Test delle Qualità | Scopri le tue buone qualità di cui gli altri approfittano

Il test delle qualità ha lo scopo di farti analizzare con onestà le relazioni che riesci a instaurare con le persone che ti circondano.

Tutti noi, ma soprattutto le donne, veniamo educati a essere buoni e generosi, offrendo sempre il nostro aiuto a chiunque lo richieda, spesso senza chiedere nulla in cambio.

Per quanto questo sia sicuramente un modo molto bello di condurre la propria vita, bisogna anche prestare la massima attenzione a non finire vittima di persone senza scrupoli, disposte ad approfittarsi del nostro buon cuore per ottenere il loro tornaconto.

Come fare a riconoscere le persone approfittatrici e malintenzionate? Innanzitutto imparando a conoscere bene se stesse e comprendendo quali sono i “punti troppo teneri” del nostro carattere, quelli che ci espongono più di altri al rischio di essere sfruttate per il nostro buon cuore.

Ovviamente, una volta compreso quali sono le nostre buone qualità che “fanno più gola” agli altri, bisognerà prestare la massima attenzione al comportamento di chi ci circonda e che, inevitabilmente, finisce per chiedere qualcosa.

Test delle Buone Qualità

Per eseguire questo test ti chiediamo prima di tutto di concentrarti su te stessa e su come pensi di porti nei confronti degli altri. Dopo qualche istante di riflessione ti invitiamo a scegliere l’immagine che credi sia più adatta a rappresentarti. La nostra raccomandazione è di non tentare di “scoprire” quali sono i significati nascosti dietro ogni simbolo: lasciati guidare dall’istinto (o piuttosto dall’inconscio!).

1 – La Casetta

Questa casetta di legno, dipinta in colori pastello e con una romantica finestrella a forma di cuore, rappresenta benissimo l’idea di casa come nido sicuro e luogo degli affetti stabili.

Nella maggior parte dei casi la madre viene automaticamente associata all’idea di casa, perché è la madre che tradizionalmente si occupa della gestione della casa, della preparazione dei pasti e della crescita dei figli, quindi nel complesso della cura della famiglia.

Se hai scelto questa come immagine che meglio rappresenta il tuo carattere significa che sei una persona molto generosa e altruista, che non ha assolutamente paura di lavorare duro per il bene degli altri, spesso arrivando a metterti da parte e a pensare molto poco a te stessa pur di rispettare tutte le responsabilità che ti sei presa.

Proprio di questa tua abitudine al prenderti cura degli altri le persone tendono ad approfittarsi di più. Potresti essere circondata di persone che fingono o esagerano i loro malesseri al fine di riversare su di te le loro responsabilità. Già sanno che molto probabilmente baderai a tutto senza chiedere niente in cambio: comodo, no?

2 – I Post It

I post it sono uno strumento preziosissimo per non dimenticare niente ed essere sempre sicura di rispettare tutti gli impegni del giorno o della settimana. Chi utilizza i post it è una persona piuttosto insicura, che teme costantemente di dimenticare qualcosa e di deludere le persone che la circondano.

Se hai scelto i post it come simbolo che meglio rappresenta il tuo modo di vivere e di porti nei confronti dagli altri significa che sei una persona estremamente responsabile e su cui si può sempre contare.

In pratica sei disposta a farti in quattro e a esaurire tutte le tue forze pur di far filare le cose come dovrebbero e far andare lisci tutti i tuoi impegni. Di cosa potrebbero approfittarsi le persone malintenzionate? Proprio di questa tua grande capacità di organizzare ed eseguire il lavoro in maniera efficiente, ottenendo il massimo del risultato con il minimo sforzo.

Sei disposta a farti carico anche del lavoro degli altri? No? Bene, allora comincia a rifiutare il tuo aiuto a chi non si impegna abbastanza.

3 – Il Dolcetto

“Chi fa dolci il ciel l’aiuta” recita un vecchio detto. Coloro che preparano e condividono dolci, o che amano particolarmente il cibo dolce, sono persone di buon cuore e di buon carattere, che si arrabbiano molto difficilmente e ancor più difficilmente perdono la pazienza o rifiutano il loro aiuto.

Questa tua allegria innata, in grado di trasmettere buon umore a tutte le persone che ti circondano, è sicuramente molto apprezzata dalle persone che ti frequentano o che hanno la fortuna di lavorare con te o di condividere il tempo libero con te.

Questa tuta caratteristica attira senza ombra di dubbio le persone meno empatiche, quelle che non si fanno problemi a maltrattare o a ferire le persone perché semplicemente non si rendono conto di farlo. Del resto, se tendi a sorridere sempre e a perdonare troppo, questo tipo di persone tenderà a minimizzare ulteriormente i danni del loro comportamento.

Il nostro consiglio è di prestare particolarmente attenzione alle persone che tendono a comportarsi in maniera scortese con te e che possono arrivare addirittura a ferirti. Soprattutto, ti consigliamo di imparare a manifestare il tuo disappunto o addirittura il tuo risentimento nei loro confronti. Difendersi dalle persone nocive è l’unico modo per evitare di soffrire in futuro!

4 – La Mongolfiera

La mongolfiera è uno strumento di volo particolare: è difficile da manovrare e si sposta per lo più grazie al vento che la sospinge. L’unico movimento che una mongolfiera esegue efficacemente in maniera autonoma è quello verso l’alto.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona entusiasta, in grado di “sollevare lo spirito” delle persone che ti circondano e di spingere sempre te stessa e gli altri verso la conquista di obiettivi sempre più ambiziosi.

Il problema è che questa tua caratteristica può attirare i cosiddetti “vampiri energetici”, cioè quelle persone molto negative e pessimiste che si appoggiano totalmente agli altri per ottenere sostegno emotivo e per essere “tirate su”.

A lungo andare queste persone risucchiano la gioia di vivere e l’entusiasmo degli altri, quindi è possibile che a furia di “prendere” energia da te ti lascino completamente senza forze dal punto di vista emotivo e mentale.

Proprio per questo motivo ti consigliamo di liberarti dalle persone negative e di lasciar completamente perdere le persone che non sono in grado di affrontare la vita con un sorriso.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.