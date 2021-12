Vai sempre contro le regole? Scoprilo subito grazie al tuo segno zodiacale

Pensavi non ci saremmo resi conto del fatto che vai sempre contro le regole? Ci è bastato semplicemente controllare la classifica dei segni più anticonformisti!

A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di andare contro le regole?

Magari si trattava di una regola sciocca oppure, semplicemente, quel giorno ti sentivi un poco punk.

Insomma, poco importa quale sia il motivo: nessuno di noi può dire di avere sempre rispettato le regole!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di scoprire, grazie all’oroscopo, quali sono quei segni che, invece, vanno sempre e comunque contro le regole.

Lo fanno quasi per sport! Ci sarai anche tu in classifica?

I segni zodiacali più anticonformisti: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Alzi la mano chi ha sempre rispettato le regole, poco importa di che tipo o in quale momento della sua vita.

Ehi, no, non parliamo di cose basilari, come indossare la mascherina sull’autobus ad esempio, oppure di regole del vivere comune e civile (non cercare di commettere un omicidio dopo che vi rubano il posto sotto casa).

Che si tratti di copiare una risposta a scuola, di essersi iscritti su Facebook a meno di diciotto anni (dichiarando però di averli) o di qualsiasi altra piccola ribellione, è giunta l’ora di ammetterlo. A volte sei andata contro le regole, non è vero?

Visto che è capitato veramente a tutti di non seguire le regole, oggi abbiamo deciso di proporti la classifica dei segni zodiacali più anticonformisti dello zodiaco.

Loro non solo non seguono le regole una volta ogni tanto: ci vanno proprio contro, consapevolmente!

Scopriamo subito se sei in classifica (o se ci sono i tuoi cari).

Meglio sapere subito se hai a che fare con qualcuno che non farà mai quello che ti aspetti ma sempre tutto il contrario, no?

Cancro: quinto posto

Fate largo ai ribelli nati sotto il segno del Cancro! No, non aspettatevi giacchetti di pelle o catene da motociclisti: i Cancro non sono anticonformisti “violenti“, assolutamente!

Chi è nato sotto questo segno, però, non ha proprio paura di fare quello che vuole quando vuole, soprattutto se va contro il sentire comune.

I Cancro sono anticonformisti duri e puri ma che non smaniano per essere riconosciuti come tali. Odiano le regole imposte dagli altri ed hanno una grande empatia che li porta a cercare di fare sempre la cosa giusta, piuttosto che quella che ci si aspetta da loro.

I Cancro, dunque, vivono al limite? No ma potremmo dire quasi!

Acquario: quarto posto

Sorpresi di trovare i nati sotto il segno dell’Acquario in questa classifica? Effettivamente gli Acquario ci sembrano sempre persone che non fanno altro che seguire le regole e che invogliano gli altri a fare altrettanto, non è vero?

Ebbene, sotto sotto gli Acquario sanno di essere dei veri anticonformisti (ehi, altrimenti non sarebbero nella classifica dei segni più anticonformisti di tutto l’oroscopo) e mostrano questa solo caratteristica solo in determinati momenti!

Gli Acquario, infatti, sanno andare contro tutto e tutti quando vogliono: scelgono accuratamente il momento e riescono sempre a lasciarvi senza parole!

Gemelli: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che non si fanno assolutamente problemi ad andare controcorrente.

Anzi! Sembra quasi che gli piaccia e vanno controcorrente quasi per forza di cose: fanno scelte veramente curiose e contro anche i loro interessi!

I Gemelli sono fatti così: odiano fare quello che fanno gli altri ed adorano emergere. In più, sono anche persone estremamente istintive e che amano andare controcorrente perché sembra a loro sempre la scelta migliore.

Insomma, sono dei veri anticonformisti e non hanno paura dell’imbarazzo: fate attenzione con loro!

Leone: secondo posto

Non provate a dire al Leone come dovrebbe vivere o che cosa dovrebbe fare! Non solo i nati sotto il segno del Leone sono persone estremamente fiere ed orgogliose (ed anche un pochino arroganti se ci permettete) ma che, anche, non hanno proprio interesse a sentir parlare di regole e costrizioni!

Niente e nessuno può frapporsi tra un Leone e quello che vuole e niente e nessuno può limitare un Leone.

Capite da voi, quindi, che i nati sotto il segno del Leone non possono far altro che essere anticonformisti: non sanno neanche di esserlo!

Il Leone è un segno particolarmente anticonformista ma in una maniera che rasenta l’egocentrismo più grande.

Non lo fanno per apparire ma solo per far vedere a tutti che nessuno può tenergli testa!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più anticonformisti dello zodiaco

Come? Non vi aspettavate che i nati sotto il segno dei Pesci fossero nella classifica dei segni zodiacali più anticonformisti dello zodiaco?

Ma allora vuol dire che non conoscete assolutamente un Pesci: sono veramente le persone che non seguono nessuna regola e per nessun motivo al mondo!

No, facciamo un passo indietro: i nati sotto il segno dei Pesci non sono persone con le quali non si può ragionare o dei veri e propri criminali, questo no!

I Pesci, però, sono persone che non seguono il senso comune perché sono estremamente concentrati sui propri obiettivi e, quindi, non hanno paura di andare contro le regole.

Per loro è importante poter vivere liberamente e, per questo motivo, spesso le restrizioni o le regole gli vanno proprio strette.

Impossibile catturare un Pesci o obbligarlo a fare come volete voi: troverà sempre il modo (sorridendo e prendendovi quasi in giro) di fare quello che vuole lui, senza curarsi degli altri!