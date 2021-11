Quante persone vedi nell’illustrazione? Mettiti alla prova in quindici secondi

By

Credi di avere un occhio veramente attento ai dettagli? Scopriamolo subito con il nostro test quante persone ci sono: saprai dare la giusta risposta?

Ti sei sempre vantato di essere una persona attenta ai dettagli, capace di individuare immediatamente ogni più piccolo particolare?

Allora il nostro test di intelligenza di oggi è quello che fa al caso tuo, non credi?

Hai quindici secondi per darci la risposta giusta: credi di riuscirci?

Scopriamolo subito!

Test: quante persone vedi nell’illustrazione? Prova a dare la risposta giusta in meno di quindici secondi

Ebbene sì, la sfida di oggi è quella di trovare tutte le persone presenti nell’illustrazione che vedi qui sotto.

Ovviamente puoi metterci il tempo che preferisci (non possiamo di certo cronometrarti) ma la sfida ti darebbe solo pochi secondi per farcela.

In quindici secondi, infatti, dovresti riuscire a dirci quante persone ci sono in questa illustrazione.

Una semplice somma o moltiplicazione, no?

La risposta, ovviamente, è no: allora, sei pronto a giocare?

Via ai quindici secondi!

Il nostro test su quante persone vedi nell’illustrazione dovrebbe rivelarci quanto sei in grado di cogliere il quadro generale di una situazione.

Quante persone hai visto? Scopriamo subito qual è la risposta giusta (e che cosa svela di te il tuo approccio al nostro test d’intelligenza di oggi!).

quindici persone : per te la risposta è semplicissima. Hai sommato (o moltiplicato) le persone che vedevi nell’illustrazione e hai trovato la risposta. Quindici ! (Certo, quindici persone piuttosto arrabbiate, visto che hanno tutte le braccia incrociate ).

Sei evidentemente qualcuno capace di seguire le istruzioni alla lettera e capace di obbedire in maniera precisa agli ordini.

Ti manca, però, un poco di attenzione ai dettagli ! Nella foto, infatti, ci sono altre persone, nascoste proprio… in bella vista! Se non le hai trovate in quindici secondi possiamo darti qualche istante più per cercarle o per farti guardare meglio l’illustrazione. Altrimenti, se no, puoi leggere più in basso per la soluzione!

Faceva capolino, piccolissima, da una spalla oppure era nascosta in bella vista: poco importa (più o meno) quante ne hai trovate, quello che importa è che tu non ti sia fatto ingannare dalla semplicità del test!

Sei una persona che ragiona fuori dagli schemi: appena hai visto che ti chiedevamo quante persone c’erano nell’immagine ti sei messo a cercare immediatamente quelle figure che sapevi sarebbero state nascoste!

Sei una persona decisamente capace di analizzare i dettagli anche se per te non sono importanti. Hai una tendenza alla vittoria non indifferente: per te, più di tutto, è importante prevalere. Credi proprio di essere riuscito a contare tutte le persone in foto?

venti persone: beh, non possiamo che farti i nostri complimenti. Sei riuscito a trovare tutte le persone nascoste nell’illustrazione.

Ed in meno di quindici secondi! (Vero? Va bene, non importa: questo è un segreto che conosci solo tu, noi non ti giudicheremo assolutamente).

Inutile dirti, credo, che sei una persona veramente capace di analizzare a fondo un’immagine ed una situazione e che ha una grande attenzione per i dettagli!

Nonostante ti aspettassi, di certo, una piccola sorpresa o che ci fosse qualcosa di poco chiaro, non hai perso tempo a cercare di prevalere o di trovare la soluzione per vincere.

Hai preso l’immagine come un compito e lo hai analizzato dalla testa ai piedi: non sei andato troppo di fretta per cercare un facile risultato, non ti sei lamentato dei pochi secondi a disposizione.

Sei un gran lavoratore ed una persona con una mente decisamente analitica. Nel disegno, infatti, ci sono nascoste venti persone: quindici grandi e cinque che spuntano, fanno capolino o si trovano nascoste in bella vista.

Bravissimo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.