Test: Sei più da film o da serie tv? Ecco cosa rivela di te

La tv non è più quella di una volta e le nostre preferenze davanti allo schermo raccontano molto di noi. E tu preferisci i film o le serie tv?

I film e le serie tv definiscono la nostra personalità. Siamo persone da un episodio e via o siamo attratti dagli episodi multipli? E cosa potrebbe rivelare di noi questa preferenza.

Pesiamo un attimo alla principali differenze tra serie tv e film:

Innanzitutto sono le emozioni coinvolte sono diverse . Mentre un film, per quanto coinvolgente possa essere, ha un inizio ed una fine ben definita, le serie tv hanno il potere tenerci legati facendoci provare suspanse e curiosità. La serie tv ci fa prolungare il coinvolgimento per tutta la durata delle stagioni.

tutte queste differenze rivelano tratti caratteriali ben distinti.

Preferisci i film o le serie tv? Ecco cosa rivela di te

Se preferisci guardare film

La persona che preferisce i film alle serie tv è una persona che non ha molto tempo da perdere. E’ solitamente molto impegnata e usa i film come uno svago per rilassarsi. Guardare una serie tv richiede troppo tempo anche perché sono pensate per lasciare la suspense alla fine di ciascun episodio per indurre a guardare il resto delle puntate. Chi ama i film non ha molto tempo da dedicare alla tv, preferisce socializzare con le persone nella realtà, essere presente e usare il suo tempo per stare con i suoi cari piuttosto che guardare i protagonisti di una serie tv. Sono persone con un forte attaccamento alla vita, attive, sportive e odiano la routine in ogni sua forma.

Queste persone sono analitiche e tengono sempre i piedi ben piatati per terra. Non rinunciano mai ai propri valori e ideali.

Se preferisci le serie tv

Le serie tv sono un fenomeno recente e hanno conquistato un pubblico molto vasto. Complice anche il periodo di pandemia che ci ha costretto ad una reclusione forzata a causa della quale le serie tv sono divenute un mezzo indispensabile per contrastate le limitazioni nella vita sociale reale. Tra coloro che preferiscono le serie tv emergono personalità molto differenti.

Se sei un bingewatcher significa che sei una persona troppo curiosa per guardare un solo episodio e tenere a bada la suspanse. Quindi quando inizi una serie sei capace di guardare un episodio dietro l’altro e a mangiarti con gli occhi una intera stagione in un pomeriggio. Questo denota che sei una persona pigra, che ami le tue zone di confort, ami rilassarti e trovi particolarmente stressante condurre una vita frenetica e piena di impegni. Tendi a rimandare sempre al giorno dopo e risulti essere una persona inconcludente, specie nei periodi in cui capti un serie tv che ti piace in particolar modo.

Se sei una persona che preferisce le serie tv ma che puntualmente non ne finisce nemmeno significa che sei una persona poco determinata nella vita. Tendi a dare spesso la colpa agli altri piuttosto che a penderti le tue responsabilità proprio come fai con le serie tv. Per giustificare il fatto che non finisce di guardarle dici che erano noiose e ti lamenti di vari loro aspetti negativi.

Se sei una persona che preferisce le serie tv ma si lascia coinvolgere troppo

significa che sei una persona insicura con una personalità volubile e ti lasci condizionare con facilità. Sei la classica persona che se guarda una serie horror inizia a sentire strani rumori o che diventa violento se guarda il Trono di Spade. Spesso hai bisogno di certezze e conferme e vivi una vita che non ti soddisfa pienamente. Dovresti dare più spazio all’azione piuttosto che essere cosi assertivo.