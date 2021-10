Il tuo partner è uno dei segni più manipolatori dell’oroscopo?

Scopriamo subito se il tuo partner fa parte della classifica dei segni più manipolatori dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni!

Lo sappiamo, lo sappiamo: stanare i veri manipolatori è decisamente difficile visto che sono… beh, decisamente bravi a manipolare, no?

Fortunatamente per te (e per noi) abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti un parere piuttosto importante: quello riguardo i segni zodiacali capaci di far fare agli altri tutti quello che vogliono!

Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi e speriamo che tra le cinque posizioni non ci sia né tu né il tuo partner.

Che ne dici: pronta a scoprire chi è un manipolatore tra le persone che ti circondano?

I segni più manipolatori dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni in classifica

Hai mai conosciuto un manipolatore nella tua vita?

Noi, ovviamente, ci auguriamo di no e, soprattutto, ci auguriamo non ti capiti mai di scoprire troppo tardi di essere emotivamente coinvolta con uno di loro.

Per chiunque fosse così fortunato da non conoscerli, comunque, è meglio tracciare un piccolo ritratto dei manipolatori.

A prescindere dal tipo di relazione che avete (parentela, amicizia o sentimentale) i manipolatori sono assolutamente in grado di farti fare sempre quello che vogliono loro.

Magari ci riescono tramite il senso di colpa, obbligandoti a fare quello che ti chiedono per pietà. Oppure, provano a raggiungere il loro risultato mentendo spudoratamente o, addirittura, orchestrando piani complicati basati interamente sulla tua personalità.

Come dici? Adesso che ti abbiamo dato questi piccoli cenni, qualcuno di tua conoscenza inizia a venirti in mente?

Bene, allora è giunto il momento di svelare gli altarini e scoprire quali sono i segni zodiacali più manipolari di tutto l’oroscopo. Tu non ci sei, vero?

Vergine: quinto posto

La Vergine è uno dei segni zodiacali più manipolatori di tutto lo zodiaco ma, se ne avete incontrata una, questo lo sapete già.

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, vi circuiscono con la loro bellezza e perfezione e cercano in ogni maniera di farvi desiderare di assomigliarli.

Questo non è difficile: ossessionati come sono da essere sempre precisissimi, i nati sotto il segno della Vergine attirano tantissime persone!

Ecco, però, che la Vergine usa questo suo potere per controllarvi e manipolarvi: in pochissimo tempo diventate loro pedine in un gioco molto più ampio!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono capaci di manipolarvi veramente con poco. Non ci vuole molto per loro: sono leader nati e sono in grado di “entrare” nella testa delle persone senza preoccuparsi di poter fare qualche danno!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone generalmente molto decise, che prendono una direzione chiara nella vita e che finiscono per far sentire gli altri spesso inadeguati.

Lo Scorpione non si fa problemi a manipolarvi grazie alla sua parlantina ed al suo carisma: deve solo decidere che ne valga la pena!

Toro: terzo posto

Maniaci del controllo ne abbiamo? Ah, sì, sono tutti nati sotto il segno del Toro!

Ovviamente ci sono maniaci del controllo nati sotto anche altri segni zodiacali ma i nati sotto il segno del Toro devono ammetterlo: possono essere manipolatori e “controllori” in maniera quasi spaventosa!

Quello che vuole fare il Toro, più di tutto, è manipolarvi in modo che abbiate la sua stessa visione delle cose.

Non ci vuole molto che, a forza di commenti e lunghe spiegazioni, vi ritroviate a pensarla come lui: ma come è successo?

Semplice: il Toro è uno dei segni capaci di manipolarvi come se niente fosse. Non iniziate una discussione con lui. Perdereste quasi immeritamente!

Gemelli: secondo posto

I Gemelli hanno un modo decisamente particolare di manipolare gli altri: quando lo vedete mettere in atto, però, è meglio scappare a gambe levate!

Chi è Gemelli, infatti, manipola gli altri grazie a qualcosa di infallibile: il senso di colpa.

Nati per fare gli artisti o per vivere una vita di emozioni, i nati sotto il segno dei Gemelli iniziano presto ad imparare come far sentire in colpa gli altri.

Non si tratta di niente di troppo complicato: solo la maniera “vecchio stile” dei manipolatori per avere ragione di voi!

Si inizia con litigate, pianti ed urla: poi scuse sincere seguite da nuovi (e continui) scoppi d’ilarità. Perché i Gemelli fanno così?

Ma semplicemente perché sanno che alcune persone cascano dritte nella loro trappola!

Usando il senso di colpa, i Gemelli riescono a farla franca, soprattutto quando si comportano male (e sappiamo benissimo che si possono comportare veramente malissimo).

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che non si fanno problemi a cercare qualsiasi scappatoia… per essere liberi!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più manipolatori dello zodiaco

Un primato niente male per i segni del Cancro, non c’è veramente che dire! Complimenti (o no, in realtà): siete voi i più manipolatori di tutto lo zodiaco!

Di certo, dobbiamo spiegarvi che cosa intendiamo: i nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono spesso considerati estremamente materni e assolutamente adorabili.

Com’è che sono al primo posto della classifica dell’oroscopo di oggi?

Oh ma assolutamente per nessun motivo se non per la loro intelligenza emotiva: il Cancro sembra essere quasi in grado di leggere nella mente delle persone che lo circondano!

Oltre ad essere estremamente empatico, infatti, il Cancro riesce veramente a capire le persone solo con uno sguardo.

Questo “potere” speciale gli conferisce anche un’altra abilità: quella di manipolare gli altri!

Sapendo in anticipo come vi comporterete o perché vi comporterete così, il Cancro è in grado di prevedere le vostre mosse e… direzionarle dove vuole!

Fate attenzione con i nati sotto il segno del Cancro: sanno essere veramente manipolatori quando vogliono!