Il costume perfetto per te in base al tuo segno zodiacale

Mascherarsi è il modo più bello per lasciarci andare. Scopri quale costume si addice di più a ciascun segno zodiacale.

Indossare un costume e travestirsi ci aiuta a sognare e a divertirci. Ci sono periodi dell’anno che si prestano di più alle maschere come il Carnevale ma nulla ci vieta di mascherarci a casa nostra quando vogliamo. Non c’è niente di male a portare un pò di allegria e fantasia tra le mura domestiche. Gli astrologici ti consigliano qual é il costume più adatto a te.

Lasciati ispirare dagli astri per indossare il costume che riflette maggiormente la tua personalità a partire dal tuo segno zodiacale. Per ogni segno astrologico esiste il costume perfetto. Sai già qual è il tuo?

Come dovresti mascherarti in base al tuo segno astrologico

Ecco la classifica dei costumi che si adattano di più ai vari segni dello zodiaco:

1. Ariete

Questo segno ha un carattere molto forte e determinato, il suo costume ideale è quello di una persona simbolo della perseveranza come la famosa pittrice Frida Kahlo. Un’artista con una vita travagliata che non ha mai perso la grinta e non ha mai smesso di lottare.

2. Toro

Il Toro è un ottimo amico e un segno molto conviviale, oltre ad amare in modo particolare il cibo. Tutte queste caratteristiche ti rendono perfetto in costume da chef stellato.

3. Gemelli

Il gemelli è un segno molto lunatico. Il suo carattere gioioso e positivo ha molte sfaccettature, con lui tutto può cambiare in un momento. Il Gemelli è come un piatto che racchiude tanti diversi sapori, dolce e colorato, di quelli che adorano i bambini. Dovrebbe provare a mascherarsi da mega gelatone con gli smarties.

4. Cancro

Premuroso e dolce questo segno non manca di essere sempre presente per le persone che ama. La sua grande sensibilità lo rende apprezzato e amato dai suoi cari. Il suo costume ideale? Medico o infermiera sarebbe perfetto.

5. Leone

Il Leone ama mettersi in mostra. Per lui ci vuole un costume unico e originalissimo, uno di quei costumi che collezionano apprezzamenti e fanno sgranare gli occhi. Quando entra in scena un Leone deve stupire e catturare tutti gli occhi su di lui. Il tuo travestimento ideale potrebbe essere un delizioso hot dog!

6. Vergine

La Vergine è un segno nato per essere devoto alla perfezione, per lui un costume comune non basta, ci vuole un costume elegante e impeccabile al tempo stesso, saresti perfetto nei panni di un Faraone o di Cleopatra, ricco di minuziosi dettagli realistici e laboriosi che fanno ben capire che non lasci niente di incompiuto.

7. Bilancia

Il segno della Bilancia è elegante e ama intrattenersi fino a tara notte. La Bilancia tira fuori argomenti di ogni tipo, amici fidati e un bicchiere di vino lo rendono una persona piena di sorprese. Chi meglio di te potrebbe vestire i panni di Mary Poppins.

8. Scorpione

Lo Scorpione è un segno molto passionale e brillante. E’ una perla rara, ricco di bellissime sfaccettature che lo rendono magico. E’ una persona che non si arrende e non teme l’oscurità, il tuo costume perfetto è quello da strega.

9. Sagittario

Il Sagittario è un segno molto amichevole, leggiadro e riesce a contagiare chi lo circonsda con il suo buon umore. Servizievole, attento a tutto. Un grande intrattenitore come il Sagittario è perfetto nei panni di un Mago.

10. Capricorno

Il Capricorno è un segno molto ambizioso e un grande lavoratore. Per migliorare le sue finanze è disposto a fare sacrifici e ore ed ore di straordinari a lavoro. Per una persona così tenace paziente e propensa a sacrificarsi non c’è costume più adatto di quello di un frate cappuccino!

11. Acquario

L’acquario è creativo e libero. Il suo mese preferito è senz’altro il mese dedicato alle maschere per eccellenza. La sua immaginazione e creatività è off-limit. Mascherarsi gli da l’occasione di dare sfogo alla sua vena stravagante e prendere la vita con meno serietà, per te ci vuole un costume che fa discutere e parlare e che porta ad interrogarsi come un costume da codice a barre. Basta un costume a righe in bianco e nero ed è fatta.

12. Pesci

Il pesci è il grande sognatore dell’oroscopo. Lui vive perennemente su un’altra dimensione, quella in cui vive un sogno. Molto sensibile e fantasioso per lui non esiste travestimento migliore i questo: Alice nel Paese delle Meraviglie. Non troveresti fantastico prendere davvero un caffè con il Cappellaio Matto?