusciamo a farci venire in mente una bella idea regalo.

Quest’anno vi aiutiamo noi, prendendo ispirazione anche dalla bellissima Beatrice Valli!

Una delle idee regalo natalizie che sempre sarà gradita è il completino intimo, a tema natalizio!

Beatrice Valli a Natale: solo intimo firmato Intimissimi! Scopriamo insieme la nuova linea di intimo natalizio, perfetto anche come regalo di Natale!

Bralette, balconcino o body? Ecco i modelli diversi ma tutti bellissimi di lingerie firmata Intimissimi, ottima anche come idea regalo!

Beatrice Valli, nel suo profilo Instagram, ha indossato alcuni completi intimi firmati Intimissimi, tutti da copiare!

Il primo è un completo rosso in tessuto trasparente con dei pois ricamati, composto da un reggiseno a balconcino e uno slip a brasiliana.

Il secondo, invece, è un look total black, composto da un reggiseno in pizzo nero e lo stesso slip indossato nella foto precedente, solo in color nero.

Perché anche la lingerie sotto Natale si trasforma e si tinge di rosso!

E se volessimo regalare la lingerie indossata da Beatrice Valli?

Reggiseno pois € 29,90

slip brasiliana € 15,90

reggiseno in pizzo € 29,90

Termina anche per oggi la guida di stile targata CheDonna sui look indossati da Beatrice Valli firmati Intimissimi, perfetti anche come regalo di Natale!

Alla prossima guida di stile, con tante novità!