Test di Natale: cosa ti fa pensare di più alle feste? La risposta dice chi sei

Con il test del Natale basterà dare una semplice risposta per conoscersi meglio ed avere un’idea più chiara di chi si è ma anche di come si vivono le feste.

Il Natale è una delle festività più amate di sempre. L’atmosfera, le luci per strada, alberi e decori vari, doni da fare e pranzi e cene con parenti ed amici sono solo alcune delle tante meraviglie legate a questa festa. Una festa che molte persone amano iniziare a sentire il prima possibile, al fine di prolungarne gli effetti positivi che ha su di loro.

Spesso, quindi, basta davvero poco per entrare nel giusto mood o per sentire l’atmosfera tipica delle feste. Un’atmosfera che spesso può essere evocata anche da alcuni dolci tipici dell’inverno ma che sotto Natale risultano più che mai adatti alla festività.

Scegliere, ad esempio, tra una cioccolata calda e degli ottimi biscotti allo zenzero, quale è maggiormente in grado di evocare in noi il pensiero delle feste, può dire molto sulla nostra personalità.

Con il test di oggi, quindi, sarà molto più semplice imparare a conoscersi e a capire come si è davvero e cosa si prova nel profondo riguardo al Natale.

Test: cosa ti fa pensare di più al Natale? La risposta svela chi sei

Per svolgere correttamente questo test, basta osservare le due immagini qui sotto ed indicare qual è quella che si avvicina maggiormente alla nostra idea di Natale o che è in grado, con un solo sguardo, di farci venire in mente le feste.

Che si tratti dei biscotti o della classica cioccolata calda, la risposta può svelare chi siamo. E tutto in modo giocoso e senza troppi impegni.

1 – La cioccolata calda

Se tra i due cibi proposti, quello che ti fa pensare maggiormente alle feste è la cioccolata calda, sei una persona che ama vivere la vita a pieno e concentrasi su ogni suo aspetto positivo.

Le feste, rappresentano per te un’opportunità per divertirti con gli amici e per godere di tante occasioni che nella vita di tutti i giorni non sarebbe possibile vivere. Pratica quanto basta, sei in grado di risolvere i problemi che ti si pongono dinanzi, e tutto senza battere ciglio. I contrattempi, infatti, non rappresentano mai un problema e tante volte ti appaiono come delle sfide da cogliere al volo perché in grado di aprirti a nuove opportunità.

Nelle relazioni sei calorosa quanto basta e ami fare amicizia con tutti. Ciò nonostante tendi ad avere una cerchia ristretta di persone con le quali vai più d’accordo. Per questo motivo, a volte, puoi apparire poco propensa ad accogliere nuovi arrivi nella tua vita. In amore, questo problema tende a riprendersi seppur in modo più lieve. Anche se a modo tuo, appari infatti più disponibile a seguire il tuo cuore.

2 – I biscotti allo zenzero

Se a darti un maggior senso di festa sono i biscotti allo zenzero, sei una persona spontanea. Una che non ha mai perso quell’animo infantile e gioioso che consente di vivere al meglio ogni situazione. Nella vita ti piace infatti godere degli istanti che ritieni preziosi e che sai rendere ancor più magici grazie alla tua fantasia.

Amante di tutto ciò che ti ricorda l’infanzia, sei sempre disponibile a dare il meglio di te e a lottare per le cose in cui credi. Ciò fa di te una persona sempre pronta a mettersi in gioco e a portare avanti i propri sogni. Un aspetto per il quale sei spesso ammirata (ma anche invidiata) da chi ti circonda.

Le amicizie hanno per te qualcosa di veramente speciale. E per questo sei sempre desiderosa di avere a che fare con persone che senti a te affini. Un aspetto che ti rende disponibile a fare sempre nuovi incontri e a conoscere a fondo chi ti circonda. Anche in amore sei sempre pronta a capire chi hai accanto e ciò ti consente spesso e volentieri di avvicinarti a persone che riescono a fare lo stesso con te. E tutto per rapporti speciali che sai costruire e portare avanti nel miglior modo possibile.

E se in genere sei solita abbinare questi due alimenti perché insieme ti danno la vera atmosfera del Natale? In tal caso basterà prendere ciò che più senti da entrambe le risposte. E tutto per capire un po’ di più chi sei, come vivi le cose e che rapporto hai con il Natale. Senza dimenticare, ovviamente, le persone che fanno parte della tua vita.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.