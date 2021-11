Test delle Persone Pericolose | Quali sono le persone più dannose per te?

Questo test servirà a scoprire quali sono le persone più pericolose che potrai incontrare nel corso della tua vita e perché potrebbero essere dannose a livello emotivo.

Quando si parla di “persone pericolose” inevitabilmente la nostra mente forma l’immagine del classico serial killer o del malintenzionato che ci rapina mentre torniamo a casa. Le cose però sono molto più complesse di così.

Anche le persone apparentemente più normali potrebbero possedere delle caratteristiche che in qualche modo potrebbero dannose per noi dal punto di vista emotivo, poiché hanno una cattiva influenza su di noi o perché ci trasmettono delle sensazioni negative in generale.

Questo test ti permetterà di capire quali sono le “persone pericolose” in questo senso, cioè quale tipo di persona ti trasmette sensazioni profondamente negative che potrebbero metterti in una situazione di disagio e difficoltà.

Test delle Persone Pericolose

Questo test andrà eseguito in una maniera un po’ diversa dal solito. Normalmente ti viene richiesto di scegliere l’oggetto che preferisci oppure verso il quale senti una certa attrazione istintiva. In questo caso ti chiediamo di scegliere l’oggetto che ti attira di meno, quello che ti interessa così poco da non risultare significativo per te. Se tu non dovessi riuscire a deciderti tra due oggetti, ti consigliamo di leggere tutti i profili relativi agli oggetti che hai scelto.

1 – Lo Specchio

Lo specchio è il simbolo universale della vanità, soprattutto della vanità femminile, e anche un po’ dell’egocentrismo.

Chi si specchia di frequente è estremamente concentrato su se stesso e sull’immagine che il mondo vede di lui. In genere ha una certa mania di controllo e desidera che tutto quello che lo riguarda risulti assolutamente impeccabile.

Se l’oggetto che ti interessa meno è lo specchio significa che sei una persona estremamente collaborativa che ama trattare tutti alla stessa maniera, che adora il gioco di squadra e che non si trova a proprio agio sotto i riflettori.

Questo significa che le persone pericolose per te sono proprio quelle che “si specchiano” troppo, che credono troppo in se stesse e che vogliono primeggiare assolutamente. Il motivo è semplice: quando incontri questo genere di persone ti lasci mettere da parte in virtù del tuo carattere mite e accomodante, ma sul lungo periodo finirai per essere schiacciata dalla sua personalità strabordante.

2 – Gli Occhiali a Cuore

Gli occhiali sono un accessorio molto particolare dal punto di vista simbolico, perché coprono gli occhi, che sono considerati dalla cultura popolare “lo specchio dell’anima”.

Questo significa che chi indossa molto spesso occhiali da sole, magari dalla forma particolare e molto vistosa, vuole nascondere ciò che pensa e ciò che è davvero per dare di sé un’immagine molto glamour e molto “costruita”, quasi da diva del cinema.

Se l’oggetto che ti interessa meno è questo paio di occhiali significa che sei una persona estremamente sincera e senza filtri, che ama rapportarsi alle persone in maniera onesta, diretta e chiara.

La conseguenza è che le persone pericolose per te sono quelle che fingono, che si costruiscono un personaggio o che fanno di tutto per distinguersi dagli altri, anche a costo di risultare posticce e affettate nei loro comportamenti. Il motivo è che ti risulta molto difficile avere a che fare con persone così lontane dalla tua personalità e potresti finire per essere ingannata o delusa dai loro comportamenti spesso ipocriti.

3 – Il Sacco di Soldi

Com’è semplice intuire il sacco di soldi è simbolo di ricchezza e di avidità: chi tiene i soldi in sacchi come Zio Paperone significa che ne ha così tanti da averne accumulati più di quanti gliene servano davvero.

Chi accumula soldi o dà ai solti una grande importanza all’interno della propria vita è in genere una persona che dà molta importanza alle cose concrete ed evidentemente molta poca a quelle ideali o emotive.

Se il sacco di soldi ti ha attirato di meno tra gli oggetti che abbiamo proposto significa che sei una persona molto ricca dal punto di vista emotivo, che dà grande importanza a tutto ciò che è ideale e “invisibile agli occhi”, come l’amicizia, l’amore, l’onestà eccetera.

Secondo il test delle persone pericolose devi tenerti lontana da coloro che sono avidi perché potrebbero approfittarsi della tua generosità e, in qualche modo, della tua ingenuità per ottenere dei vantaggi a tue spese.

4 – I Like sui Social

I like sui social possono essere considerati i simboli contemporanei del desiderio di apparire e di essere amati a tutti i costi.

Coloro che hanno profili seguitissimi sui social o che passano molto tempo a far aumentare il numero dei propri follower possono essere considerate persone piuttosto superficiali e un po’ insicure: sono disposte anche a fingere di essere chi non sono davvero pur di ottenere l’approvazione e l’ammirazione di altre persone (spesso sconosciute).

Se i like sui social sono l’oggetto che ti ha attirato di meno significa che sei una persona molto concreta e sicura di sé, quindi piuttosto disinteressata all’opinione degli altri. Ti piace essere apprezzata esattamente per quello che sei e non hai alcuna intenzione di fingere di essere diversa per piacere a un numero più alto di persone: per te conta esclusivamente chi ti ama.

Se hai fatto questa scelta significa che le persone più pericolose per te sono quelle che vogliono apparire a tutti i costi, perché non hanno nulla di interessante e di positivo da trasmetterti. Se dovessi stare a contatto per molto tempo con persone così ti sentiresti depressa, scoraggiata ma soprattutto tenderesti a isolarti pur di non aver a che fare con loro.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.