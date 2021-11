Scopriamo il tuo lato più spaventoso: dicci cosa vedi nel disegno!

Scopriamo, grazie al test del lato spaventoso del tuo carattere, cosa nascondi veramente: speriamo di non metterci troppa paura!

Pensi di essere una persona tranquilla, senza grandi segreti da nascondere?

Bene, allora non avrai problemi a fare il nostro test della personalità di oggi, grazie al quale scopriremo alcuni dei lati più nascosti del tuo carattere… vero?

Sai bene, infatti, che quando guardi la foto di un disegno o di un’illustrazione su CheDonna.it, c’è sempre qualcosa che bolle in pentola.

Oggi vogliamo scoprire che cosa cerchi di nascondere a te e agli altri: pronto a giocare con noi?

Test del lato spaventoso del tuo carattere: cosa vedi in questa illustrazione svela qual è il tuo

Ehi, inutile cercare di fare finta di niente: tutti abbiamo un lato “spaventoso” del nostro carattere che evitiamo di far vedere in giro!

Potrebbe trattarsi del fatto che alzi la voce oppure del fatto che sparli di tutti appena puoi: non sappiamo quale sia… per ora!

Eh sì, perché abbiamo pensato di proporti un test della personalità che fugherà tutti i nostri dubbi e ci dirà veramente qual è il lato del tuo carattere “spaventoso“.

Come? Ti chiedi come faremo ad individuare queste tue caratteristiche? Oh ma è semplicissimo: dovrai solo dirci che cosa hai visto in questa illustrazione!

Dai, lo sappiamo che muori dalla voglia di dirci che cosa hai visto prima: si tratta di uno degli animali? Della casa oppure… del volto nascosto?

Scopriamo immediatamente chi sei e che cosa nascondi: ecco i responsi!

hai visto la casa : hai visto prima la casa, che domina lo sfondo dell’illustrazione . Benché non sia proprio fatiscente, si tratta di una casa abbastanza spettrale , non trovi?

Le luci sono accese, però, e nonostante il suo aspetto che incute timore la casa è ben solida sulle sue fondamenta.

Questo elemento rappresenta la nostra crescita personale ed il nostro progredire come essere sociali. Se l’hai vista, il test del lato spaventoso del tuo carattere ci rivela che sei una persona ancora decisamente poco matura !

Ci dispiace dirtelo ma, evidentemente, devi ancora sistemare qualcosa nel tuo passato per poter crescere e diventare la persona che sei destinato ad essere.

Per ora, sei qualcuno che non può fare a meno di lasciarsi prendere dalle sue emozioni ed agire in maniera veramente esagerata . Gli altri, a volte, hanno paura delle tue reazioni visto quanto sono irrazionali !

Se li hai visti, sai già che il tuo lato spaventoso del carattere ha a che vedere con un certo grado di selvatichezza. Non sei di certo un selvaggio ma sei una persona facile preda delle sue emozioni!

Se hai visto il gatto, vuol dire che sei capace di vedere attraverso gli altri, di scrutare attraverso il loro subconscio. Nessuno ha segreti per te!

Se hai visto il pipistrello, vuol dire che non hai nessuna paura del diverso e del nuovo. Sei capace di lasciar andare tutto e ricominciare da capo, ferendo gli altri senza preoccupartene! Infine, se hai visto i cani sai bene di essere una persona che ha un’intuizione talmente precisa che fa veramente paura. Sei in grado di riconoscere chi fallirà e ogni volta che hai predetto che qualcosa andasse male a qualcuno, questa si è avverata!

volto nascosto: se hai visto il volto, invece, sei una persona che nasconde un lato spaventoso del carattere piuttosto comune.

Sei un bugiardo! Ehi, no, non offenderti: dopotutto non ti conosciamo e non sappiamo se ci abbiamo azzeccato. Secondo il test del lato spaventoso del tuo carattere, sei una persona che non si fa problemi a mentire.

Hai una personalità che si impone su quella degli altri ed hai imparato presto di poter dire quello che vuoi: riuscirai comunque a cavarti d’impaccio in una maniera o nell’altra!

Sei una persona decisamente difficile da trattare e bisogna fare attenzione con te.

Non hai paura di mentire guardando gli altri direttamente negli occhi e in più di un’occasione ti sei giocato tutto solo grazie alle tue capacità di prendere gli altri per i fondelli.

Che dire? Ci metti veramente paura!