Test del Dipinto | Quanto è forte il tuo senso del dovere?

Questo test di osservazione su dipinto ti permetterà di comprendere quanto importante sia il senso di dovere nella tua vita.

Contrariamente a quanto si pensa, il senso del dovere non è innato nell’animo umano, come per esempio l’amore o l’odio. Il senso del dovere si sviluppa in base all’educazione che riceviamo e a come il nostro carattere si adegua ad essa.

Questo test sfrutterà un collegamento diretto con il tuo inconscio proprio per comprendere quanto profondamente il senso del dovere che ti è stato insegnato nel corso della vita è entrato a far parte di te.

Capita infatti che chi riceve un’educazione troppo severa diventi un ribelle nel corso dell’adolescenza e che mantenga un tale atteggiamento di insofferenza nei confronti delle regole anche da adulto.

Al contrario, i bambini che ricevano un’educazione troppo permissiva potrebbero sviluppare un forte senso del dovere da adulti, perché sentono di aver bisogno di regole e di struttura per andare avanti nella propria vita in maniera ordinata e produttiva.

Qual è il tuo rapporto con il senso del dovere? Hai reso le regole parte della tua vita e della tua personalità oppure le segui solo perché non puoi fare altrimenti e le sopporti molto poco? Il nostro test ti dirà proprio questo.

Test di Osservazione del Dipinto

Questo dipinto dell’artista ucraino Oleg Shuplyak va osservato molto attentamente, poiché non tutto quello che vi è rappresentato si nota al primo sguardo. Per eseguire il test sarà necessario fissarlo per qualche istante e prendere nota di quello che ha colpito la tua attenzione prima di ogni altro elemento. Se hai notato più elementi contemporaneamente ti invitiamo a leggere tutte le soluzioni corrispondenti.

1 – I tronchi

I tronchi in primo piano sono uno dei soggetti più visibili del quadro, eppure non sono in molti a notarli per primi perché rappresentano la cornice e non l’elemento principale del dipinto.

Se hai notato i tronchi prima di ogni altra cosa significa che hai una capacità di osservazione molto raffinata e una mente analitica.

Il tuo senso del dovere però non è molto sviluppato. Sei una persona talmente attenta al presente che non riesce a far propria l’idea che ci si debba comportare in un certo modo oggi per ottenere dei vantaggi futuri.

Il nostro consiglio è di pensare in prospettiva: se i genitori dicono ai bambini di fare i compiti tutti i giorni è perché hanno a cuore la loro vita futura, anche se per i piccoli è una tortura “dover” fare i compiti tutti i giorni.

Se hai bisogno di leggere altre soluzioni le troverai nella prossima pagina: clicca sul pulsante SUCCESSIVO!