Oggi vogliamo proporti il test dei jeans: oltre le mode ed i trend, ci devi solo dire qual è il tuo modello preferito. Sei pronta a scoprire che cosa rivela di te la tua scelta?

Che ne dici, quali sono i jeans che hai nell’armadio?

No, tranquilla: non è ancora arrivato il momento del cambio di stagione (anche se è pericolosamente vicino e lo sai)!

Quello che vogliamo proporti oggi è un test di personalità decisamente intrigante visto che prende spunto dai tuoi vestiti.

Eh sì: che ne dici di dirci quali sono i tuoi jeans preferiti? Scopriremo qualcosa di te che, magari, volevi tenere nascosto!

Test dei jeans: scegli il tuo modello preferito e scopri chi sei veramente

Forse non lo sapevate (o forse sì) ma il primo paio di jeans della storia dell’Umanità nacque nel 1873 ad opera, proprio, di Levi Strauss.

(fonte: CheDonna – realizzata su: Canva)Eh sì, i Levis che indossi ancora oggi, che paghi a caro prezzo o che cerchi disperatamente di trovare al mercatino dell’usato, sono del secolo scorso.

Eppure, ancora oggi, ci rendono la vita più facile: chi è che non ha un paio di jeans dell’armadio?

Insomma, lo abbiamo capito: i jeans sono “storia vecchia” che, però, incredibilmente non è ancora mai passata di moda.

Scommettiamo, quindi, che conoscere il tuo tipo di jeans preferito ci rivelerà qualcosa che vuoi tenere “nascosto” della tua personalità?

No, non iniziare a tremare, tranquilla!

Vogliamo solo capire che tipo di persona sei e, per farlo, abbiamo deciso di usare i jeans. Eh sì, i tuoi fedeli compagni, che indossi appena puoi e che possono sempre risolverti l’outfit, riveleranno tutto di te.

Non ci credi? Ma allora vediamo subito che cosa ci rivelano i tuoi jeans preferiti: quale hai scelto tra gli skinny, i mom jeans, quelli a zampa o i boyfriend?

I responsi del test di personalità di oggi

skinny jeans : veri e propri cavalli di battaglia per tutti i millennials, gli skinny jeans hanno ultimamente collezionato non pochi detrattori.

Stretti ma che più stretti veramente non si può, capaci di mozzare il fiato e bloccare la circolazione del sangue alle caviglie , gli skinny sembrano ormai aver fatto il loro tempo.

Sono finite le foto su Tumblr o su Netlog !

Se scegli ancora questi jeans, quindi, avrai sicuramente i tuoi buoni motivi .

E non è che, per caso, questi buoni motivi sono legati al tipo di persona che sei? Non vogliamo (e non faremmo mai) fare delle considerazioni sulla tua sensualità o sul tuo modo di “esporti”. Quello che vogliamo dirti è che che scegliere questo pantalone come il tuo preferito potrebbe rivelare di te che sei… una vera protagonista !

Anche se gli altri sanno i tuoi affari non ti preoccupi: li lasci parlare e che parlino tutti quando passi tu !

Sei una persona che sa stare al centro dell’attenzione , che non ha paura di starci ed anche di prendersi dei rischi : insomma, tu (ed i tuoi jeans) siete sulla bocca di tutti.

(E mentre gli altri parlano, tu vai dritta per la tua strada!).

La gamba dritta, la vita alta ed il fatto che il tessuto non aderisca alla pelle ma ti lasci la possibilità di “respirare” è perfetto per tutti coloro che vogliono un look classico ma, allo stesso tempo, alla moda!

Se hai scelto questo jeans, vuol dire che quasi sicuramente non hai piacere che gli altri ti apprezzino per come appari.

Ehi, no, capiamoci: con i tuoi jeans sei fantastica (e fantastico), il tuo look è favoloso e non abbiamo dubbi sulla bellezza della tua anima e del tuo corpo.

Quello che non vuoi, però, è che gli altri ti giudichino per il tuo fisico o per la tua avvenenza. Vuoi essere presa sul serio e ti sembra che nessun look sia migliore di quello “mom” per far sì che gli altri guardino te… e non le tue gambe!

Probabilmente sei una persona estremamente sicura di sé… almeno sul lavoro o nei rapporti superficiali!

jeans a zampa : diciamoci la verità. Solo le vere fashionistas o le appassionate di moda scelgono i jeans a zampa come i loro jeans da battaglia.

Per quanto siano belli e stiano bene quasi democraticamente a tutti , i jeans a zampa non sono di certo la tipologia di jeans più semplice da sfoggiare.

Ma non è che anche tu somigli al tuo paio di jeans ? Probabilmente sei una persona che ha una visione molto chiara della vita, dei suoi obiettivi e di quello che vuole nel futuro.

Ecco perché; quindi, non fai altro che scegliere ed indossare i jeans più difficili : sei un poco difficile anche tu!

Gli altri, con te, non possono sbagliare : devono avere le idee chiare anche loro sul loro futuro o sulla loro capacità di impegnarsi con te.

Per te non esistono mezze soluzioni, persone che tentennano o che non hanno la capacità di dire quello che vogliono e fare quello che serve per guadagnarlo .

Insomma: hai scelto una strada difficile e molto spesso solitaria . Con i tuoi jeans, però, difficilmente ti sentirai fuori posto su questo percorso!

(Come se non li vendessero, a pacchi interi, in qualsiasi negozio e non siano stati veramente il non plus ultra della moda solo qualche stagione fa).

Insomma: ne hai comprati (o “rubati”) un numero considerevole ed adesso non metti altro che loro. Sono i boyfriend i tuoi jeans preferiti!

Ovviamente, sai già di essere una persona che non ha veramente limiti o paletti: ti piace “giocare” con i divieti e non ti tiri mai indietro di fronte a nulla!

Hai sperimentato e giocato con i tuoi limiti e non hai paura di mostrare i tuoi veri colori al mondo!

Di sicuro c’è qualcosa nel tuo passato (o anche nel tuo presente, perché no) che non racconti agli altri: hai dei segreti e te li vuoi tenere stretti!

Non preoccuparti, noi non li racconteremo a nessuno: però siamo sicuri che li hai e che sono anche decisamente importanti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.