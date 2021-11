Test: curi le tue unghie da sola o ti rechi dall’estetista? Cambia tutto

Le nostre scelte rivelano la nostra personalità profonda. Scopriamo insieme che persona è colei che sceglie di prendersi personalmente cura delle proprie unghie.

Negli ultimi anni le unghie sono diventate di tenenza. Sono nati moltissimi centri estetici che si dedicano appositamente alla cura delle unghie e le donne comunicano la loro personalità attraverso di esse.

Capire una persona senza conoscerla è possibile, basta osservarla e fare attenzione alle sue scelte estetiche per capire cosa vuole comunicare di lei. Scegliere di affidare la manicure ad una esperta o preferire prendersi cura personalmente delle proprie unghie indica due personalità completamente diverse.

Come capire la personalità di una donna a a partire dalle sue unghie

Capire se una donna ha preferito recarsi presso un centro estetico oppure no per realizzare la sua manicure è solitamente molto semplice. Chi sceglie di recarsi presso un professionista mostra unghie particolari, più spesse, impeccabili e molto decorate. Al contrario chi si occupa personalmente della proprio manicure mostra unghie senza particolari artifici. Sapevi che è possibile capire molte cose di una donna semplicemente osservando le sue mani?

Le mani hanno sempre aiutato l’uomo a comunicare. Laddove non arrivava la parola arrivavano i gesti. Con le mani riveliamo i nostri stati d’animo, è come se plasmassimo i nostri pensieri gesticolando e li rendessimo reali.

Spesso le mani sono le prime cose che gli altri vedono di noi, quando ci presentiamo segue sempre una stretta di mano. Usiamo le mani anche per salutare. Ci serviamo delle mani anche per amare: toccare l’altro, accarezzarlo o creare qualcosa, cucinare.

Hai visto in quanti modi diversi le mani ci aiutano a comunicare?

Anche il modo in cui ti prendi cura di loro rivela molte cose di te:

Se per la manicure ti rechi dall’estetista

Da quando le unghie hanno iniziato a fare tendenza tu non ti sei lasciata scappare l’occasione di sperimentare qualcosa di nuovo e il risultato è molto apprezzato. Uscita dal centro estetico ti sei subito resa conto di quanta sicurezza ti infondevano quelle unghie curate e perfette. Oggi non saresti più in grado di vedere le tue unghie al naturale e ti mancherebbe persino sentire quello spessore delle unghie che le rende così forti e graffianti e che fa sentire più forte anche te. Sapevi che la forma che hai scelto di dare alle tue unghie rivela molti tratti della tua personalità?

Se prediligi le unghie artificiali significa che ami la perfezione e sei una donna che non si accontenta. Attraverso le tue mani impeccabili comunichi di essere una donna che ama osare.

Se ti rechi da un professionista per prenderti cura delle tue mani significa che hai interesse nel mostrarle. Mostrare le mani durante una conversazione denota una personalità aperta, disponibile, sincera.

Se ti occupi personalmente della tua manicure

Se preferisci continuare ad occuparti personalmente delle tue mani significa che sei una persona semplice, tradizionaliste, ancorata ai tuoi valori e molto legata alla tua famiglia.

Ti piace apparire in ordine ma non ami metterti in mostra. Sei una donna che predilige la bellezza acqua e sapone e che non ama essere notata ma preferisce essere vista. Vista per quello che è veramente. Ami il contatto con la natura, i bambini e gli animali. Quando smalti le tue unghie, scegli il colore che rispecchia maggiormente le emozioni del momento.

Se scegli di non optare per una soluzione permanente per le tue unghie significa che sei una persona molto versatile. Ami cambiare, sperimentare, giocare. Sei solare e spensierata, vivi nel presente e sai che il futuro è incerto e che nulla è per sempre. Con questo spirito riesci a goderti profondamente ogni momento della tua vita.

*Questo test ha il solo scopo di intrattenerti, non fornisce una diagnosi clinica.