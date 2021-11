Giochi di ruolo per principianti: ecco quali provare con il tuo partner

Volete provare dei giochi di ruolo ma siete ancora principianti? Nessun problema (o quasi): iniziate da questi quattro e non vi pentirete!

Ogni volta che si parla di giochi in intimità, spesso e volentieri la nostra fantasia prende strade veramente tortuose e portate all’esagerazione.

Ci vengono immediatamente in mente gadget e costumi complicati o stravaganti oppure situazioni al limite del possibile.

Fortunatamente ed ovviamente, la situazione non è sempre così. Prima di immaginare le “classiche” immagini dei giochi di ruolo più spinti esistono infatti degli step per iniziare.

(Esattamente come per tutto il resto). Che ne dici, ti va di scoprire quali sono i giochi per voi se siete principianti?

I giochi di ruolo per principianti che dovete assolutamente provare

A tutti capita, prima o poi, di trovarsi in un momento nel quale la propria libido o l’intimità di coppia non sia esattamente scoppiettante.

Abbiamo parlato tante volte delle cause e dei fattori e possiamo dirvi che, generalmente, non c’è poi tanto di cui preoccuparsi.

Basterà chiederlo a parenti od amici: quasi tutti sono “inciampati” in un periodo del genere e questo non vuol dire assolutamente che la relazione sia finita o sia a rischio!

Certo, una sessualità attiva e sana è fondamentale per una relazione felice ma non è, ovviamente, l’unico aspetto da curare.

Se siete in un momento “difficile“, diciamo così, allora i giochi di ruolo potrebbero essere un vero e proprio modo per riappropriarvi della vostra intimità.

No, non temete: non dovete comprare un costoso costume di latex o imparare immediatamente cosa sia il BSDM o le pratiche più estreme!

Abbiamo deciso di stilare una lista di quattro giochi di ruolo per principianti che potete provare con il vostro partner.

Potrete stabilire se vi aiutano tra le lenzuola ed anche capire cosa vi piace e che cosa non vi piace: pronti a trasgredire (anche se sempre in maniera soft)?

strip poker : si tratta di un gioco di ruolo che parte, ovviamente, da un gioco reale. Lo strip poker, per l’appunto!

Invece di giocare a poker per soldi, oggi, giocherete a poker per i vostri vestiti : c’è solo un piccolo particolare da tenere in conto.

Siete “prigionieri” dell’altro che, in questo caso, è un pericoloso criminale che ha deciso di lasciarvi andare se riuscirete a batterlo a poker .

Mano a mano che vi levate i vestiti, però, vi rendete conto che forse potete circuire il criminale in un’altra maniera: chi dei due riuscirà a sedurre l’altro per primo ?

Potete scegliere di interpretare personaggi romantici o di film d’avventura. Poco importa quale sia la trama o se i personaggi, effettivamente, hanno una storia d’amore sullo schermo. Il vostro gioco di ruolo sarà quello di interpretare i personaggi al meglio (con trucco e parrucco, per capirci) ed entrare nel mood del vostro film preferito.

Certo, modificherete un poco la sceneggiatura ma, finalmente, potrete godervi una torrida relazione con il vostro personaggio preferito: non male, no?

poliziotto e criminale : ricordate quella multa non pagata che avete abbandonato nel cassetto? Oppure quella volta che avete preso l’autobus senza biglietto? Bene, è ora di pagare il conto. Ovviamente potete scegliere voi l’ambientazione che preferite , oltre che al ruolo che vi piace di più, e macchiarvi di un crimine quasi perfetto .

Il poliziotto che si presenta a casa per catturarvi, quindi, può offrirvi una via d’uscita in base a qualche favore… intimo. Starà a lui, poi, decidere se consegnarvi comunque alla giustizia oppure fuggire insieme!

Fingete che il vostro partner sia uno sconosciuto, che entra in casa per una riparazione. Magari è il classico idraulico che deve sistemare il lavandino che goccia oppure un ancora più classico giardiniere, venuto a dare una ripassata al vostro giardino.

Giocate proprio sul cliché e sulla possibilità che lo sconosciuto sia, in qualche maniera, una persona di cui siete sia intimorite che attratte. L’idea di “farlo” alle spalle di un eventuale marito o fidanzato dovrebbe accendere, ancora di più, la scintilla tra di voi.

Vi raccomandiamo, per ognuno di questi scenari, di parlare per bene con il vostro partner prima di iniziare.

Stabilite alcune regole di base ed anche una parola di sicurezza se sentite che potreste spingervi troppo oltre. Stabilite, inoltre, anche una regola fondamentale: quando il gioco inizia si rimane “nel personaggio“, senza possibilità di interrompere la magia.

Potete scegliere di usare un timer e abituarvi gradualmente se avete paura di imbarazzarvi. Ricordate, però: appena il gioco inizia voi non siete più voi ma… un personaggio altamente erotico!