Rughe intorno alla bocca: ecco svelati 4 segreti top per attenuarle subito

Stanca delle rughe intorno alla bocca? Ecco 4 astuzie infallibili per attenuarle in poco tempo. L’aspetto del tuo viso migliorerà moltissimo e uscirai finalmente dall’imbarazzo.

Viso più affaticato e spento? E’ normale averlo così alla fine di una giornata di lavoro estenuante. Ma non dimentichiamo, però, che il tempo scorre inevitabilmente e lascia i suoi segni sulla pelle.

Il viso di una donna di quarant’anni non è più quello di quando era poco più che una ventenne. Su questo cambiamento incidono una serie di fattori: alimentazione, stile di vita, ansia, stress, preoccupazioni e, non da ultima, l’ereditarietà.

La ‘metamorfosi’, assolutamente poco piacevole, coinvolge viso, collo, décolleté, mani e piedi. Limitandoci al viso, possiamo senza dubbio affermare che invecchiano prima fronte, zigomi e tutta la zona nasogeniena.

Se hai più di quarant’anni, ti sarà capitato di guardarti allo specchio e notare una o più rughe intorno alla bocca. Sono dette anche nasogeniene o naso-labiali e si presentano come antiestetici solchi. In alcune donnE compaiono anche prima, già dopo i trent’anni.

Le rughe naso-labiali segnano anche gli angoli della bocca, ecco perché vengono chiamate anche ‘rughe della marionetta’. Quando ci sono, il viso appare stanco e appesantito. Diciamoci la verità: un incarnato ridotto così non è proprio un bel biglietto da visita!

Ma non tutto è perduto! Ecco alcuni consigli da seguire per avere un viso più disteso in pochissimo tempo.

Rughe intorno alla bocca: 4 furbizie per eliminarle subito

Le rughe intorno alla bocca sono quelle più odiate dalle donne. Si fa sempre molta fatica a conviverci, soprattutto quando compaiono precocemente, appena superati i trent’anni. Come dicevamo poc’anzi, è anche una questione di predisposizione genetica.

Ma mai disperare! Ci sono esercizi e rimedi naturali fai da te che possono fare miracoli. Di seguito ti proponiamo un piccolo elenco di buona pratiche da seguire.

Alimentazione equilibrata – La prevenzione passa anche dalla tavola! Mangiare sano e avere uno stile di vita corretto aiuta a prevenire l’insorgenza delle rughe naso-labiali. Ma non è tutto: fumo, alcol ed esposizione prolungata al sole sono tre fattori di rischio per la pelle. Cerca di dormire bene, almeno 8 ore per notte, e di consumare più frutta e verdura. Il consiglio in più: inserisci nella tua dieta la camomilla e un po’ di liquirizia; Massaggio zigomi-mento – Molto efficace per attenuare le rughe nasogeniene. Devi farlo così: porta le nocche di entrambe le mani sul viso, e falle scivolare delicatamente dagli zigomi al mento e viceversa. Ripetilo per 20 volte. Questo massaggio ti aiuterà a migliorare l’elasticità della pelle; Esercizio del bacio – Tra i migliori per contrastare le rughe naso-labiali. Ecco come eseguirlo correttamente: solleva gli zigomi con i palmi delle mani e, poi, muovi le labbra come se volessi dare un bacio. Mantieni questa posizione per almeno 20 secondi e, se puoi, ripeti l’esercizio per 5 volte al giorno. Esercizio a ‘U’ – Questa volta un aiuto concreto arriva dalle vocali! Non devi fare altro che pronunciare la lettera ‘U’ con la bocca contratta e le labbra un po’ piegate verso l’intero. Esegui l’esercizio in due ripetizioni da 15, intervallandole con 5-6 minuti di riposo.

Come vedi, la ginnastica facciale gioca un ruolo chiave per combattere le rughe intorno alla bocca. Quando il fai da te non basta, perché magari il viso è molto compromesso, si può ricorrere alla medicina estetica.

Il filler è uno dei trattamenti più richiesti per correggere questo tipo di rughe. Tecnicamente, consiste in piccole infiltrazioni di acido ialuronico, allo scopo di rimpolpare i tessuti cutanei. Questi trattamenti vengono eseguiti in ambulatorio, esclusivamente da medici specializzati.

Solitamente il filler da buoni risultati anche sulle rughe più pronunciate, proprio perché riesce a penetrare in profondità. Già dopo le prime micro-infiltrazioni l’aspetto della pelle migliora nettamente.

Se le rughe nasogeniene tormentano anche te, ora sai come fare per contrastarle. Parti dall’alimentazione, fai della ginnastica facciale e non dimenticare di seguire una corretta skincare routine.

I miglioramenti arriveranno, fidati, e sarai più che soddisfatta!