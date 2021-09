Sarai mica uno dei cinque segni zodiacali che si arrabbiano sempre? Scopriamolo subito con la nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

Ehi, non devi giustificarti (o almeno, non con noi).

Capita a tutti di perdere le staffe, ogni tanto, per motivazioni veramente incongrue. Magari stai avendo una brutta giornata e i passanti dei jeans si infilano sulla maniglia della porta oppure inizia a piovere appena esci dal parrucchiere.

Non c’è niente da fare: una giornata o un’ora sfortunata capitano veramente a tutti. Ci sono persone, però, che non possono veramente fare a meno di arrabbiarsi… sempre!

Fortunatamente (per noi) l’oroscopo ci ha svelato quali sono le persone che perdono le staffe in continuazione: non credi sia meglio sapere di chi si parla?

I segni zodiacali che si arrabbiano sempre: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Faccia arrossata, pugni chiusi e denti che si digrignano: no, non stiamo parlando della trasformazione in Hulk di Bruce Banner ma semplicemente di quella persona che conosci che si sta… arrabbiando di nuovo!

Nonostante capiti veramente a tutti di perdere le staffe e sbraitare, magari per un motivo veramente irrilevante, ci sono persone veramente molto facili all’ira.

L’oroscopo, fortunatamente, ci può dare una mano a riconoscerle!

Proprio per questo, quindi, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di stilare una classifica di tutti i segni zodiacali che si arrabbiano sempre.

Non pensi sia meglio controllare se ci sei anche tu in classifica?

Scopriamo subito le prime cinque posizioni in modo da essere pronti a reagire o a sapere come comportarsi di fronte a loro.

Ecco i segni che si arrabbiano sempre e più di tutti gli altri!

Cancro: quinto posto

Non sembra così ai più ma chi conosce bene i nati sotto il segno del Cancro sa bene che gli basta veramente pochissimo per infiammarsi!

Il Cancro, infatti, è uno dei segni che si arrabbia più facilmente di tutto lo zodiaco e non si preoccupa proprio di nascondere questa sua caratteristica!

I nati sotto questo segno sono persone particolarmente irose, capaci di farsi prendere da scoppi d’ira decisamente furiosi.

Non si vergognano di urlare, buttare per terra piatti o bicchieri e fare, tutto sommato, una bella scenata. Il Cancro è un segno decisamente arrabbiato: non mettetelo alla prova!

Gemelli: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica di oggi dell’oroscopo, troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Inutile dirvelo: quando i Gemelli perdono le staffe diventano decisamente rabbiosi!

Non ci vuole molto, poi, a far arrabbiare un Gemelli: cambiano idea in continuazione e con lei anche… quali siano le cose che li fanno arrabbiare!

I Gemelli sono un segno particolarmente volubile e capace di grandi esplosioni di rabbia. Non si fanno problemi a prendere tutto sul personale e trasformare ogni situazione in un’offesa mortale.

Per i Gemelli essere arrabbiati è quasi un modo per dimostrare che ci tengono a voi: più si offendono e più hanno interesse a rimanere nelle vostre grazie!

Acquario: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Acquario si trovano al terzo posto della nostra classifica di oggi. Non c’è niente da fare: anche se si tratta di persone particolarmente gentili e tranquille, abituate a essere d’aiuto agli altri e non chiedere mai niente in cambio gli Acquario sono anche… molto rabbiosi!

Di certo, non si arrabbiano per una quisquilia ma semplicemente perché qualcuno o qualcosa ha deciso di abusare della loro gentilezza.

Quando questo succede, gli Acquario sono in grado di diventare veramente molto rabbiosi: non riescono a controllarsi e finiscono per perdere le staffe!

Meglio evitare di tirare la corda con gli Acquario: non sapete cosa perdete quando perdete la loro fiducia!

Toro: secondo posto

Come? Il Toro, quel segno così pacato e tranquillo, al secondo posto della nostra classifica di oggi?

Ebbene sì, è arrivato il momento di dirlo. I nati sotto il segno del Toro sono tra le persone più irascibili ed irose dell’oroscopo. Devono iniziare ad ammetterlo!

Il Toro ha una capacità veramente speciale: quella di prendere sul personale qualsiasi cosa succeda! Una persona arriva contromano con la macchina? Il Toro si irrita. Qualcuno decide di non uscire perché è stanco? Il Toro decide di arrabbiarsi e di rimanere imbronciato per tutta la serata.

Il motivo? Nessuno lo sa: men che meno il Toro!

Questo è un segno che fatica particolarmente a trovare pace e, soprattutto, è sempre sulla difensiva con gli altri.

Inutile dire che non c’è nessuna possibilità di calmarli: i Toro hanno bisogno di sbollire la loro rabbia, lasciarla fluire ed uscire prima di poter capire che cosa succede davvero nella loro vita. Insomma: sono decisamente rabbiosi!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si arrabbiano sempre

Non c’è nulla da fare, cari amici del Leone. Sapete benissimo anche voi di essere persone particolarmente focose ed… irascibili!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, conquistano il primo posto nella nostra classifica dei segni zodiacali che si arrabbiano sempre.

Ma non è certo un caso! Il Leone è uno di quei segni capace di arrabbiarsi veramente in un attimo e per qualsiasi motivo.

Il sangue gli ribolle letteralmente nelle vene: avete mai provato a fare un viaggio in macchina, anche breve, con un nato sotto il segno del Leone?

Il loro atteggiamento è decisamente fiero, il loro modo di fare arrogante e spesso si ritrovano ad essere vittime della loro stessa rabbia.

Prendono tutto molto sul personale e rispondono a qualsiasi possibile offesa immediatamente. Meglio non scherzare con i Leone: sono persone decisamente… rabbiose!

(Non vogliamo sapere cosa penseranno di noi dopo aver letto questo pezzo).