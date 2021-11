Questi 3 segni sono stati appena travolti da vibrazioni positive

La scorsa luna piena del 19 novembre ha portato vibrazioni a questi 3 segni zodiacali che ne godono tutti gli influssi.

La luna piena dello scorso venerdì 19 novembre nel segno del Toro ha scaglionato novità e energie positive su 3 fortunati segni zodiacali. La tua vita quotidiana ed il tuo sonno dovrebbero essere notevolmente migliorati.

Scopri in che modo questi 3 segni zodiacali hanno tratto beneficio dalle energie positive di questa luna piena nel Toro, meglio conosciuta come Luna del Castoro e se fai parte dei 3 segni zodiacali con i quali questa luna è stata particolarmente gentile.

3 segni zodiacali che hanno beneficiato della luna del Castoro

La luna del Castoro ha graziato questi 3 segni che in questo periodo stanno beneficiando

delle vibrazioni positive. Tante belle sorprese li stanno allietando, e tu fai parte della classifica?

1) Toro

Il primo a beneficiare delle energie positive della luna piena del Castoro è il segno del Toro, il segno di terra che l’ha ospitata. Questo segno si lascia alle spalle un anno particolarmente difficile ma finalmente riesce a vedere uno spiraglio di luce. E’ tempo di andare avanti nel modo migliore, abbracciare cambiamenti e prospettive incoraggianti. In questi giorni ti senti diverso, hai più fiducia e sicurezza. Avevi perso da tempi la tua motivazione. Ora è il momento di tornare a dormire sonni tranquilli.

2) Capricorno

Anche per i nativi del Capricorno la luna ha portato tanta positività in più. Gli influssi della luna si avvertiranno in questi giorni soprattutto a livello sentimentale e si sentirà anche una grande creatività. Il Capricorno è sempre così ligio al suo lavoro, per la prima volta dopo tanto tempo sentirà di nuovo la pulsione di dedicarsi ad altro. Userai la tua immaginazione per creare qualcosa e lo condividerai con i tuoi cari. Ti sentirai invaso da pulsioni artistiche, soprattutto sentirai di aver dato tanto in campo professionale e ti sentirai finalmente soddisfatto.

3) Acquario

Anche il segno più estroverso dello zodiaco si sta ambientando a questi cambiamenti positivi che sta avvertendo. Le energie positive si avvertono soprattutto nella vita privata. Questa è l’occasione buona per fare il punto della vostra situazione in amore. Adesso l’acquario può finalmente andare avanti e lasciarsi alle spalle amori passati con tutto il dolore che si trascinava dietro. Adesso è il momento di tornare a credere nell’amore.