Test di Osservazione | Quali difetti dei tuoi partner non noti mai?

Questo test di osservazione si concentra sui difetti del partner che puntualmente non vedi (o che fingi di non vedere).

Tutte sappiamo quanto possa essere forte l’amore nei primi giorni o nei primi mesi di relazione, e tutte sappiamo anche quanto possa essere traumatico “risvegliarsi” all’improvviso dall’innamoramento e non sopportare più il partner!

Per evitare questa spiacevole situazione probabilmente si dovrebbe soltanto guardare le persone di cui ci innamoriamo nella maniera più oggettiva possibile, individuando pregi e difetti prima di cominciare una relazione.

Certo, se questa strategia fosse semplice da mettere in atto probabilmente la vita sentimentale sarebbe più semplice, ma purtroppo non è così.

Quello che molti non sanno però è che si tende a ignorare sempre una certa serie di caratteristiche di un partner, cioè quelle che proprio sopportiamo di meno e che potrebbero “compromettere” l’innamoramento. Pur di vivere un periodo di gioia e di felicità, quindi, la nostra mente si convince che quei difetti non esistano!

Capire quali sono le caratteristiche che non vediamo potrebbe essere il primo passo per uscire dal circolo vizioso innamoramento / delusione / separazione, e il test che ti proponiamo oggi serve proprio a questo!

Test di Osservazione | Difetti del Partner

Per eseguire correttamente questo test di osservazione di basterà guardare per diversi secondi l’immagine che ti proponiamo e prendere nota mentalmente dell’ordine in cui hai notato i vari elementi. In genere viene richiesto di leggere il profilo corrispondente al primo elemento che si nota in assoluto, ma questo test è diverso: dovrai LEGGERE IL PROFILO CORRISPONDENTE ALL’ULTIMO ELEMENTO CHE HAI NOTATO.

1 – Il Lampione

Se al contrario hai notato il lampione per ultimo significa che il difetto dei tuoi partner che tendi a non vedere è l’incapacità di ascoltare.

Come accade a molte donne sei attratta dagli uomini dal carattere forte e deciso i quali, purtroppo, spesso non riescono a vedere più in là del proprio naso e finiscono per credere di avere sempre ragione.

Stai molto attenta in futuro: meglio un uomo apparentemente meno forte ma disposto a mettersi in gioco e a cambiare le proprie idee quando tu proponi le tue!

2 – La Luna

Se l’ultima cosa che hai notato è la Luna, significa che il difetto che cerchi di non vedere nei tuoi partner è l’incostanza e l’abitudine a raccontare bugie.

Probabilmente ti piacciono gli uomini misteriosi e sempre mutevoli, in grado di stimolare la tua fantasia in tutti i campi, da quello culturale a quello sessuale, ma questo genere di persone spesso tende a mentire oppure a raccontare mezze verità.

Per il futuro ti consigliamo di guardare più alla sostanza che all’apparenza di una persona e di cominciare una relazione con un partner “affascinante e misterioso” solo dopo averlo frequentato per un lungo periodo di tempo come amico: in questo modo potrai conoscerlo per chi è davvero, senza farti ingannare dalle sue maschere.

3 – La Barca

Se hai notato la barchetta di carta per ultima molto probabilmente il difetto che non vedi nei tuoi partner è la differenza tra ciò che sono e ciò che fingono di essere.

Alcuni uomini, piuttosto insicuri, tendono a mascherare la propria sicurezza fingendo di essere dei maschi alfa. Spesso affermano di sapere sempre esattamente quello che fanno e di non sbagliare mai. Addirittura raccontano vicende in cui sono stati protagonisti e hanno trovato soluzioni super efficaci con uno schiocco di dita.

Spesso niente di tutto questo è vero, ma non lo sanno: ci sono persone che arrivano a credere alle proprie bugie, convincendosi di essere un transatlantico mentre invece sono delle semplici barchette di carta! Tieniti alla larga da queste persone!

4 – Il Pesce

Se hai notato il pesce per ultimo significa che il difetto che tendi a non vedere nei tuoi partner l’abitudine a nascondersi. Non significa necessariamente che tutti i tuoi partner siano dei codardi, ma che nella maggior parte dei casi preferiscano evitare il confronto o lo scontro diretto cercando “strade alternative” per raggiungere i propri scopi con meno sforzo.

Queste persone appaiono spesso molto educate a accomodanti, quindi attraggono proprio per questa capacità di non spaventare e di risultare apparentemente innocue. Quando però la loro vera natura viene a galla si scopre che sono persone piuttosto subdole e a volta ipocrite.

5 – La Corda

Se hai notato per ultima la corda significa che il difetto che tendi a “non vedere” nella maggior parte dei tuoi partner è il desiderio di tenerti legata, cioè di creare una sorta di dipendenza tra te e loro. Le persone che si comportano in questo modo spesso appaiono molto insicure e sempre bisognose di conferme.

Che si tratti della verità di un furbo stratagemma di un lupo travestito da agnello, questi partner sono piuttosto difficili da gestire. Se sono troppo insicuri dovranno essere consolati e rassicurati in continuazione e si avrà la sensazione di aver adottato un bambino piuttosto che aver scelto un partner; se il loro atteggiamento insicuro è soltanto una finzione per istillare in te il senso di colpa sono individui crudeli e manipolatori, spesso disposti a tutto pur di tenere “legate” le persone che desiderano avere vicino.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.