Ecco la classifica dei segni più spendaccioni dello zodiaco: sei tra loro?

Dicci la verità: non è che ti trovi nella classifica dei segni più spendaccioni dello zodiaco? Scopriamolo subito: ecco i primi cinque!

Va bene, va bene: non ti faremo i conti in tasca e non ti chiederemo di presentarci l’estratto conto.

(Almeno per ora).

Quello che vogliamo sapere, solamente, è se sei uno dei segni zodiacali che proprio non riesce a far meno di spendere soldi: lo chiediamo per un amico!

Stelle e pianeti, infatti, possono aiutarci ad individuare quali sono i segni dello zodiaco che amano spendere.

Meglio saperlo prima di mettersi insieme a qualcuno e scoprire troppo tardi che adora cambiare tutti i mobili di casa, comprandoli nuovi, ogni sei mesi.

Non trovi?

I segni più spendaccioni dello zodiaco: sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Facciamo un rapido calcolo: quanti oggetti hai comprato in questo ultimo periodo, che siano completamente nuovi e di cui, a voler essere sincero, non avevi proprio tanto bisogno?

Va bene, va bene: meglio partire con un’altra domanda. Qual è l’ultima volta nella quale sei andato a cena fuori pur sapendo che in frigo avevi tutto per preparare un’ottima cena?

Ehi, dai, non offenderti: te lo abbiamo detto prima che non vogliamo assolutamente farti i conti in tasca e infatti non vogliamo sapere quanto hai speso!

Vogliamo semplicemente capire se sei uno dei segni zodiacali più spendaccioni in tutto l’oroscopo e, per fare questo, ti abbiamo fatto tutte queste domande.

Niente di male, alla fin fine, se vuoi spendere dei soldi: se li hai guadagnati tu e non hai altre urgenze, non saremo di certo noi a dirti come vivere la tua vita!

Le persone che ti circondano, però, forse vorrebbero sapere quali sono i segni zodiacali spendaccioni come te.

Non si sa mai: magari un giorno potresti scoprire che anche tu non apprezzi avere un partner completamente spendaccione al tuo fianco, non trovi?

Meglio sapere chi c’è tra le prime cinque posizioni della classifica dei segni più spendaccioni di tutto lo zodiaco!

Toro: quinto posto

Va bene, cari Toro, inutile che vi sentiate messi in un angolo. Sapete benissimo che, quando volete, potete diventare dei veri e propri spendaccioni: ecco perché siete in classifica, oggi!

Il Toro, infatti, è un segno veramente suscettibile allo shopping: gli capita spessissimo di ritrovarsi a spendere senza sapere… veramente il perché!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, non fanno altro che lasciarsi andare per cinque minuti e si ritrovano con un conto veramente esorbitante.

Fare la spesa o andare a fare shopping per un paio di calzoni può essere veramente deleterio per loro e per il loro conto in banca. Meglio fare attenzione quando uscite con loro!

Cancro: quarto posto

Impossibile cercare di separare un nato sotto il segno del Cancro da quello che vuole quando si parla di oggetti materiali.

Praticamente vi basta portarli in un’edicola, in un negozio di articoli per la casa o in cartolibreria per mandarli in bancarotta!

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che non si fanno assolutamente problemi quando si parla di spendere soldi.

Per loro, infatti, accumulare denaro non è un grande obiettivo: loro vogliono comprare!

Che sia una casa, una pianta, un vestito od una lampada, al Cancro poco importa. Comprare, accumulare e tramandare: sono veramente degli spendaccioni (che spesso sono pieni di roba che regalano… senza problemi!).

Gemelli: terzo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli si guadagnano il terzo posto della nostra classifica di oggi. Niente male per essere un segno che, generalmente, fa veramente poca mostra di interessarsi ai soldi!

Ecco, forse è proprio questo il problema dei Gemelli quando parliamo di denaro: non interessandosi assolutamente ai problemi pratici e materiali della vita, i Gemelli si comportano con il denaro come se fosse quello del Monopoli.

Non si fanno assolutamente problemi a spendere cifre esorbitanti per quadretti o vasi di plastica, accessori inutili o vestiti che butteranno o faranno a pezzi un secondo dopo.

I Gemelli, dopotutto, sono fatti veramente così: non si preoccupano del valore delle cose e, quindi, spendono i loro soldi senza cognizione di causa.

Ovviamente, finché sono i loro non c’è nessun problema: ma quando sono i “vostri” soldi, allora iniziano i guai!

Ariete: secondo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete non se la cavano male quando si parla di spendere e spandere.

Per gli Ariete, infatti, il “problema” dei soldi è che ne spendono veramente tantissimi quando sono fuori con gli amici. Conosciamo tutti i nati sotti l segno dell’Ariete: sono sempre fuori con i loro amici!

Gli Ariete, infatti, hanno una vita sociale generalmente molto attiva ed una cerchia di conoscenze praticamente sterminata.

Abituati come sono a stare sempre in mezzo ai problemi ed ai drammi ed aborrendo la vita in casa, gli Ariete finiscono per essere veramente spendaccioni quando escono.

Cene fuori, lunghe sessioni a bere con gli amici, colazioni in riva al mare: per gli Ariete non ci sono soldi spesi in maniera migliore che per stare con le altre persone.

Ecco che tutto lo stipendio finisce in serate in discoteca oppure viaggi, musei, esperienze da provare. Insomma, con gli Ariete i soldi finiscono in fretta ma possiamo assicurarvi che almeno il divertimento è al massimo!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più spendaccioni dello zodiaco

Ebbene sì, cari nati sotto il segno del Leone, inutile che vi nascondiate dietro un dito (od una zampa).

Siete proprio voi i segni più spendaccioni dello zodiaco, lo sapete bene!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, trattano i soldi quasi con disprezzo: non ne hanno bisogno (o così pensano) e quindi non si fanno problemi a spendere e spandere.

Secondo il Leone, infatti, la vita ha senso solo se la si vive concedendosi tutto, o quasi, quello che si vuole. Bisogna vivere in grande ed alla grande!

Un nuovo paio di sneakers, le ultime arrivate sul mercato? Comprate. La nuova console per giocare con gli amici online? Già pre-ordinata da qualche mese. Un vestito di marca, costosissimo e provato solo per scherzare in negozio? Perché lasciarlo su quella stampella?

Il Leone è un segno che spende veramente tanto e veramente bene. Dal cibo allo shopping, passando per le vacanze ed i viaggi, il Leone non ha nessuna intenzione di risparmiare.

Certo: vive al massimo e si diverte però è forse il caso di fare un discorsetto con il vostro partner Leone quando deciderà in autonomia di comprare una costosissima bottiglia di vino per la casa al posto dei doppi-vetri per le finestre!