Conosci le 10 pratiche sessuali più insolite del mondo?

In molti paesi le persone fanno l’amore in modo tradizionale e la loro tradizione è davvero insolita. Avresti lo stesso coraggio?

Se sei una di quelle persone alle quali piace vantarsi delle performance amorose, probabilmente non hai avuto modo di confrontarti con gli amanti che fanno l’amore nel modo più insolito che ci sia. Scopriamo insieme come lo fanno fuori confine.

Oggi ti sveliamo come fanno l’amore in alcuni paesi del mondo. Ti facciamo conoscere le pratiche sessuali più strane che esistano. Ti parleremo di pratiche come il ‘Nyotaimori’, meglio conosciuta come Body Sushi, una pratica sessuale che si svolge in alcuni ristoranti giapponesi tra sconosciuti.

LEGGI ANCHE —-> Perversioni sessuali, scopri le più insolite di sempre

I modi più insoliti in cui si fa l’amore nel mondo

Altro che posizione del missionario sotto il caldo piumone tra le mura della propria casa. Come direbbe Carlo Verdone: “Famolo Strano”! Vi presentiamo i modi più insoliti di fare l’amore:

In Nigeria fanno l’amore tra gli animali selvaggi Non sappiamo con esattezza se sia una pratica popolare o un colpo di testa di una coppia nigeriana che adorava recarsi nelle riserve per darsi alla pazza gioia sotto gli occhi di animali selvaggi. Secondo la coppia questa pratica permetteva loro di catturare l’energia sessuale degli animali e trasferire quella energia nel loro rapporto. A documentare il tutto alcuni anni fa, è stato il regista americano Lorenzo Matawaran nel suo film: Bizzarre pratiche sessuali in tutto il mondo.

In Giappone dopo il Body Sushi una pratica feticistica Vi abbiamo accennato di alcuni ristoranti giapponesi nei quali si può praticare la Body Sushi. Grazie a questa pratica gli uomini possono recarsi nei ristoranti e deliziarsi di ottimo Sushi servito sul corpo nudo di una giovane donna. Sebbene molti la definiscano una pratica sessuale, molti sostengono che si tratti per lo più di una pratica culinaria: il sushi servito sul corpo umano manterrebbe la temperatura ideale.

Il Giappone è conosciuto anche per un’altra pratica sessuale stravagante, anzi feticista: la “Idolo ferito”. Nata nel quartiere di Harajuku in Tokyo consiste in una simulazione. Donne sane si travestono in donne ferite usando bende e garze. Appongono anche delle garze sugli occhi perchè sarebbe di buon auspicio per incontrare l’anima gemella e raggiungere il Nirvana.

Negli Stati Uniti è quasi necrofilia Tra le fantasie sessuali più insolite al mondo c’è la ‘ pseudo necrofilia’. E’ una pratica poco conosciuta. A differenza della necrofilia, la pseudo necrofilia è legale e consiste nell’avere rapporti sessuali con persone che fingono di essere morte. Per rendere la situazione realistica prima di fingersi morte queste persone si immergono in acqua ghiacciata.

In Kenya è tradizione fare l’amore con i turisti Dopo chi preferisce accoppiarsi con corpi esanime arrivano i seguaci del turismo sessuale. A Pattaya Beach, in Thailandia, potete essere certi di esaudire ogni vostra fantasia. Molte donne si recano in Africa per godere della compagnia di un giovane uomo super dotato africano.

La Gran Bretagna fa sognare usando delle bambole Se vi recate in Gran Bretagna potreste soccombere al fascino ei manichini e non resistere alla tentazione di accoppiarvi con loro. I manichini sono così realistici e assomigliano a corpi senza vita per cui sarebbe un modo alternativo di praticare feticismo.

Giappone, il sesso di gruppo da record Dopo il Body Sushi e le bende, parliamo ancora una volta di una pratica sessuale bizzarra che arriva dal Giappone. Si tratta di sesso di gruppo, anzi di massa . Pensate che si organizza una giornata dedicata a questa pratica ogni anno e tutti possono parteciparvi iscrivendosi e l’anno scorso è stato battuto con duecentocinquanta uomini e altrettante donne partecipanti. Questo evento, è noto col nome di ‘The Orgy’.

Dal Midwest americano impariamo a praticare il ‘Ponyplay’ Questa pratica si ri fa alla tradizionale imbracatura dei piccoli cavalli che venivano adornati con sella, cordini, paraocchi e punte. Questa pratica prevede che uno “schiavo” tiri la carrozza seguendo gli ordini di un ‘padrone’.

Negli Stati uniti si fa anche sesso robotico

Il primo sex robot è stato ufficialmente presentato all’ Adult Entertainment Expo di Las Vegas. Roxxxy è il nome di un sexy toy di nuova generazione. Se vuoi provare a fare l’amore robotico dovrai pagare la modica cifra di 5.000 euro. Il Robot ha un software integrato attraverso il quale il possessore del robot può personalizzarlo a proprio piacimento.