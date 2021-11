Scopri chi è il tuo segno zodiacale opposto, con lui discuterai sempre

Secondo gli astri ogni segno zodiacale ha un segno opposto. Si tratta del segno col quale si entra maggiormente in conflitto. Chi è il tuo?

Gli opposti si attraggono ma entrano anche spesso in conflitto. Scopri qual è il segno dell’oroscopo che ti fa uscire fuori dai gangheri e il motivo per il quale per voi è impossibile non accendere discussioni.

Ti è mai capitato di perdere la pazienza sempre con le stesse persone? A volte incontriamo persone con le quali abbiamo una grande affinità e con le quali riusciamo a rapportarci in un modo straordinario. Purtroppo facciamo anche incontri meno fortunati e ci ritroviamo a dover condividere la nostra vita lavorativa o privata con persone che ci fanno perdere il lume della ragione, che non riusciamo a comprendere e che ci innervosiscono.

Nonostante tu sia una persona che vanta una grande pazienza e doti di convivialità non puoi proprio fare a meno di entrare in conflitto con determinate persone. E se fosse tutta una questione astrologica? Le persone con le quali discuti potrebbero essere del tuo segno zodiacale opposto.

Ecco il tuo segno zodiacale opposto con cui potresti entrare in conflitto

Nell’arco della nostra vita non ci relazioniamo solo con le persone con le quali andiamo d’accordo. Può capitare di avere a che fare con persone che sembrano essere l’opposto di quello che siamo noi.

Questi incontri possono generare conflitti, ma anche una grande attrazione. Il tuo segno opposto non necessariamente è un tuo nemico. Spesso sono la tua metà mancante, mel senso che le loro caratteristiche unite alle tue ti renderebbero una persona meravigliosamente completa. Scopri chi è il tuo segno opposto:

Ariete e Bilancia

L’ Ariete è un segno molto proiettato su se stesso mentre la Bilancia vive di connessioni con gli altri e di elazioni interpersonali. Mentre la Bilancia, governata dal pianeta dell’amore (Venere) ricerca una unione stabile che potrebbe evolversi in un matrimonio, L’Ariete è un segno che sta bene da solo e che dovrebbe evitare le convivenze.

Toro e Scorpione

Anche questi due segni hanno una grande differenza. Mentre il Toro è piuttosto individualista e apprezza i propri spazi e la compagnia di se stesso, lo Scorpione è un segno che ama condividere la casa e tutto quello che possiede e non capisce l’atteggiamento del Toro. Un altro motivo di contrasto sta nelle diverse prospettive che hanno questi due segni. Mentre lo Scorpione fa progetti lungimiranti il Toro è un segno che vive molto nel presente.

Gemelli e Sagittario

Il Gemelli ed il Sagittario sono entrambi curiosi, esploratori, amanti di avventure, solari e detestano la routine. Quel che li contraddistingue è che mentre il Gemelli lo fa per un personale tornaconto e per alimentare il suo bisogno di socializzazione, il Sagittario lo fa per trarre ispirazione dalle altre culture. Il gemelli è più un comunicatore mentre il Sagittario è un filosofo.

Cancro e Capricorno

Questi due segni si oppongono soprattutto riguardo al concetto di soddisfazione. Il Capricorno lavora duramente e senza sosta perché aspira ad ottenere la sicurezza finanziaria, la sua prima fonte di soddisfazione oltre all’ammirazione.

Leone e Acquario

Questi due segni si scontrano per lo più riguardo al concetto di creatività. Il Leone ha bisogno di esprimere se stesso e usa l’arte per impressionare gli altri. L’Acquario ha una vena artistica con uno scopo umanitario, usa l’arte come una forma di denuncia. Un altro elemento di discordia tra questi due segni è che mentre l’ Acquario fa progetti per il futuro e cerca continuamente soluzioni in caso di problemi, il Leone si trastulla e da la priorità al divertimento.

Vergine e Pesci

La Vergine è un segno molto perfezionista, metodico, scrupoloso, ordinato e puntuale. Alla Vergine non sfugge niente. Il Pesci è distratto, sogna ad occhi aperti e ha perennemente la testa altrove. Mentre la Vergine è un segno analitico e confida sul raziocinio, il Pesci è intuitivo e segue le ragioni del cuore.