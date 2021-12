Qual è il gioco natalizio per eccellenza la briscola o sette e mezzo?

Non credi riusciremo a capire qualcosa di te tra questi grandi classici natalizi? Scopriamolo subito con il test briscola o sette e mezzo: devi solo dirci quale preferisci tra i due giochi!

Sai bene che le grandi feste, così come tutte le occasioni ricorrenti della nostra vita, possono svelarci veramente molto di te e della tua personalità.

Ah, come dici? Non lo sapevi? Ma allora non hai ancora provato uno dei test natalizi di CheDonna.it, evidentemente!

Oggi abbiamo deciso di proporti una domanda vecchia veramente come il mondo.

A Natale, almeno secondo te, qual è il gioco di carte per eccellenza?

La tua risposta ci svelerà tutto di come vedi il mondo e del tipo di persona che sei: non sei curioso di conoscerti meglio?

Test briscola o sette e mezzo a Natale: qual è il gioco che ti piace di più tra questi due famosi giochi di carte?

Sappiamo tutti che l’arrivo del Natale, del cenone e delle riunione familiari, porta con sé anche un quesito importante e fondamentale.

Dai, ovviamente lo hai già capito: a che cosa si gioca dopo cena, briscola o sette e mezzo?

La domanda può sembrare triviale e di poca importanza ed invece ci dice moltissimo di chi sei!

Immagina di aver appena finito una cena luculliana con i tuoi cari e di aver bucce di mandarini a profusione (da usare come punti).

Cosa fare a questo punto?

LEGGI ANCHE –> Quali sono le tue decorazioni preferite per l’albero di Natale?

Ovviamente il mazzo di carte è già fuori (rigorosamente napoletane, ci auguriamo per voi) ma bisogna prima decidere a cosa giocare.

Un turno di briscola oppure sette e mezzo? Qual è, secondo te, il gioco di carte natalizio per eccellenza?

Rispondi a questa domanda ed il nostro test briscola o sette e mezzo sarà in grado di scoprire chi sei veramente.

Non ci credi? Allora leggi i responsi qui sotto!

briscola: sei una persona calma e posata, vero? Beh, magari non durante una partita di briscola, visto che non vedi l’ora sia Natale per poter “spennare” amici e parenti a questo gioco ma di certo nella vita sei molto calmo!

Chi sceglie la briscola, infatti, è una persona che ama le sfide ma non in maniera plateale o rumorosa!

Per te il gioco vero è quello che si svolge nella tua mente: hai una strategia e la segui passo passo, arrivando spesso e silenziosamente alla vittoria!

Quando, come a volte capita, ti perdi un punto oppure una situazione che non ti aspettavi si presenta sul tavolo da gioco ti innervosisci particolarmente.

Non sei uno che vive per giocare o per vincere però sai che questo è un gioco che ti piace particolarmente perché puoi programmare.

Essendo una persona pratica, con i piedi per terra e con un cervello veramente analitico, questo gioco ti piace particolarmente.

Sei sicuramente una persona che in molti prendono sottogamba per poi pentirsi amaramente: sia nel gioco che nella vita reale!

LEGGI ANCHE –> Test cantante preferito a Natale: ti piace Mariah Carey o Michael Bublè?

sette e mezzo: se hai scelto sette e mezzo, oltre a farti i complimenti perché è questo il gioco più natalizio d’Italia, possiamo dire di te che sei sicuramente una persona molto competitiva.

Nonostante questo sia un gioco dove a tutti tocca fare il banco e nessuno giochi contro gli altri, per te è importantissimo vincere!

Guardi con attenzione le carte degli altri, sai di avere molta fortuna ma anche di avere una strategia non indifferente.

Sei un vero e proprio calcolatore, capace di prendere decisioni in fretta ma anche di giocare d’astuzia.

Il tuo gioco, infatti, si basa su tutti i partecipanti e non ti fai di certo problemi a cercare di metterli in difficoltà!

Sei una persona che sa leggere le emozioni altrui, usandole spesso a suo vantaggio. Sei decisamente scaltro e non hai paura del confronto con gli altri.

Ti piace ridere e scherzare oltre che giocare ma, di certo, il nostro test briscola o sette e mezzo ci svela che sei un vero e proprio attore nella vita reale così come nei giochi.

Sei fantasioso e pieno di risorse: gli altri possono solo invidiarti!