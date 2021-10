Test del Centro Commerciale | Come si conquista il tuo cuore?

By

Con il test del Centro Commerciale siamo pronti a coronare uno dei più grandi sogni della vita di ogni persona e, allo stesso tempo, scopriremo qualcosa di molto importante su di te.

Quando entriamo in un centro commerciale (anche solo per guardare le vetrine) i nostri desideri all’improvviso si moltiplicano e in moltissime occasioni compreremmo letteralmente di tutto.

Naturalmente però nella maggior parte dei casi siamo costrette a fare i conti con il budget, che non sempre è a nostro favore, e con ciò che ci occorre davvero.

Se però fossimo lasciate completamente libere di acquistare quello che desideriamo, senza limiti, verso quali oggetti dirigeremmo la nostra attenzione?

Rispondere a questa domanda sinceramente ti permetterà di rispondere a una domanda che raramente le donne si pongono. Cosa bisogna fare per conquistarci?

Ogni donna ha un approccio “preferito”: dipende dal carattere, ma anche dalla storia personale e dalle abitudini. Quel che è certo è che esiste una strategia giusta per arrivare al cuore di ognuna di noi.

Test del Centro Commerciale

Per fare questo test ti chiediamo di mettere da parte le preoccupazioni economiche e sognare! Se tu avessi a disposizione un budget praticamente illimitato e avessi a disposizione un intero centro commerciale, quali sono gli oggetti che acquisteresti? Puoi scegliere anche più di una tipologia e leggere tutte le soluzioni, ma quella che rivelerà di più sul tuo carattere naturalmente sarà la prima!

1 – Pasticceria

Nei centri commerciali più importanti ci sono delle bellissime e fornitissime pasticcerie – bar che servono delle vere e proprie prelibatezze: bignè, torte, gelati, cioccolatini e chi più ne ha più ne metta.

Se il tuo primo impulso è quello di andare al bancone della pasticceria e scegliere vassoi e vassoi di dolci da condividere con gli amici significa che sei una persona piacevole e generosa, che si preoccupa di rendere felici gli altri e di godere delle piccole e grandi gioie della vita.

Se hai fatto questa scelta, per conquistare il tuo cuore un uomo dovrà dimostrare di condividere i tuoi valori e dovrà essere in grado di avere cura di te come tu ne hai degli altri.

Non ti aspetti certo vassoi di dolci tutti i giorni, ma sono le piccole attenzioni quotidiane, secondo te, a rendere davvero solido e duraturo un rapporto. Inoltre hai bisogno di essere coccolata e rassicurata, quindi un uomo che sarà in grado di farlo avrà davvero la strada spianata verso il tuo cuore.

2 – Libri

Nei centri commerciali si trovano ormai grandi librerie molto fornite. Questo significa che è possibile tuffarsi in un mondo di cultura anche mentre si fa shopping.

Se, avendo a disposizione tantissimi soldi il tuo primo desiderio è di andare in libreria e comprare più libri che puoi significa che sei una persona intelligente e curiosa, in grado di cogliere tutte le opportunità della vita per fare nuove esperienze e conoscere nuove cose.

Se sei apprezzi in particolar modo i romanzi significa che hai un cuore sognatore, nel quale alberga sempre il desiderio di avere una vita differente, di raggiungere grandi traguardi o di vivere mille avventure.

Se hai scelto il libro l’uomo che vorrà conquistare il tuo cuore dovrà essere un uomo pieno di interessi e dalla vivace intelligenza. Dovrà portare nuovi stimoli alla tua vita e dovrà tenere lontana la noia sia dalla tua vita sia dal vostro rapporto amoroso.

Dovrà anche essere in grado di star dietro alla tua costante voglia di novità, di viaggi e di scoperte. Sei un tipino impegnativo!

3 – Cosmetici e Profumi

Cosmetici e profumi sono sicuramente tra i prodotti più costosi che una donna acquista di frequente. Per questo motivo, avendo a disposizione un budget illimitato e tanti negozi in cui rifornirsi molte donne scelgono di acquistare prodotti di bellezza.

Se anche tu sei tra queste significa che sei una persona estremamente attenta ai dettagli, che pretende sempre il meglio da se stessa e dagli altri.

Ti piace anche riuscire a mettere in risalto i tuo pregi e minimizzare i tuoi difetti: il tuo motto nella vita è “apparire al meglio per essere migliori”. Alcune persone, piuttosto superficiali, potrebbero pensare che sei semplicemente una donna molto vanitosa, ma non è affatto così.

Le donne che amano curare il proprio aspetto in genere sono donne che hanno un buon rapporto con il proprio corpo e hanno lavorato a lungo per costruirlo.

Su queste basi, un uomo poco attento potrebbe pensare che per conquistarti ti si debba fare regali di questo genere. Assolutamente sbagliato! Per arrivare al tuo cuore un uomo deve essere in grado di farti brillare, deve permetterti di esprimere te stessa in tutti i campi, lasciandoti spazio e magari aiutandoti a sviluppare le tue idee e le tue aspirazioni.

Deve essere in grado di farti sentire speciale, elevandoti quando possibile al di sopra di coloro che ti circondano.

4 – Vestiti e Scarpe

Anche vestiti e scarpe sono una delle grandi passioni di molte donne e le boutique dei centri commerciali offrono sicuramente una vastissima scelta di capi di abbigliamento.

Se la tua scelta consiste nell’acquistare tutti i vestiti e le scarpe possibili significa che sei una donna dalla grande fantasia, a cui piace cambiare in continuazione per offrire al mondo una versione sempre differente di sé.

In questo modo sei anche in grado di mettere in risalto tutti gli aspetti della tua personalità, che sono molti e variegati.

Per questo motivo l’uomo che vorrà conquistare il tuo cuore dovrà capire la complessità del tuo carattere e dovrà dimostrare di amare ogni “versione” di te. Dovrà anche essere piuttosto “sportivo” nell’accettare l’idea che la sua donna sarà sempre ammirata dagli altri uomini e forse un po’ invidiata dalle altre donne, quindi meglio che non sia geloso!

Inoltre, in alcune occasioni potrebbe essere messo un po’ in ombra dalla tua personalità spumeggiante ed estroversa: meglio che sia estroverso e sicuro di sé anche lui, in maniera da essere il tuo complice piuttosto che il musone che ti guarda storto dall’angolo della sala.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.