Test: sei più da doccia la mattina o doccia la sera? Ecco cosa rivela di te

Preferisci fare la doccia al mattino al risveglio oppure di sera prima di andare a letto? Scopri cosa rivela i te questa tua abitudine igienica.

Le nostre scelte e le nostre abitudini rivelano molto sulla nostra personalità e cosa vogliamo comunicare agli altri. La doccia è una abitudine quotidiana. Il momento della giornata che prediligi per farla racconta molto di te.

La doccia è un rituale, una abitudine o una routine igienica. E’ un gesto che ci fa sentire subito meglio con noi stessi. L’acqua che fluisce sul corpo ci da la sensazione di lavare via tutto, dai pensieri ad ogni sorta di impurità o negatività che versa sul nostro corpo. La tua preferenza temporale del momento ideale di fare una doccia rivela molti aspetti della tua personalità.

Fai la doccia la mattina o la sera? Ecco cosa rivela della tua personalità

Fare la doccia è un rito intimo e liberatorio. Il momento della giornata che preferiamo per fare la doccia rivela molti aspetti della nostra personalità. Tutte le azioni apparentemente innocue potrebbero rivelarsi decisive quando si cerca di capire la personalità ed il carattere di un essere umano, persino le nostre preferenze d’orario per fare la doccia.

Diciamo che non esiste per la scienza un momento ideale o migliore per fare una doccia, questo momento dipende molto in effetti dal nostro stile di vita e dalla nostra personalità.

Se preferisci fare la doccia la mattina

Se la doccia di mattina aiuta a svegliarti ed è fondamentale per te per iniziare un nuovo giorno con il piede giusto significa che sei una persona puntuale, organizzata, precisa e iperattiva. Sai bene che la doccia di mattina riattiva tutta la circolazione e ti mette nella giusta condizione fisica per affrontare tutti gli impegni della giornata.

Sei il tipo di persona che apre l’acqua e mentre si fa la doccia poco dopo il risveglio riordina i pensieri e gli impegni. Sei una persona mattiniera, ti svegli presto e ti organizzi per tempo in modo da poter fare le cose con calma. Ti prepari per il lavoro e fai colazione prima di immergerti in una nuova frenetica giornata, le giuste condizioni per affrontare tutto con grinta. Sei una persona molto efficiente e scattante.

Quando ti prefiggi degli obbiettivi redigi un piano d’azione che ti porta dritto al centro.

Se preferisci fare la doccia la sera

D’altro canto ci sono le persone che preferiscono fare la doccia la sera, prima i andare a letto. Anche questa abitudine rivela aspetti da non sottovalutare.

Se questo è il tuo caso significa che sei una persona che fa fatica a pianificare tutto, che va sempre di corsa, è perennemente in ritardo sulla tabella di marcia. Ti prendi troppi impegni e finisci col svegliarti stanco perché ti sei ridotto a fare tardi la sera prima per finire tutto.

Hai un carattere socievole, non sei aggressivo e detesti i conflitti, fai le cose con i tuoi tempi e la tua calma disarmante, solo il tempo passa troppo velocemente per te che ti distrai con pochissimo.

Chi fa la doccia di sera di solito è una persona che si sente più attivo nelle ore serali che di giorno, fare la doccia è un modo per rilassarsi e favorire il sonno, e scrollarsi di dosso tutto. La mattina non hai molto tempo, spesso ti svegli tardi, la sera hai tutto il tempo per spalmare creme, lozioni ed oli e fare della doccia anche un rituale di bellezza.

Mentre la doccia ella mattina predispone al risveglio, quella di sera predispone al riposo, e se per i medici non c’è differenza nel fare la doccia la mattina o la sera, per i giapponesi lavarsi di sera è una tradizione ancestrale necessaria per ottenere 4 benefici particolari.

