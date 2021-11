Un esperto rivela l’astuzia per proteggere la coppia dal tradimento

Una guru in relazioni sentimentali ha rivelato la tecnica infallibile per proteggere la coppia dal tradimento.

Tradire è un atto ignobile, in una relazione nn c’è cosa peggiore dell’inganno. Scoprire di essere stati traditi oltre a dare un dolore immenso ci fa mettere in discussione la nostra intera esistenza e fa vacillare la nostra autostima. Il tradimento è qualcosa che si sceglie di fare. Il pensiero che si possa scegliere di fare del male volutamente alla persona che ti ama e ti rispetta senza dare alcun valore a ciò che si è costruito insieme è qualcosa che si fa molta fatica ad accettare.

Quando il partner soccombe al fascino di un’altra persona difficilmente si può fare qualcosa per evitare che commetta l’adulterio. Preso da un’altra persona non penserà a cosa rischia se venisse scoperto. Magari esistesse il modo per impedire ai suoi impeti di prendere il sopravvento.

Scopri come impedire ai topi di ballare quando il gatto non c’è!

Siamo davvero sicuri che non esiste un modo per impedire al partner di tradirci? Secondo Lucie O’Sullivan un’esperta di relazioni sentimentali, questa affermazione non sarebbe esatta. La donna che per anni ha analizzato il comportamento delle coppie ha divulgato attraverso un podcast su Sex & Psychology alcune tattiche a suo avviso infallibili per disincentivare il partner ad ingannarci.

Queste tecniche sono state mese appunto negli anni, e sono la conclusione di anni di osservazione del comportamento di coppie durature e fedeli.

L’esperta non avrebbe alcun dubbio, secondo lei è del tutto possibile evitare il tradimento nella relazione.

Partendo dal presupposto che provare attrazione per un altro essere umano è del tutto normale, è altrettanto possibile non cedere al fascino di quella attrazione. Provare attrazione per una persona che non sia il nostro partner non significa che dobbiamo necessariamente tradire. Essere affascinati da qualcuno non implica che bisogna soccombere al suo fascino. Tradire è una scelta. Una scelta che è molto legata all’istinto. Se non si vuole tradire la prima cosa da fare è tenere a bada il proprio istinto.

L’idea dell’esperta Lucie O’Sullivan è quella di frenare l’impulso che può portare a commettere il fatidico errore.

Il modo migliore per frenare questo impulso è deviare i pensieri. Quando si è attratti da una persona si fantastica molto su come questa potrebbe essere e di solito si tende ad esaltare, a credere che lei abbia qualcosa in più.

Secondo l’esperta quando questo tipo di pensieri si insinua nella nostra testa dovremmo iniziare a sostituire questi pensieri focalizzandoci sulle qualità negative della persona che ci attrae.

Anche lei ha dei difetti. Concentrati su qualcosa di lei che non ti piace, anche a livello fisico, come ad esempio quel fastidioso neo che ha sul labbro e usa la tua immaginazione per trasformare l’attrazione in disgusto.

Se fisicamente trovi quella persona perfetta allora prova ad immaginare che abbia degli atteggiamenti che tu detesti, ei valori o dei principi morali opposti ai tuoi, che tifi per la squadra che odi.

Allo stesso tempo pensa al tuo partner, a quanto tu sia stato fortunato. Pensa ai vostri primi incontri, alle prime palpitazioni, a dove vi ha condotti la vita. Pensa alle certezze che hai su questo rapporto e a quanto ti ferirebbe perdere tutto questo, perdere quella persona per sempre e a come ti sentiresti sapendo di averla delusa e ferita.

Mantenere viva la fiamma della passione e dell’amore nel tempo è un impresa ardua. Bisogna lavorare ogni giorno affinché si rafforzi l’unione, la complicità e l’intimità nella coppia.

Non rinunciate a ritagliarvi dei momenti da condividere in due, momenti romantici che salderanno la vostra unione, momenti che saranno i vostri ricordi più belli.

Un altro aspetto che molte persone sottovalutano e che spinge a tradire è il dialogo.

Dialogare e dare confidenza ad una persona che ti attrae è il primo passo verso il misfatto. Potresti pensare di non fare niente di male, in realtà sai benissimo che stai entrando in zona pericolosa. Se quella persona ricambia il tuo interesse ed è astuta troverà il modo di seminare discordia nella tua famiglia. Aprire la porta d’ingresso a questo intruso è il primo passo per raggiungere la camera da letto.

Se noti che una persona ti interessa in particolar modo è allora che dovresti far suonare tutti i campanelli d’allarme e metterti in moto. Questo fa la differenza tra la fedeltà e il tradimento. Ci vuole molto più impegno a restare fedeli che a ingannare.