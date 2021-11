Test dei Ciondoli | Quale emozione ti rappresenta di più?

Il test dei ciondoli ti permetterà di dare uno sguardo complessivo alla tua vita, scoprendo quale tra le emozioni che provi ogni giorno ti influenza di più.

Credi di avere già la risposta? Molte di noi credono di averla, perché nella maggior parte dei casi pensiamo di avere un controllo totale su ciò che proviamo e anche una percezione totale dei nostri sentimenti. L’inconscio è invece un territorio inesplorato che può riservare molte sorprese e che si mostra solo in maniera indiretta.

Questo significa che ciò che proviamo ogni giorno è solo la punta dell’iceberg di ciò che il nostro inconscio “macina” ora dopo ora e che, per questo motivo, non possiamo essere del tutto sicure di conoscere noi stesse.

Per esempio le emozioni sono un terreno molto complesso: ognuna di noi tende a “scivolare” in un’emozione o in un’altra senza riuscire a impedirselo e, in qualche modo, questo influenza la nostra vita presente e futura.

Ecco allora un test psicologico che riuscirà a dare la risposta a una domanda scomoda: di quale emozione siamo un po’ schiave?

Test dei Ciondoli

I ciondoli ricadono sul petto appena sotto al viso, quindi un osservatore li mette immediatamente in relazione al viso di una persona. Per questo motivo i ciondoli che amiamo indossare dicono moltissimo di noi e del nostro carattere, fornendo uno strumento interessante per analizzarlo.

Per eseguire correttamente questo test basterà scegliere il ciondolo che indosseremo più volentieri o addirittura quello che assomiglia di più a un ciondolo che possediamo davvero e che indossiamo spesso.

1 – Ciondolo con fiore

I fiori sono da sempre simboli di delicatezza, bellezza, affetto e buoni sentimenti in genere. Per questi motivi sono strettamente legati all’universo femminile e vengono utilizzati secoli e secoli come motivi decorativi su stoffe e gioielli.

Se hai scelto il ciondolo con il fiore significa che sei una persona estremamente sensibile e bella interiormente. Il tuo cuore è assolutamente puro e non hai paura di mostrarti per quella che sei.

Le persone ti conoscono come una donna mite, dolce e disponibile, raramente aggressiva e quasi sempre disposta al dialogo.

L’emozione che influenza la tua vita è l’empatia: sei sempre in grado di cogliere ciò che provano gli altri o ciò che pensano gli altri e sei in grado di metterti nei loro panni per renderli felici o alleviare le loro sofferenze.

2 – Ciondolo con pietra dura

Le pietre dure non sono costose quanto le più nobili pietre preziose ma sono spesso altrettanto belle vengono amate moltissimo soprattutto da coloro che credono nei loro poteri esoterici.

Se hai scelto questo ciondolo sei una persona molto spirituale, che riflette moltissimo sulle cose e sui comportamenti delle persone che la circondano. Sogni in grande e hai sempre mille progetti, spesso sei considerata “con la testa tra le nuvole” per il fatto che ti perdi nei tuoi pensieri e non tieni in considerazione ciò che avviene magari a due passi dal tuo naso.

L’emozione che ha più importanza nella tua vita è sicuramente la meraviglia per qualcosa che hai appena scoperto o che hai appena immaginato. Sei in grado di rimanere stupita davanti alle piccole bellezze del mondo oppure ai piccoli gesti di gentilezza che ricevi dalle persone che ti amano.

3 – Ciondolo con stelle

Le pietre preziose sono spesso associate alle stelle perché sembrano catturare un frammento della loro luminosità, quindi non stupisce se le stelle sono un motivo ricorrente nei gioielli femminili.

Se hai scelto questo ciondolo sei una sognatrice che crede nel karma: sei convinta che chiunque raccolga ciò che ha seminato e che, per questo motivo, è strettamente necessario fare del bene per ricevere indietro del bene.

L’emozione più spesso presente nella tua vita è la speranza, che guida tutte le tue azioni e tutte le tue scelte. Sei una persona ottimista per natura e sei convinta che pensando positivo si possano raggiungere grandi obiettivi nella vita. Che bello averti intorno!

4 – Ciondolo a cuore con diamanti

Il cuore è per eccellenza il simbolo dell’amore e delle relazioni di coppia quindi è un simbolo estremamente frequente nei gioielli che si regalano a donne importanti.

Se hai scelto questo ciondolo significa che sei una persona che ama essere amata e che si sente particolarmente bene quando si sente circondata dall’affetto e dalla protezione di coloro che ama. Sei estremamente dolce, a volte timida, molto sensibile e probabilmente anche molto paziente.

Com’è facile prevedere l’emozione che influenza di più la tua vita è l’amore. Sei spesso alla ricerca dell’amore e, anche quando lo hai trovato, potresti avere spesso paura che finisca all’improvviso o che tu possa perdere la persona amata. Fortunatamente sei anche in grado di trasmettere e comunicare amore a coloro che ti circondano e che hanno la fortuna di conoscerti: sei una persona preziosa, anche se forse un po’ insicura.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.