Il tatuaggio perfetto per te in base al tuo segno zodiacale

Secondo gli astri ad ogni segno zodiacale corrisponde un tatuaggio perfetto. Scopri quale tatuaggio dovresti farti.

La nostra data di nascita influisce sulla nostra personalità secondo il parere degli astrologi. Alla data di nascita corrisponde un segno astrologico. Questo segno trasferirebbe agli individui determinati tratti caratteriali. Se stai pensando di fare un tatuaggio gli astri ti consigliano di optare per una immagine in particolare.

Ti stiamo per svelare il tatuaggio che rispecchia maggiormente la tua personalità a partire dal tuo segno zodiacale. Fatti ispirare dallo zodiaco! Ti ricordiamo che l’astrologia è una pseudo scienza e tutte le informazioni contenute in questo articolo hanno la principale finalità di intrattenere.

LEGGI ANCHE —-> Il tuo numero fortunato in base al tuo segno zodiacale

Ecco il tatuaggio che meglio ti rappresenta in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Un ritratto di una persona stimolante

L’Ariete è una persona determinata e pronta a lottare per quello che vuole. Il suo tatuaggio ideale è la rappresentazione di una persona determinata e coraggiosa che ha fatto della sua vita una missione riuscendo a fare la differenza. Un personaggio senza eguali come Frida Kahlo, una ispirazione a fare sempre di più.

Toro – Un cuore

Per il segno del Toro il tatuaggio ideale è una rappresentazione di un cuore. Questo segno è fedele, legato alla famiglia e molto romantico. Un cuore lo rappresenta egregiamente.

Gemelli – mix

Sappiamo che il gemelli è solare e divertente ma che è anche governato da una doppia personalità motivo per il quale fa molta fatica a prendere decisioni. Piuttosto che optare per un singolo tatuaggio questo segno dovrebbe farsi tanti piccoli tatuaggi.

Cancro – Il tatuaggio di un ricordo

Il Cancro è un segno che vive di ricordi e nostalgia, se qualcosa ha lasciato un segno indelebile nella sua vita è bene che lo immortali e che imprima questo ricordo sulla pelle in modo che resti per sempre. L’importante è che il tatuaggio sia legato a un’emozione.

Leone – Un leone

Questo segno è molto eccentrico ed orgoglioso di se stesso. Si crede migliore di tutti e se ne vanta. Si impegna anche per essere il top. Il suo tatuaggio ideale è un leone, un animale grintoso e coraggioso come lui.

Vergine – Qualcosa di grafico

Il segno della Vergine è metodico, organizzato, preciso. Il suo tatuaggio deve essere bello da vedere e deve stare bene li dove viene impresso. E’ una questione di colpo d’occhio, il significato è secondario.

Bilancia – Una citazione o una parola

Il segno della Bilancia è molto filosofico, il tatuaggio perfetto per loro è una citazione che condividono in particolar modo, qualcosa che li ispiri o che dia alla loro vita un significato particolare.

Scorpione – Le fasi lunari

Lo Scorpione è un segno misterioso. Il suo tatuaggio ideale è la rappresentazione della luna, o meglio di una fase lunare. La luna è una rappresentazione spirituale della vita.

Sagittario – Montagne

Per un segno avventuriero e che ama i viaggi come il Sagittario, le montagne o altre rappresentazioni di paesaggi sono rappresentativi del suo modo di essere.

Capricorno – La forma femminile

Il Capricorno dovrebbe tatuarsi un inno alle donne, qualcosa che onori la donna, la sua determinazione e la sua bellezza.

Acquario – Un tatuaggio unico

Per un segno particolare come l’Acquario il tatuaggio ideale è un tatuaggio unico e fuori dagli schemi, qualcosa di ricercato, ad esempio un pezzo creato da un tatuatore che aspettativa la persona giusta al quale devolvere questa creazione.

Pesci – Una farfalla

Per il segno che onora più i sogni che la realtà, la farfalla è il tatuaggio perfetto. Leggiadra come un sogno, bellissima come lo spirito di questo segno e fragile come il suo animo. La farfalla è anche l’espressione dell’immensa creatività di questo segno.