Test del Domani | Scopri quale paura supererai nel prossimo futuro

Ognuno di noi convive con una serie di paure da sconfiggere: il test del domani riuscirà a prevedere quali sono le paure che riuscirai a superare nel domani della tua vita.

Non devi pensare a paure chiare ed evidenti, come per esempio la paura dei ragni o degli scorpioni. Al contrario, stiamo parlando di paure inconsapevoli, annidate nel tuo inconscio e che influiscono sulla tua vita senza che tu lo sappia.

Anche se questo pensiero potrebbe spaventarti, non ti devi disperare: nella maggior parte dei casi, infatti, la nostra vita è un processo di apprendimento continuo, quindi è possibile che ogni giorno tu riesca a imparare qualcosa che ti spingerà oltre le tue paure e che ti permetterà fare passi da giganti nella tua crescita personale.

Qual è il blocco o la paura che imparerai a superare o ad aggirare nel prossimo futuro? Quello su cui il tuo inconscio ha già cominciato a concentrarsi ora, anche se non sei ancora riuscita ad accorgertene.

Test del Domani: quale paura supererai?

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare l’immagine del pittore illusionista Kostantine Korobov e scegliere l’elemento che noti per primo. Se tu dovessi individuare più elementi insieme ti consigliamo di leggere tutti i profili ad essi corrispondenti.

1 – Il fiore

I fiori sono sempre stati, in generale, simbolo di gioia, felicità e rinascita. Se il primo elemento che hai notato è il fiore ciò che supererai è la paura dell’andare avanti.

Si dice sempre che, dopo un periodo di lutto, di crisi o di difficoltà, le persone sono in grado di rifiorire e di portare nuova gioia nella propria vita e nella vita di coloro che le circondano.

Questo “rifiorire” però è un momento di passaggio molto faticoso e difficile da affrontare, perché richiede moltissime energie ma soprattutto il grande desiderio di rimettersi in gioco e di lasciare il passato completamente alle spalle.

La tua anima ha terribilmente bisogno di cambiare e di rinascere ma probabilmente hai paura del cambiamento e della fatica che questo comporterà. Per questo motivo la tua mente e la tua emotività stanno già “affilando i propri strumenti” per fare in modo da superare questa paura: ti mancano solo pochi passi!

2 – Il profilo

Il profilo maschile rivolto a sinistra in realtà è un “elemento non dipinto” dall’autore, che si è limitato invece a dipingere tutti gli altri elementi, combinandoli in maniera da creare l’illusione di un profilo maschile che si staglia contro il cielo.

Se il primo elemento che hai notato è questo significa che presto supererai la paura di non essere abbastanza. Molto probabilmente, infatti, sia a livello conscio che a livello inconscio tendi a fare sempre molti paragoni tra te e gli altri oppure tra ciò che sei diventata e ciò che i tuoi genitori avrebbero voluto da te.

Il problema è che in questi paragoni e in queste autovalutazioni ti senti sempre in difetto e questo non fa affatto bene alla tua autostima.

Ciò che imparerai a fare è ridimensionare il peso del giudizio degli altri nella tua vita: tutti hanno le proprie opinioni ed è giusto tenere conto di ciò che pensano gli altri, ma è assolutamente sbagliato e tossico fare in modo che i giudizi altrui influenzino molto profondamente la nostra vita.

3 – Il Corvo

Fin dall’antichità il corvo è sempre stato un simbolo di morte e di sventura, come riportato da moltissimi artisti, soprattutto poeti e pittori.

Per questo motivo se hai visto per primo il corvo significa che hai paura di avere poco tempo a tua disposizione oppure sei certa di averne sprecato troppo in passato.

Per questo motivo molto probabilmente hai sviluppato una forte ansia oppure la tendenza a fare e strafare pur di non sprecare nemmeno un minuto nella tua vita attuale. Non è un atteggiamento molto sano e il tuo inconscio lo sa: sa che è meglio per te smettere di correre e cominciare a gustare di nuovo la tua vita in profondità, senza perderti il meglio del presente perché sei troppo impegnata a progettare il futuro.

4 – Le pietre

Il mondo contemporaneo, con le sue sfide e con i suoi squilibri, potrebbe essere definito un mondo in uno stato profondamente precario. Se il primo elemento che hai notato in questo dipinto è la colonna di pietre significa che stai soffrendo immensamente per questa precarietà.

Si tratta probabilmente di una paura dalle radici profonde, ma che è arrivata anche alla tua consapevolezza: sei perfettamente consapevole che un lavoro precario, le incerte condizioni economiche e sociali del nostro Paese e il clima di paura che abbiamo affrontato negli ultimi anni, stanno avendo ripercussioni negative sul tuo equilibrio interiore.

Tranquilla, presto riuscirai a far sì che questa continua incertezza su cui hai dovuto costruire la tua vita non ti spaventerà più. Cosa cambierà? Probabilmente nulla, soltanto il tuo approccio nell’affrontare il problema!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.