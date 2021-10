Questo è il giorno migliore dell’anno per trovare l’amore, ed è vicino

By

Esiste un giorno speciale dell’anno in cui si massimizzano le probabilità di trovare l’amore a prima vista ed è questo.

Ogni storia d’amore è unica. Quando e come colpirà Cupido è impossibile da prevedere o almeno questo è quello che abbiamo sempre pensato fono ad ora. E se invece esistesse un giorno specifico nel quale aumentano in maniera esponenziale le possibilità di incontrare l’amore? Ora sappiamo esattamente qual è il giorno in cui si moltiplicano le tue possibilità di incontrare il vero amore.

Vi abbiamo raccontato che il vero amore esiste solo per le coppie in gradi di fare questo, ma prima di fare questo bisogna incontrare la persona giusta. A questo proposito è stato condotto uno studio che si è prefissato di capire se esistesse un periodo dell’anno più favorevole agli incontri d’amore. Le conclusioni dello studio sono strabilianti. A grande sorpresa lo studio sembrerebbe aver individuato non un periodo più favorevole agli incontri d’amore, ma addirittura un giorno specifico nel quale si massimizzano le possibilità di trovare l’amore della vita.

LEGGI ANCHE —> Colpo di fulmine: come riconoscerlo attraverso 10 segnali inequivocabili

In questo giorno dell’anno hai più possibilità di trovare l’amore

Lo studio sopracitato è stato condotto dal sito di incontri dating.com.

Per determinare il giorno dell’anno più favorevole agli incontri d’amore è stata condotta una semplicissima analisi statistica riguardo il numero di accessi al sito. Questa analisi ha dimostrato che in linea generale in inverno gli accessi ai siti di incontri aumentano del 30%.

Molto probabilmente il freddo riduce le occasioni in cui le persone si incontrano fuori casa e per sopperire alla voglia di socializzazione e sfuggire alla solitudine le persone ricorrono maggiormente all’ausilio del web.

Un sito di incontri in effetti è il modo più semplice di incontrare persone evitando di doversi spostare, di prendere freddo e persino di spendere soldi. L’incontro online crea un ambiente favorevole alla comunicazione senza distrazioni e si va a colpo sicuro senza dover fare il giro dei locali per trovare qualcuno che sia interessato ad interagire.

Sorprendentemente dating.com è riuscito a risalire con esattezza al giorno dell’anno in cui ci sono più accessi sui siti di incontri e quindi più possibilità di incontrare il vero amore. Sei curioso di conoscere la data?

La data che registra ogni anno più accessi è la prima domenica di gennaio.

Il prossimo giorno fortunato per l’amore è quindi il 2 gennaio 2022. Collegati ad un sito di incontri se desideri trovare l’amore, questo è il giorno in cui le app di appuntamenti hanno registrato più visitatori connessi e anche più iscrizioni nuove, il che si traduce in tante possibilità in più di trovare una persona con la quale condividere una affinità sentimentale.