Test della Felicità in Amore | Scopri quando sarai davvero felice in coppia

Con il test della felicità in amore cercheremo di rispondere alla domanda che tutte ci siamo fatte almeno una volta nella vita: quando troverò una relazione davvero perfetta, che mi farà felice da ogni punto di vista?

Naturalmente “essere felice” è un obiettivo che abbiamo tutti, ma che assume un significato molto differente a seconda delle varie persone.

In particolare, essere felice in amore significa trovare una persona in grado di completarci e anche di rendere la nostra vita un po’ migliore di com’era quando non eravamo in coppia.

Ogni persona cerca qualcosa di diverso in una relazione, ma questo è vero soltanto in parte: la verità è che cerchiamo sempre, più o meno, le stesse cose. Uno dei problemi è che non sempre siamo consapevoli di ciò che cerchiamo perché è molto difficile fare chiarezza mentre ci troviamo all’interno di una relazione sentimentale.

Per questo motivo può essere utile fare una schematizzazione e lasciare che sia l’inconscio ad esprimersi, rivelandoci in maniera simbolica cosa dovremmo cercare, anche razionalmente, nella nostra relazione di coppia.

Test della Felicità in Amore

Dal momento che questi test funzionano molto bene se siamo in grado di “far parlare” il nostro inconscio, senza filtrare le informazioni attraverso il pensiero razionale, il consiglio per eseguire questo test è scegliere il simbolo che si può associare meglio alla tua idea di amore ideale. Non cercare di indovinare cosa ogni oggetto potrebbe significare, perché in questo modo i risultati del test verrebbero alterati.

1 – La Bacchetta Magica

La bacchetta magica rappresenta la capacità di cambiare le cose attraverso la propria volontà, facendo apparire il classico coniglio dal cilindro oppure avverando i propri desideri o quelli degli altri.

Se hai scelto la bacchetta magica come simbolo della tua storia d’amore ideale, significa che sarai davvero felice quando incontrerai una persona che ti sosterrà nell’avverare i tuoi desideri.

Più che un partner nel senso classico del termine cerchi una persona che ti incoraggi e che ti spinga a diventare davvero quello che sogni di essere o che sognavi di essere da bambina. Non esattamente una “fata madrina”, ma qualcuno che ti convinca che puoi realizzare da sola (o con un piccolo aiuto) tutto ciò che vuoi.

2 – Il Lucchetto a Forma di Cuore

Il lucchetto a forma di cuore rappresenta sicuramente una relazione serena, solida e duratura, in grado affrontare le avversità della vita e mantenersi distante da tentazioni, dolore e tradimenti di vario tipo.

“Avere le chiavi del cuore” di qualcuno significa conoscere i suoi pensieri più intimi, ma anche le sue aspirazioni e le sue debolezze.

Se hai scelto questo come simbolo della tua relazione ideale significa che sei una persona che cerca sicurezza e che ha bisogno di grande stabilità per sentirsi davvero felice.

I motivi di questo possono essere diversi: puoi aver vissuto in maniera traumatica la separazione dei tuoi genitori oppure puoi aver sperimentato relazioni precedenti fallimentari o addirittura puoi esserti sentita abbandonata da coloro che dicevano di amarti.

Si può dire quindi che sarai davvero felice in amore solo nel momento in cui troverai qualcuno a cui potrai dare la tua piena fiducia e che riuscirà a essere “la roccia” su cui potrai costruire la tua vita futura.

3 – La Scarpetta di Cenerentola

Nella favola la scarpetta di Cenerentola rappresenta lo strumento attraverso cui il Principe riesce a ritrovare il suo vero amore, elevandola al di sopra di tutte le altre e trasformandola nella Principessa destinata un giorno a diventare Regina.

Se pensi che questo simbolo possa rappresentare in qualche modo la tua storia d’amore ideale, significa che sei alla ricerca di una storia d’amore che ti faccia sentire speciale.

La tua idea di felicità è trovare qualcuno che riconosca i tuoi pregi e la tua eccezionalità rispetto alle altre persone e che, per questo, ti scelga. Sarai felice solo e soltanto se incontrerai il Principe Azzurro disposto a girare tutto il Regno con una scarpetta di cristallo posta su un cuscino? Probabilmente sì, ma ti proponiamo di riflettere su una cosa: non hai davvero bisogno del parere e del riconoscimento di altri per sentirti davvero speciale!

4 – La Coppia di Husky

Tra tutte le razze di cani attuali, gli Husky sono tra quelle più simili ai lupi. Dai lupi gli Husky hanno ereditato la tendenza alla monogamia, cioè si scelgono un compagno o una compagna con cui condividere tutta la vita.

Se hai scelto questo come simbolo della tua felicità in amore significa che ciò che conta davvero per te è la complicità con una persona speciale, in grado di starti vicina nel bene e nel male l più a lungo possibile.

Nell’immaginario collettivo i cani Husky sono legati a una slitta e devono sapere come coordinare i propri sforzi per riuscire a trainarla nella maniera più efficiente. Questo significa che sarai davvero felice quando troverai una persona con cui condividere gli sforzi quotidiani della vita, che sarà in grado di essere per te un alleato e un complice con cui lavorare fianco a fianco per realizzare gli stessi sogni o conseguire gli stessi obiettivi.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.