Test: quale cappello indosseresti? Scopri cosa passa per la tua testa

Guarda l’immagine e scegli il cappello che indosseresti oggi. La tua scelta rivela cosa ti passa per la testa in questo momento.

Il cappello è un accessorio molto utile e molto apprezzato ed è un elemento identificativo dello stile di una donna, inoltre è un mezzo che si può usare per comunicare qualcosa di specifico. Scegli un cappello e scopri cosa ti passa per le testa!

I cappelli in estate sono leggeri e voluminosi e grani e ci aiutano a ripararci dal sole, in inverno si stringono sempre più intorno alla nostra testa, sono caldi e ci aiutano a ripararci dal freddo. Qualunque sia la funzione del cappello, rimane sempre una scelta di stile. Scopri cosa rivela l scelta del tuo cappello.

Test: scegli un cappello e ti dirò cosa ti passa per la testa

La nostra vita attraversa fasi diverse, i nostri bisogni e disideri cambiano in base a queste fasi. Questo test del cappello ti rivela di cosa hai più bisogno in questo momento specifico.

Cappello di lana

Se indosseresti questo cappello oggi significa che sei in una fase della tua vita in cui hai bisogno di pensare solo a te stessa. Hai dato tantissimo agli altri, non che desiderassi ricevere qualcosa in cambio, ma ti sei resa conto che le persone non danno valore ai sacrifici che hai fatto per loro e questo ti ha rammaricato. In fin dei conti ricevere un sorriso non costa nulla ma da tanto.

Ora hai bisogno di investire tutte le energie su te stessa. Questo cappello ti avvolge, stretto sulla tua testa, è uno scudo che ti protegge dal resto del mondo. Sotto quel cappello c’è la cosa più importante in questo momento, te stessa. In questo momento hai bisogno di coccolare il tuo io interiore e di recuperare il tuo equilibrio psicologico. Tutto il resto può aspettare. Oggi sei tu che conti.

Cappello in feltro

Se la tua scelta è caduta su questo cappello significa che in questo momento della tua vita sei pronto ad abbracciare il mondo e a fare qualcosa di significativo per gli altri. Hai fatto molto per te stessa e ti sei impegnata per raggiungere i tuoi traguardi, ti sei goduta il tuo meritato successo. Il cappello che hai scelto si ripiega su se stesso e si apre verso l’alto, a differenza dell’altro che si stringe sulla testa, questo si allarga.

Questo cappello è un invito al mondo a comunicare con te, mostra che non hai barriere, che sei una persona solare e divertente. Questo è il momento giusto per fare nuove amicizie e intraprendere nuove avventure. Dovresti pensare a organizzare un viaggio per godere appieno degli influssi benefici che otterresti confrontandoti con altre culture.