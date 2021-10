Test dello Struccante | Quanto sei in grado di lasciarti il passato alle spalle?

Il test dello struccante ti permetterà di utilizzare uno dei gesti che una donna compie più di frequente per analizzare un aspetto del tuo carattere a cui spesso non si presta attenzione.

Tutti noi affrontiamo ostacoli di vario tipo nel corso della nostra vita. Spesso si tratta di semplici contrattempi o problemi organizzativi, mentre in altre occasioni si tratta di veri e propri traumi emotivi più o meno gravi.

Ogni persona sviluppa delle strategie pratiche ed emotive per gestire tutti i problemi e le difficoltà che incontra e, soprattutto per rinascere dopo una fase difficile.

Il momento della rinascita, infatti, è uno dei momenti più delicati in assoluto dopo aver affrontato qualcosa di emotivamente difficile. Spesso ciò che abbiamo attraversato nella vita lascia segni indelebili non soltanto sul nostro corpo ma anche sul nostro spirito.

Passare dalla fase di superamento a quello di rinascita è una delle sfide più importanti che una donna possa affrontare: tu come la affronti?

Test dello Struccante

Per eseguire questo test non devi fare altro che leggere la soluzione corrispondente al prodotto che utilizzi più spesso per struccarti. Non barare tentando di prevedere le soluzioni: in questo modo non farai altro che alterare il risultato! Sei pronta a capire se riesci a lasciarti facilmente il passato alle spalle?

1 – Spuma

La spuma è un prodotto detergente di ultimissima generazione. È in grado di coniugare il gesto pratico e abituale di lavare il viso all’efficacia dei prodotti detergenti specifici per il demaquillage.

Se hai scelto la spuma significa che sei una donna al passo con i tempi e che sceglie sempre le soluzioni e le strategie più efficaci per affrontare un problema o in linea più generale una situazione difficile dal punto di vista emotivo.

Sei in grado di lasciarti il passato alle spalle molto facilmente, perché hai una grande forza di carattere e sai che in certe situazioni guardare al futuro è l’unico modo per lasciarsi un passato spiacevole alle spalle, evitando che getti la sua ombra sul presente.

Sei una persona matura e molto responsabile, ma forse a volte hai un po’ troppa fretta di “archiviare” il passato: se rifletterai a fondo sulle cose che ti sono accadute potrai imparare moltissimo!

2 – Latte Detergente

Il latte detergente è un altro prodotto specifico per il demaquillage ma è ormai un prodotto “tradizionale”, con cui anche le nostre madri avevano familiarità.

Utilizzare un prodotto del genere significa preferire ricordare e rielaborare il passato portando i suoi insegnamenti anche nel presente della propria vita. Significa anche analizzare le proprie azioni e quelle degli altri per tentare di capire tutte le cause e le possibili conseguenze degli avvenimenti.

Non lasci il passato alle spalle molto facilmente: per superare davvero un problema o un piccolo trauma hai bisogno di tempo e di solitudine, per ritrovare da sola il tuo equilibrio e crescere a livello emotivo. Per questo sei una persona molto saggia e molto stabile.

Cerca solo di fare in modo da non rimanere troppo ancorata al passato senza trovare le energie necessarie a vivere il presente e progettare il futuro!

3 – Bifasico

Lo struccante bifasico è un altro prodotto al cui utilizzo ormai siamo abituate, ma è più moderno e più efficace del latte detergente.

Se preferisci struccarti con un prodotto bifasico hai una mentalità molto pratica e prudente allo stesso tempo. Sei in grado di superare abbastanza facilmente il dolore e lo stress di un periodo difficile, ma questo non significa che tu sia una persona superficiale.

Al contrario, ti impegni molto per capire a fondo le cose e, per tua fortuna, hai una buona dose di intuito e di buon senso che ti permettono di arrivare al punto facilmente. Ti lasci rapidamente il passato alle spalle e sei subito pronta per affrontare una nuova avventura dopo aver imparato a fondo dalle esperienze che hanno costellato il tuo passato.

4 – Acqua e Sapone

Acqua e sapone costituiscono il metodo di base per detergere il viso e qualsiasi altra parte del corpo. Le make up artist e le dermatologhe probabilmente inorridirebbero sapendo che utilizzi questa pratica per struccarti!

Secondo il test dello struccante sei una persona che ha molta fretta di lasciarsi il passato alle spalle, soprattutto se si tratta di un passato doloroso o di un momento della tua vita che preferisci non ricordare.

A volte si ha l’impressione che il tuo desiderio di eliminare il passato con ogni mezzo assomigli a una fuga, ma in realtà è soltanto una reazione rabbiosa che ti spinge a utilizzare gli strumenti più efficaci per interrompere il dolore.

Il nostro consiglio è di prenderti il tuo tempo per elaborare le esperienze negative. Hai una forza di carattere invidiabile e sei in grado di affrontare ogni ostacolo: non aver fretta di dimenticare le cose prima di aver capito perché sono accadute!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.