Scopri la classifica dei segni che ti spezzeranno il cuore (e fai attenzione!)

Non è che per caso sei fidanzato con uno dei segni zodiacali che ti spezzeranno (sicuramente) il cuore, vero? Meglio controllare subito la classifica, non trovi?

Avere il cuore spezzato, di certo, non è una bella sensazione, non è vero?

Capita e capiterà a tutti, prima o poi, di trovarsi a doversi confrontare con un brutto momento in amore.

Purtroppo, se esci con uno dei cinque segni zodiacali presenti nella nostra classifica di oggi, questo brutto momento in amore potrebbe presentarsi prima di quanto tu non creda.

Non ci credi? Allora questa classifica dell’oroscopo non ti interessa per niente… vero?

I segni zodiacali che ti spezzeranno il cuore: speriamo non ci sia anche il tuo partner in classifica

Ebbene sì, oggi stelle e pianeti hanno deciso di metterci in guardia rispetto a cinque segni zodiacali che, a quanto pare, non riescono a fare a meno di spezzare il cuore agli altri.

Come? Non credi che sia possibile individuare chi si comporta così?

Allora, evidentemente, non conosci bene il potere dell’oroscopo!

Scopriamo subito se il tuo partner (o magari proprio tu) campeggia nella classifica di oggi dei segni zodiacali che ti spezzeranno sempre il cuore.

Magari, tra le descrizioni e le motivazioni del posizionamento in classifica dei segni zodiacali, riconoscerete qualche atteggiamento “sospetto“.

Che ne dite, vale la pena controllare?

Gemelli: quinto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli fanno capolino quasi subito nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Cari Gemelli, sapete bene che quando vi impegnate potete veramente spezzare cuori a non finire, non è vero? A volte, un poco, vi approfittate del vostro fascino e le situazioni si complicano in continuazione.

I Gemelli, infatti, flirtano spesso e volentieri con persone alle quali magari non sono interessati oppure finiscono in relazioni che non riescono a chiudere quando vorrebbero.

Il risultato? I Gemelli vi lasceranno di punto in bianco, in maniera brusca e con tante cose in sospeso: poi magari torneranno a farsi vedere per lasciarvi, poi, più tristi di prima!

Scorpione: quarto posto

Come? Gli Scorpione si trovano solo al quarto posto della nostra classifica di oggi? Ehi, andiamoci piano: questo è comunque un risultato, anche se negativo, abbastanza importante!

Gli Scorpione non sono solo delle fredde macchine lavoratrici, come tutti li dipingono.

Sono anche capaci di spezzare il cuore altrui senza problemi! No, dai, scherziamo: gli Scorpione hanno tantissimi sentimenti ma, spesso e volentieri, si scordano che anche le altre persone ne hanno. Ecco perché finiscono per dire molto spesso cose di cui, poi, si pentono: nel frattempo, però, il vostro cuore è già andato in mille pezzi. Dovrete farci l’abitudine se volete stare con loro!

Vergine: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine e possiamo veramente dire che, dopotutto, un poco ce lo aspettavamo.

La Vergine, infatti, è un segno che non ha problemi a tagliare i ponti ed i rapporti andando avanti per la propria strada anche da sola.

I nati sotto questo segno sono fatti così: niente li sconvolge più del necessario e non hanno paura di lasciarvi indietro!

Se avete a che fare con una Vergine, sappiate che prima o poi vi spezzerà il cuore: magari non volendo o neanche rendendosene conto ma questo di certo non aiuta, non trovate?

Fate attenzione ad innamorarvi dei Vergine: sono persone fantastiche ma spesso molto concentrate solo ed esclusivamente sui loro bisogni ed obiettivi!

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario, per quanto spesso vengano considerati persone allegre, felici ed amorevoli, sono in realtà capaci di spezzarvi il cuore senza problemi.

I Sagittario sono fatti così: sono persone che adorano ed apprezzano la propria indipendenza e non la mettono di certo a rischio per nessuno!

Ecco perché, con ogni probabilità, i Sagittario vi spezzeranno il cuore ed ecco anche perché li abbiamo messi così in alto nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

I Sagittario non si fanno problemi a passare sopra i bisogni degli altri o a considerarli nulli se qualcosa si frappone tra loro e quello che vogliono!

Nonostante possano essere veramente spietati in amore, spesso e volentieri i Sagittario non si rendono conto di quello che fanno agli altri.

Quando riuscirete a farli ragionare, li vedrete sinceramente pentiti del proprio comportamento: questo li fermerà dallo spezzarvi il cuore? La risposta, purtroppo, è assolutamente no! Meglio saperlo prima, non trovate?

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che ti spezzeranno il cuore

Infine, al primo posto della nostra classifica, ci sono proprio loro: i Capricorno.

Cari Capricorno, inutile fare i finti tonti o fare finta di niente (sappiamo che state fischiettando con aria sorpresa di fronte allo schermo).

Quanti cuori avete spezzato nella vostra vita?

No, non diteci la risposta: non la vogliamo sapere ed anche voi sareste sorpresi dallo scoprire la quantità di rapporti che avete mandato a finire in mille pezzi!

I Capricorno sono persone estremamente decise: una volta che hanno fatto una scelta non torneranno mai indietro, anche solo per orgoglio!

Ecco, quindi, che i nati sotto questo segno diventano “pericolosissimi” in amore; non si faranno scrupoli a spezzarvi il cuore proprio perché, per loro, i sentimenti sono qualcosa di “accessorio“. Sì, ci sono e bisogna affrontarli: ma chi dice che non li possano, semplicemente, mettere sotto il tappeto intanto che vanno avanti con la loro vita?

Ecco, i Capricorno si aspettano che facciate lo stesso… quando vi spezzeranno il cuore!

