Test della Scuola | Sai affrontare i problemi nel modo migliore?

Con il test della scuola torneremo tra i banchi per capire se la strategia per risolvere i problemi che utilizzi nella vita funziona davvero per te o dovresti provare un altro approccio!

Molte persone sono convinte che esista un solo modo per affrontare e risolvere i problemi che si presentano nella vita. Non è affatto così! Ogni persona mette a punto la sua strategia personale!

In psicologia si chiamano strategie di coping (dal verbo inglese “to cope” che vuol dire “gestire”), e sono i modi che abbiamo imparato nel corso della vita per affrontare e risolvere problemi di diverso tipo nel minor tempo possibile e soprattutto con il minor sforzo possibile.

Naturalmente, dal momento che ogni persona è differente e soprattutto ogni persona ha anni e anni di esperienze diverse alle spalle, la strategia di coping perfetta per qualcuno può essere disastrosa per altri.

Qual è la tua strategia di coping? Sei sicura che funzioni davvero per te? È arrivato il momento di scoprirlo!

Test della Scuola

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare le immagini che proponiamo e scegliere l’oggetto che ti attira di più. In base alla tua scelta potrai leggere il profilo corrispondente al tuo carattere.

1 – La Gomma da Cancellare

La gomma da cancellare è lo strumento che ci consente di porre rimedio facilmente a un errore appena commesso. Usando la gomma giusta è possibile anche cancellare tratti di penna, quindi errori apparentemente “indelebili”.

Se hai scelto la gomma, spesso la tua strategia per gestire i problemi è far finta che non siano mai esistiti e che quindi non abbiano alcuna conseguenza sul tuo presente.

Questa strategia di coping non è esattamente il massimo: si tratta infatti di un atteggiamento un po’ immaturo, lo stesso di chi metaforicamente spazza la polvere sotto al tappeto sperando che nessuno si accorga che c’è.

Probabilmente sei una persona molto giovane o che ha mantenuto nella propria personalità tratti un po’ ingenui e infantili. Il nostro consiglio? Accettare i propri errori e i problemi che la vita ci presenta ogni giorno è il primo passo per riuscire ad affrontarli e risolverli.

2 – La Matita Spezzata

I motivi per cui a scuola spezzavamo una matita potevano essere due: regalarne un pezzo a un amico che era rimasto senza oppure, più spesso, per mostrare di essere davvero arrabbiati!

Se hai scelto questo oggetto molto probabilmente sei una persona molto passionale e dalle forti emozioni, che non conosce mezze misure, nell’amore come nell’odio.

La strategia che hai messo a punto per risolvere i problemi o per reagire agli errori che tu stessa commetti è arrabbiarti moltissimo, indirizzando la tua rabbia verso tutto ciò che ti sta intorno, per sfogare la frustrazione e trovare le energie necessarie a risolvere la questione.

Di sicuro in alcuni casi questo approccio potrà funzionare, ma di sicuro non è applicabile in tutti gli ambiti della vita: immagina se qualcuno si comportasse così sul lavoro che stress sarebbe lavorare al suo fianco!

3 – La Matita Appuntita

Una matita ben appuntita e con una gomma sulla cima è sicuramente lo strumento che meglio rappresenta gli anni della scuola e le moltissime ore trascorse a prendere appunti o a scarabocchiare.

Se hai scelto questo strumento significa che sei una persona estremamente forte e propositiva, che non si arrende mai davanti alle sfide o ai semplici intoppi che capitano nella vita di ogni giorno.

Se fai uno sbaglio o devi gestire un imprevisto non cerchi di tornare indietro, cerchi immediatamente di adattarti per andare avanti e immaginare una soluzione che possa funzionare.

Si tratta probabilmente di uno degli atteggiamenti più maturi che si possano avere, complimenti!

4 – Il temperamatite

Il temperamatite è uno strumento essenziale, perché consente di continuare a usare uno strumento (in questo caso una matita o un pastello) per molto tempo anziché buttarlo subito.

Se hai scelto questo oggetto significa che la tua strategia di coping consiste nel riflettere attentamente si ciò che hai, in maniera da capire qual è il modo più intelligente ed efficace per superare l’intoppo.

I tuoi pregi principali sono senza dubbio l’intelligenza, con cui analizzi ogni tipo di situazione, e la capacità di riorganizzare ogni risorsa a tua disposizione per ottenere ciò che vuoi o di cui hai bisogno.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.