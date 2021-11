Test: A Natale Panettone o Pandoro? Ecco cosa rivela la tua scelta

Panettone o Pandoro? Quale dolce natalizio preferisci? La tua scelta rivela alcuni tratti della tua personalità.

Con il Natale si fa spazio alla tradizione, e quando si parla di tradizioni non possono mancare i dolci tipici tradizionali. Il popolo italiano si divide completamente tra gli amanti del panettone e gli amanti del pandoro. Tu dove ti schieri?

Panettone e Pandoro sono entrambi lievitati naturalmente ma in fatto di gusto differiscono totalmente. Il Panettone è fatto con canditi ed uvetta, per alcuni questi ingredienti sono alla base della motivazione della preferenza di questo dolce, per altri sono il motivo che li spinge a prediligere il Pandoro, semplice e gustoso e senza pezzetti. Negli ultimi anni nei supermercati si trova anche la versione Panettone senza canditi ed uvetta. Dove si sposta la tua preferenza?

Test di Natale: sulla tavola preferisci il Panettone o il Pandoro?

Pandoro o Panettone? La domanda è sempre la stessa ma la vostra scelta cambia tutto. Il dolce natalizio che preferisci rivela tratti specifici della tua personalità.

Se preferisci il Pandoro:

Se la tua scelta è il pandoro, maestoso e soffice, con quella sua forma che ricorda un castello di sabbia, significa che hai l’animo di un bambino. Sei una persona priva di cattiveria, espansiva, intuitiva e molto sensibile. A volte le persone si approfittano di te e della tua bontà ma tu con grande orgoglio vai avanti, non sei certo tu ad essere nel torto. Questa scelta denota che sei una grande sognatrice e che crei fortemente nei tuoi progetti. Con la tua determinazione molti di quei sogni si tramutano in realtà.

Se preferisci il Panettone:

Se hai optato per il Panettone significa che il tuo imperativo dominante è classico. Sei una persona che ha dei saldi valori e principi e li rispetta sempre. Sei molto legata alle tradizioni, ami tutto ciò che ha una storia, i negozi di antiquariato sono un luogo pieno d tesori da scoprire per te. Nella quotidianità sei routinaria e non ami lasciare la tua zona di confort. Quando ti dedichi a qualcosa fai tutto alla perfezione e non lasci nulla al caso.

Ti ricordiamo che lo scopo di questo test è principalmente quello di intrattenerti.