Test della Cioccolata Calda | Quanto in fretta ti innamori?

Con il test della cioccolata calda capiremo se sei una persona da colpo di fulmine o se le relazioni affettive che ti rendono più felice in assoluto sono quelle da costruire poco a poco.

Perché è importante conoscere la verità su questo aspetto della tua emotività? Molto semplice: per evitare le persone che tendono a sedurre e abbandonare e per avere una vita sentimentale felice il più a lungo possibile!

La cioccolata calda è un peccato di gola a cui è davvero difficile resistere: per questo motivo può essere facilmente utilizzata come simbolo dell’amore e soprattutto dell’innamoramento.

Tra le altre cose non è nemmeno un mistero il fatto che la cioccolata e l’innamoramento siano in grado di scatenare nel cervello le stesse reazioni chimiche grazie alla produzione di una sostanza chiamata ossitocina e che può essere considerato l’ormone della felicità!

Anche se l’amore è sempre amore, in tutte le sue forme, ci sono persone che si innamorano immediatamente e persone che impiegano moltissimo tempo a sperimentare un vero coinvolgimento dal punto di vista mentale ed emotivo.

Non c’è assolutamente niente di male in ognuna di queste possibilità, ma è bene sapere qual è il tipo di amore che sperimentiamo più spesso per metterci al riparo dagli inganni e dalle ferite emotive.

Test della Cioccolata Calda

Per fare questo test ti chiediamo di scegliere la tua cioccolata calda preferita: anche se non la bevi spesso scegli quella che ti piace più di qualsiasi altra e di cui potresti non stancarti mai.

1 – Cioccolata calda al peperoncino

La cioccolata calda al peperoncino ha un aroma dolce e pungente allo stesso tempo. Si tratta di un gusto per vere coraggiose e per donne che amano osare in tutti gli ambiti della propria vita al fine di provare esperienze sempre nuove.

Se hai scelto la cioccolata calda al peperoncino significa che per te l’amore è molto legato alla passione e che “prendi fuoco” molto facilmente. Innamorarsi per te è un attimo, ma anche perdere il coinvolgimento amoroso nei confronti dell’altra persona è altrettanto semplice.

Questo significa che potresti essere facilmente preda di persone intenzionate ad approfittarsi di te coinvolgendoti nei loro giochi di potere per “legarti” a loro dal punto di vista emotivo. Sei una donna libera e focosa, non permettere a queste persone di metterti in trappola!

2 – Cioccolata calda al latte

La cioccolata calda al latte ha un gusto molto delicato e poco incisivo, perfetto per coloro che non amano i sapori (e i piaceri) particolarmente intensi e violenti.

Se questa cioccolata calda è la tua preferita in assoluto, è molto probabile che tu sia una persona molto romantica che crede nell’amore e che preferisce costruire relazioni stabili e che crescono lentamente, senza furiosi litigi e grandi dichiarazioni d’amore, ma con la costanza e la delicatezza che caratterizzano le storie d’amore più durature.

La tua vita sarà molto felice se riuscirai a trovare una persona che condivide i tuoi stessi valori e la tua stessa idea di amore romantico!

3 – Cioccolata calda all’arancia

La cioccolata calda all’arancia ha un sapore leggermente aspro che la rende assolutamente unica e perfetta per l’autunno. Si tratta sicuramente di un’aroma che non piace a tutti, poiché crea un contrasto particolare tra l’amaro del cacao e l’aspro dell’arancio.

Se questa è la tua cioccolata calda preferita significa che sei una persona a cui piacciono le esperienze particolari, per le quali sei disposta a essere considerata leggermente eccentrica.

Puoi innamorarti facilmente, ma solo patto che la persona che hai di fronte sia realmente originale e interessante e non si tratti del solito caso da “tutto fumo e niente arrosto”. Se invece hai di fronte una persona dal “carattere standard” tendi a costruire una relazione solida e duratura. Un consiglio: impara a distinguere molto bene le persone che si danno molte arie da coloro che invece sono davvero persone interessanti! Ti risparmierai molte delusioni!

4 – Cioccolata calda alla vaniglia

La vaniglia è uno degli aromi più utilizzati in pasticceria, poiché è in grado di rendere estremamente profumato qualsiasi composto senza coprire gli altri sapori. Esalta il sapore della maggior parte degli ingredienti e piace quasi a tutti: sono davvero poche le persone a cui la vaniglia non piace!

Se la cioccolata calda alla vaniglia è la tua preferita significa che non sei una persona molto passionale e non tendi ad avere colpi di testa. Al contrario, ritieni che l’amore sia una faccenda estremamente graduale e non hai nessuna fiducia nelle persone che dicono “ti amo” troppo presto!

Questo non vuol dire che tu sia una persona che non ama: al contrario, ami di un amore profondo ma quieto, poco incline alle scenate o ai grandi gesti d’amore. Forse qualcuno nella vita ti ha consigliato di “provare ad avere un’avventura” una volta ogni tanto per vedere com’è. Il nostro consiglio in proposito è solo uno: lascia perdere! Non sei tagliata per quel tipo di rapporto e non ti renderebbe felice!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.