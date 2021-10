Test dell’Uomo Sbagliato | Qual è il partner da cui dovresti tenerti lontana?

Con il test dell’uomo sbagliato potrai scoprire qual è il tipo di uomo che non potrà mai renderti felice e, forse, scoprirai anche qualcosa in più su te stessa.

Nel corso della nostra vita sperimentiamo relazioni romantiche di molti tipi diversi, e spesso finiamo con l’innamorarci di persone estremamente differenti tra loro. Con alcune va molto bene, mentre con altre le cose vanno malissimo da subito.

Purtroppo è molto difficile analizzare in maniera oggettiva i motivi per cui una storia d’amore finisce male o va avanti per molti anni felicemente. Il motivo per cui non riusciamo a farlo è ovviamente che siamo troppo coinvolte!

Questo test ti farà riflettere proprio su questi aspetti troppo soggettivi della vita di coppia e ti fornirà degli utili suggerimenti su come riuscire a trovare la felicità con l’uomo giusto.

Ovviamente non si tratta di una ricetta infallibile, ma di certo ti sarà più chiaro quali sono gli uomini da non prendere assolutamente in considerazione!

Test dell’uomo sbagliato

Per eseguire correttamente questo test di chiediamo di scegliere, tra le quattro immagini che ti proponiamo, l’insieme di oggetti che ti rappresenta di più come donna. Non dovrebbe essere una scelta difficile, ma è anche vero che noi donne abbiamo caratteri complessi. Se sei indecisa tra due scelte, ti consigliamo di leggere le soluzioni corrispondenti a entrambe.

1 – L’Agenda

L’agenda è uno strumento organizzativo indispensabile per le persone che hanno moltissimi impegni nel corso della giornata o della settimana e che, per questo motivo, rischiano di dimenticarne qualcuno. Chi sceglie di avere un’agenda è una persona molto precisa che sa quanto sia importante avere tutto sotto controllo.

Se hai scelto questo come oggetto che più ti rappresenta significa che sei una persona forte e organizzata, in grado di prendersi le proprie responsabilità e spesso di organizzare anche la vita degli altri.

L’uomo peggiore per te è l’uomo – bambino, cioè l’uomo che non è ancora cresciuto abbastanza da gestire la sua vita da solo e ha bisogno di una “mamma sostitutiva” che lo accudisca e lo rassicuri. Si appoggerebbe a te in maniera totale e finirebbe per diventare dipendente. Sei sicura che è questo l’uomo che vorresti al tuo fianco per tutta la vita?

2 – Lo smartwatch da allenamento

Le persone che frequentano assiduamente la palestra o che si allenano costantemente utilizzano spesso uno smartwatch da allenamento per monitorare le performance del proprio corpo e migliorarle costantemente.

Se pensi che questo sia l’oggetto che meglio rappresenti la tua personalità significa che sei una persona estremamente attiva, che ama l’idea di poter migliorare costantemente se stessa e la qualità della propria vita.

Si può dire che tu sia una persona piena di energia e sempre in movimento, sia dal punto di vista fisico (probabilmente non stai ferma un attimo) sia dal punto di vista mentale (hai sempre nuovi progetti e nuove idee).

L’uomo meno adatto a te è un uomo poco dinamico e abitudinario, con una serie di attività e di interessi “prestabiliti” oltre i quali cerca di non spingersi mai. Una persona del genere a lungo andare spezzerà il tuo entusiasmo e probabilmente ti farà sentire anche in colpa perché continuerai a seguire i tuoi interessi e a fare tutte le tue attività senza di lui. Aiuto!

3 – Smartphone e cuffiette per ascoltare musica

Smartphone e cuffiette sono i compagni inseparabili di coloro che non riescono a fare a meno di ascoltare musica in qualsiasi momento della giornata, soprattutto quando sono fuori casa.

Se hai scelto questa come immagine che ti rappresenta di più sei una persona molto spirituale ed estremamente sensibile. La musica è una compagna inseparabile della tua vita perché riesce a tirarti su di morale nei momenti più difficili ma anche a darti la carica giusta per affrontare le sfide di ogni giorno. Conosci a memoria un numero enorme di canzoni e probabilmente ami anche cantarle.

L’uomo più sbagliato in assoluto per te è l’uomo superficiale, cioè quel tipo di persona che pensa esclusivamente alle cose concrete, agli impegni di tutti i giorni, alle regole sociali eccetera. Frequentando una persona del genere ti sentirai profondamente incompresa e molto triste perché non riuscirai a condividere davvero i tuoi sentimenti. Se ne incontri uno così scappa!

4 – Caramelle e dolciumi

Caramelle e dolcetti sono le piccole ricompense che rendono più sopportabile ogni giorno, anche quello più amaro.

Se le caramelle sono la tua passione o se nella tua borsetta non manca mai una manciata di dolcetti significa che sei una persona molto buona e mite, che probabilmente ha qualche insicurezza caratteriale. Oltre a darti una sferzata di energia, le caramelle sono per te un piccolo escamotage per migliorare il tuo umore quando pare che le cose vadano proprio storte.

Secondo il test dell’uomo sbagliato, il partner meno adatto a te te è l’uomo dominante, che tende a prendere il controllo di tutto ciò che lo circonda, anche delle persone che frequenta. Questo genere di persona ha un carattere molto forte e carismatico, in grado di generare una profonda attrazione sulle persone miti e accomodanti come te. Durante una relazione del genere potresti ritrovarti molto cambiata, addirittura così diversa da com’eri da non riconoscerti più. Evitalo assolutamente!

