Test delle Extension Ciglia | Dimmi come vuoi il tuo sguardo e ti dirò chi sei

Con il test delle extension per le ciglia scoprirai che nessuna delle scelte che compiamo ogni giorno è senza significato: anche come portiamo le ciglia dice moltissimo di noi!

Lo sguardo, quindi gli occhi, è uno degli strumenti principali attraverso cui comunichiamo le nostre emozioni e le nostre sensazioni. Per questo motivo il modo in cui “trattiamo” gli occhi e il modo in cui “manipoliamo” il loro aspetto è molto interessante da osservare e analizzare.

Nel caso delle ciglia si potrebbe pensare che modificare il loro aspetto, magari rendendolo più folto, rappresenti il desiderio di nascondere lo sguardo e camuffare i nostri sentimenti.

Si tratta di un’idea completamente sbagliata: ogni “modifica” che facciamo alle nostre ciglia significa che vogliamo rendere i nostri occhi più comunicativi di quanto non siano già. Quello che bisogna capire è cosa vogliamo comunicare quando cambiamo l’aspetto delle ciglia?

Test delle extension delle sopracciglia

Per eseguire correttamente questo test ti consigliamo di scegliere il tipo di extension che richiedi più spesso al tuo centro estetico oppure quelle con cui ti senti più te stessa.

1 – Piene

Le ciglia piene sono ciglia piuttosto vistose, che creano una spessa zona d’ombra su tutto l’occhio. La loro curvatura rende lo sguardo più affascinante e più seducente di quanto possa esserlo con le ciglia naturali.

Rispetto ad altri tipi di extension, quelle piene risultano assolutamente poco naturali, quindi è chiaro che si tratti di ciglia posticce.

Se non hai paura di apparire “troppo artefatta” e adori questo tipo di extension per ciglia significa che sei una donna a cui piace apparire estremamente seducente, che non ha paura di utilizzare tutta la propria sensualità per risultare memorabile e per esercitare sugli uomini tutto il potere possibile! Che femme fatale!

2 – Allungate

Le ciglia allungate sono lunghe come quelle piene ma risultano meno coprenti rispetto ad esse. La loro particolarità sta in una sapiente combinazione di ciuffetti corti e lunghi che fanno “aprire” l’occhio in maniera assolutamente eccezionale.

Con questo tipo di extension per ciglia l’occhio apparirà ancora più grande e più luminoso, venendo messo molto in risalto.

Se hai scelto questo tipo di extension significa che ti piace brillare per la tua personalità, ti piace mettere in luce i tuoi pregi e non hai paura di mostrare anche i tuoi difetti, perché fanno parte di te e credi di non avere assolutamente nulla da nascondere. Che donna coraggiosa!

3 – Sfumate

Le ciglia sfumate sono una variante di quelle piene: sono in grado di aggiungere fascino e mistero allo sguardo grazie a ciglia più allungate nella parte esterna dell’occhio, che conferirà al viso uno sguardo da cerbiatta che fa letteralmente impazzire gli uomini.

Se ti piace questo tipo di extension per le ciglia significa che sei una persona dal carattere riservato e timido che però non rinuncia alle sue capacità di seduzione. Al contrario, sei una donna a cui piace piacere, anche se lo fai con discrezione e non sei mai sguaiata o troppo appariscente. Il tuo segreto di seduzione è certamente la dolcezza!

4 – Corte

Le extension ciglia corte sono le più naturali in assoluto: se scegli queste extension significa che sei una donna a cui non piace apparire costruita o artefatta. Per te, i trucchi migliori sono quelli che non si vedono e che danno l’impressione che tu sia una donna bella e affascinante al naturale.

Se hai scelto questo tipo di ciglia sei una donna perfezionista, che ama apparire assolutamente al meglio senza però alterare la propria essenza in maniera significativa. Sei anche una donna molto decisa in grado di far valere le proprie opinioni senza molti giri di parole, andando sempre dritta al punto.

Per te le ciglia più folte sono solo uno strumento per dare al tuo sguardo più forza e più incisività, non necessariamente più fascino e maggiori capacità di seduzione! Ottimo, sei una donna forte come ce ne sono poche!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.