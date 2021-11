Guardano sempre e solo il loro riflesso: i segni più vanitosi dello zodiaco!

By

Il tuo fidanzato non fa altro che sistemarsi i capelli o la giacca quando siete fuori insieme? Attenzione: potrebbe essere uno dei segni più vanitosi dello zodiaco!

Li riconosci subito, soprattutto in tempi di pandemia, perché non fanno altro che guardare la propria immagine nel riquadro piccolo invece che guardarti negli occhi durante una video chiamata.

Eh sì, oggi parliamo di tutte quelle persone che sono innamorate della propria immagine e che non possono fare a meno di sistemarla ogni secondo.

Niente di male nell’avere cura di sé, sia chiaro: ma quand’è che state esagerando e sorpassando la linea?

Beh, scopriamo innanzitutto se siete nella classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali più vanitosi di tutto lo zodiaco: conosci per caso qualcuno che è in classifica oggi?

Eh sì, esistono segni zodiacali che non possono veramente resistere alla loro immagine e non fanno altro che cercare di migliorarla od ammirarla ad ogni secondo.

Ehi, non è che ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

No, tranquillo: questo non è un processo (per ora).

LEGGI ANCHE –> Stai attento a questi segni: pensano troppo a tutto quanto!

Vogliamo solo scoprire quali sono quei segni zodiacali che non riescono proprio a fare a meno di prendere lo specchio ogni volta che possono.

Li riconosci perché sono quelle persone che si sistemano i capelli negli specchietti di macchine non loro o che si fotografano davanti alle porte specchiate della metropolitana.

Ehi, non è che ci sei anche tu tra i primi cinque segni zodiacali più vanitosi di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito!

Capricorno: quinto posto

Cari Capricorno, veramente non schernitevi: è ora di ammetterlo! Sappiamo tutti che potete essere particolarmente vanitosi quando vi impegnate.

Nonostante i Capricorno facciano finta di non interessarsi del loro aspetto o siano in gradi di mitigare questa loro caratteristica, possiamo assicurarvelo: sono proprio vanitosi!

Un armadio sterminato, una cura del corpo e della persona veramente capillare ed un amore per il proprio rifletto nello specchio: i Capricorno sono fatti così.

Anche se fanno finta di non volere, gli piace essere al centro dell’attenzione ed essere al meglio quando ci si trovano!

Toro: quarto posto

Fate attenzione anche ai nati sotto il segno del Toro: possono essere vanitosi a non finire anche se da loro non ce lo aspetteremmo proprio!

I Toro, infatti, sono persone molto critiche sia verso gli altri che, soprattutto, verso sé stessi.

Ci sembra strano, quindi, che siano nella classifica dei segni più vanitosi dello zodiaco, vero?

Dovete sapere, però, che quando il Toro decide di darsi un tono, nessuno riesce ad essere più vanitoso di lui! Con i vestiti giusti, freschi di parrucchiere, con un trucco perfetto i Toro sono veramente impossibili da raggiungere: non faranno altro che rimirarsi in ogni superfice riflettente che incontrano!

LEGGI ANCHE –> Meglio evitare di parlare con loro: sono i segni più indifferenti dell’oroscopo

Bilancia: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni più vanitosi dello zodiaco troviamo i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, a volte giunge il momento di fare i conti con alcuni propri difetti che, se continuate ad ignorare, finiscono per diventare veramente fastidiosi.

Non c’è nessun problema, infatti, nell’ammettere che vi piace essere belli e che vi piace guardarvi da mattina a sera! La Bilancia, infatti, è un segno che parla spesso di sé stesso, autoincensandosi a non finire!

La cosa veramente fastidiosa, però, è che negano totalmente di essere vanitosi e fingono una modestia che non hanno proprio: perché fingere?

Vergine: secondo posto

Abituati come sono a volere la perfezione ed anche ad essere la perfezione, i nati sotto il segno della Vergine sono anche particolarmente vanitosi.

Niente di male nel voler essere sempre vestiti all’ultima moda o nell’essere rapiti dalla propria immagine di fronte allo specchio!

La Vergine, però, è un segno che ha veramente un forte senso di sé e dell’immagine e non esce di casa se ha anche solo un capello fuori posto!

Da un lato, possiamo dire che questa loro “mania” li ha portati a grandi risultati: non c’è nessuno che sa prepararsi più in fretta della Vergine!

Insomma: vanitosi sì ma anche veramente molto efficienti quando si tratta di uscire di casa! (In qualche maniera, quindi, si fanno perdonare: sono capaci di essere bellissimi in pochissimo tempo!).

LEGGI ANCHE –> I segni più anaffettivi dell’oroscopo: ecco la classifica

Leone: primo posto nella classifica dei segni più vanitosi dello zodiaco

Cari Leone, è giunto il momento di ammettere questa vostra debolezza anche e soprattutto perché possiamo assicurarvi che tutti quanti ne sono a conoscenza!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono persone particolarmente rapite ed ammaliate… dalla loro stessa immagine!

Il Leone, infatti, pensa che il proprio corpo ed il proprio aspetto debbano sempre essere perfetti, a puntino.

Questa perfezione serve a far capire a tutti da subito, dal primo sguardo, che il Leone è una persona decisa e sicura, senza paure o senza problemi.

(Anche se, in realtà, non è proprio così vero?).

I Leone passano tantissimo tempo a chiedersi che cosa indossare, come tagliarsi i capelli, come sembrare perfetti da ogni angolazione.

Se una mattina si svegliano e non riescono a farsi la linea dell’eyeliner come vogliono o la camicia che hanno scelto gli cade male, potrebbero addirittura non uscire di casa!