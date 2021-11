Test: meglio filler o trucco semipermanente per esaltare le tue labbra?

By

Ogni nostra scelta definisce la nostra personalità. Oggi scopriamo cosa rivela il tuo modo di mettere in risalto le labbra.

Filler o trucco semipermanente? Cosa ti ispira di più? In che modo preferisci mettere in risalto le tue labbra? Scopri cosa vuoi comunicare agli altri attraverso la tua scelta.

Le labbra sono un elemento di seduzione femminile. Da sempre le donne le mettono in risalto con il rossetto spaziando tra diversi colori più o meno vivaci. Anche la chirurgia estetica si è dedicata molto alla cura delle labbra con metodi più o meno invasivi nati per rimpolparle e definirle. Tra questi metodi occupano grande rilievo il filler e il trucco semipermanente.

Filler o trucco semipermanente? La tua scelta rivela chi sei

Il modo in cui scegli di mettere in risalto le tue labbra comunica la tua vera personalità.

Se preferisci il filler labbra

I filler labbra sono delle iniezioni di sostanze naturali, solitamente acido ialuronico che non stravolgono molto le labbra, le rendono più turgide e gonfie, ma non hanno un effetto gommone nonostante aumentino il loro volume.

E’ la soluzione per la quale optano le donne che amano apparire sexy e sensuali, naturalmente. Questa tecnica permette di risolvere problemi estetici o eventuali asimmetrie.

Le labbra sono un’ arma di seduzione alla quale non rinuncia la donna sicura di se che sa cosa vuole e come ottenerlo. E’ una donna che osa, che rischia ma non eccede. Vuole apparire al meglio ma mai volgare o eccessiva.

Se preferisci il trucco semipermanente

Il trucco labbra semipermanente è una tecnica che consiste nell’innesto dei pigmenti di colore nel derma. Un tatuaggio del contorno labbra, che serve per definire la bocca e far sembrare le labbra più carnose esaltandone l’incarnato.

La donna che sceglie questo trucco è una donna dinamica, attiva, super impegnata e molto organizzata. E’ una donna pronta a prendersi un impegno definitivo, sa di aver optato per una soluzione definitiva e che per avere un risultato ottimale dovrà ri-tatuare le labbra nel tempo. Questa donna è sicura di se e non teme nulla. Le piace azzardare e cogliere tutte le opportunità che la vita le offre.