Test: ciò che vedi prima rivela cosa ti nasconde la tua mente

Questo test psicologico farà luce nei meandri della tua mente e ti svelerà ciò che lei tenta di tenerti nascosto.

Ci sono cose che in fondo al cuore sappiamo bene come sono realmente, possono essere persone, informazioni, sospetti. Hanno in comune il fatto di essere rischiose nel senso che potrebbero far molto male per questo la mente che tenta di proteggere il nostro benessere mentale, in qualche modo tenta di oscurare queste informazioni.

Spesso abbiamo paura di guardare in faccia alla realtà, le nostre paure non sempre sono fondate e razionali. Osserva questa immagine e dimmi cosa hai notato prima, la tua scelta ti farà scoprire cosa ti nasconde la tua mente in questo momento.

Cosa ti sta nascondendo la tua mente?

Questo semplicissimo test psicologico ti aiuterà a capire molte cose di te, ad esempio se sei o meno una persona che empatizza con se stessa. Capire gli altri non è sempre semplice e capire se stessi non lo è di meno.

La mente umana è misteriosa, a volte ha dei segreti ed è in grado di tenerli nascosti perfino a chi ospita questa mente. L’inconscio gioca un ruolo chiave nella determinazione e nella manifestazione di chi siamo veramente. Il modo in cui interpretiamo questa immagine potrebbe aiutarci a vedere con maggiore chiarezza chi siamo.

Questo test ha lo scopo di intrattenerti e non ha una valenza scientifica, i dettagli che questo test fa trapelare dalla tua personalità sono da intendersi come materiale utile per intraprendere un percorso introspettivo.

Pronto per fare il test? Scopri cosa indica l’elemento dell’immagine che ha colpito subito la tua attenzione:

Se hai notato prima il libro

Hai notato il libro aperto? questa scelta indica che sei una persona molto intelligente e l’intuizione è una caratteristica che ti contraddistingue.

Sei una persona che non agisce d’impulso ma usi la logica e rifletti molto sulle tue azioni, nonostante ciò sai che le tue intuizioni ti hanno dato le maggiori soddisfazioni.

Quello che la mente tenta di nasconderti è che sei una persona intuitiva, la tua razionalità non lo accetta. Le persone vedono in te una persona saggia. Questo perché sei molto empatica e comprendi molto gli altri anche se non vuoi convincertene.

Se hai notato prima le rose

Le persone che notano le rose sono romantiche, hanno un grande cuore e vedono la bontà in ogni cosa. Ami tutto ciò che apporta pace, tranquillità e armonia nella tua vita.

Se c’è qualcosa che la tua mente ti impedisce di vedere è l’invidia. Tu vedi sempre il lato buono di tutti e giustifichi ogni comportamento, anche il più disonesto.

Se hai notato prima la croce inclinata

Se hai visto la croce significa che la lealtà è il cardine sul quale fondi la tua esistenza. I tuoi valori sono sacri, rispetto, correttezza, generosità e onestà non si possono mettere in discussione in nessuna circostanza. Ogni promessa è un debito per te.

Quello che la tua mente ti nasconde è la slealtà degli altri. Non tutte le persone credono nei tuoi stessi ideali e c’è chi è disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole.

Se hai notato prima i palloncini

Chi nota i palloncini è una persona ottimista e allegra, ogni occasione è buona per celebrare la vita. Tutto accade per un buon motivo, anche le cose brutte nascondono un altra faccia della medaglia. Sei una persona che non perde mai la calma.

Ciò che la mente ti nasconde è che molte persone non hanno fiducia in te perché scambiano il tuo lato giocoso crisi perché hai fiducia di poter ottenere qualcosa di positivo con l’essere poco seri ed affidabili. Se tu vedessi queste cose riusciresti a dimostrare loro quanto si sbagliano.

Se hai notato prima un cuore

Coloro che notano il cuore ragionano con il cuore e lo usano per giudicare gli altri. Si immedesimano in ogni situazione e la valutano dal profondo del loro spirito. Questo ti rende una persona molto empatica.

Ciò che la mente ti nasconde è che il mondo non è fatto solo di buoni e che i buoni non vincono sempre.

Se hai notato prima un volto sorridente

Sei una persona con una grande gioia di vivere. L’ottimismo è la chiave con la quale affronti la vita. Hai sempre una battuta pronta e sai come strappare sorrisi.

La tua mente ti nasconde la vera gravità elle cose, non sempre ti reni conto di come stanno le cose in realtà. Rifiuti certi pensieri e non vuoi accettarli, ma questo purtroppo non cambia le cose e finisci per prendere grani batoste.

Se hai notato prima una cravatta

Se hai notato la cravatta significa che sei preciso, laborioso, molto ligio al dovere e alla disciplina. Ti impegno in tutto ciò che fai e ottieni successo nella vita. Perseveranza è il tuo inno nazionale. Combatti sempre per ottenere ciò che desideri.

La tua mente ti nasconde il rischio. Per te non c’è ostacolo che tenga, non c’è impedimento. Tu vedi solo i tuoi obiettivi e avanzi fino al traguardo senza mai guardarti intorno senza lasciare che niente possa distrarti. Sei sprezzante del pericolo.

Se hai notato prima la faccia del leone

Hai visto un leone in questa immagine? Questo è perché sei scaltro, coraggioso e astuto come un leone. Sei veloce e arrivi a vedere le diverse prospettive delle cose prima degli altri. Quello che la tua mente ti nasconde è la validità che si cela nei consigli di chi ti ama. Non accetti l’idea di sbagliarti, di non agire nella ragione e nella consapevolezza sei estremamente testardo. Quando credi in qualcosa vai avanti senza rimpianti.