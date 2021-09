I segni che non smettono mai di flirtare: scopri se c’è il tuo partner

Occhi aperti e gambe in resta: oggi scopriamo la classifica dei segni zodiacali che non smettono mai di flirtare. Non è che c’è il tuo compagno tra loro, vero?

Ehi, non vogliamo metterti la pulce nell’orecchio ma semplicemente dirti di stare attento od attenta.

A cosa? Ma se il tuo partner ricade in uno di questi cinque segni zodiacali!

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di stilare la classifica di tutti quei segni zodiacali che proprio non riescono a smettere di ammiccare agli altri.

Alcuni lo fanno con malizia, altri per semplice abitudine: l’importante è che il tuo partner non sia in questa classifica, non credi?

I segni zodiacali che non smettono mai di flirtare: c’è anche il tuo partner tra loro?

Non c’è nulla da fare. Ci sono delle persone che non possono fare a meno di comportarsi sempre e comunque come se fossero single.

Magari lo fanno solo per scherzare oppure lo fanno semplicemente perché adorano avere l’attenzione e gli occhi degli altri addosso.

Possiamo dire che, finché le situazioni rimangono sul platonico o finché si tratta di un incontro sull’autobus, non si può sindacare su quello che piace fare agli altri.

Non è detto che se tu non flirteresti allora è giusto non flirtare assolutamente!

Quello che possiamo dire, però, è che ci sono delle situazioni nelle quali il flirt può diventare qualcosa di veramente poco divertente.

Di quali parliamo? Ma di quelle situazioni nelle quali chi flirta è fidanzato e, quindi, quello che succede è che si finisce (in un modo o nell’altro) per ferire i sentimenti di qualcuno.

Magari del proprio partner o magari della persona che spera di aver fatto colpo su di noi: accidenti, che pasticcio!

Fortunatamente, l’oroscopo ci può svelare quali sono i cinque segni zodiacali che non smettono veramente mai di flirtare. Non sei curioso di scoprire se ci sei tu (o il tuo partner) tra le prime posizioni?

Leone: quinto posto

Anche se i nati sotto il segno del Leone raccontano a sé stessi (ed agli altri) di non essere in grado di flirtare, possiamo dirvi la verità: si tratta di una sciocchezza!

Il Leone è uno dei segni capace di flirtare anche solo alzando un sopracciglio: il suo modo di attirare l’attenzione degli altri è magistrale!

Generalmente, infatti, il Leone fa di tutto per essere misterioso ed intrigante e spesso e volentieri riesce a far cadere tutti ai suoi piedi!

Anche se è fidanzato, con ogni probabilità, il Leone non lo dirà mai: è troppo felice di avere tutte le attenzioni su di sé!

Capricorno: quarto posto

I Capricorno faranno sicuramente “orecchie ed occhi da mercante” di fronte a questo quarto posto in classifica dei segni zodiacali che non smettono mai di flirtare.

Cosa? Flirtare? I Capricorno? La risposta, ve lo possiamo assicurare, è decisamente sì: non smettono veramente mai di flirtare!

Certo, il Capricorno sceglie anche accuratamente quali sono le persone con le quali flirtare. Magari si tratta di un ex fidanzato o fidanzata, di qualcuno che ha sempre desiderato stare con loro (ma che non ha mai avuto speranze) oppure anche degli amici dell’attuale partner.

Anche se le persone oggetto del flirt del Capricorno sono poche, questo non vuol dire che il Capricorno non smetta mai di flirtare con loro!

Cancro: terzo posto

Occhi languidi, sorriso sempre amichevole ed un modo di fare che spesso e volentieri è semplicemente… un modo di flirtare.

Ai nati sotto il segno del Cancro piace particolarmente piacere non c’è niente da fare.

Per loro, flirtare è semplicemente una seconda natura: non fanno altro dalla mattina alla sera!

Certo, è vero che i nati sotto il segno del Cancro sono anche persone decisamente trasparenti e decise, che non hanno paura di dire le cose come stanno.

Al Cancro non piace mentire o fare finta di niente di fronte a situazioni complicate: però, gli piace anche creare le situazioni in primis! Per il Cancro, flirtare è semplicemente il modo con cui si approccia agli altri, fidanzati, amici o conoscenti. Sono persone decisamente… ammiccanti!

Pesci: secondo posto

Lo abbiamo detto già numerose volte: i Pesci sono veramente persone sempre sensuali ed erotiche!

Il loro modo di fare, la loro sicurezza ed il loro atteggiamento sono il miglior biglietto da visita quando si tratta di fare colpo sugli altri!

I Pesci, però, non riescono veramente a capire in che modo colpiscono gli altri ed anche che li colpiscono molto forte!

Spesso e volentieri, quindi, danno confidenza a persone che scelgono, poi, di approfittarsene o di rendere il loro rapporto più interessante. Peccato che, magari, i Pesci non vogliono niente di più!

Ancora di più: i Pesci, spesso e volentieri, non capiscono di fare il gioco altrui con la loro “innocenza“. Sono tra i segni che non riescono a smettere di flirtare, proprio perché lo fanno talmente tanto che a loro sembra ormai la normalità e gli altri li accettano così come sono. Per gli altri, infatti, che i Pesci flirtino in continuazione è un bene!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non smettono mai di flirtare

Incredibile ma vero: i nati sotto il segno dei Gemelli sono al primo posto della classifica dei segni zodiacali che non smettono veramente mai di flirtare.

Strano, vero? Se chiedete a loro, infatti, i Gemelli vi diranno che assolutamente non flirtano mai con nessuno e che neanche vogliono farlo.

La realtà dei fatti, però, è decisamente diversa. I Gemelli, infatti, non fanno altro che ammiccare verso gli altri, chiedendo loro attenzioni in continuazione!

Soprattutto quando sono fidanzati, poi, i Gemelli vedono il flirt come qualcosa che può aiutarli ad avere una rete di sicurezza.

Non si sa mai, infatti, quando i Gemelli vorranno cambiare totalmente vita!

Per loro, flirtare è qualcosa che fanno in maniera talmente naturale da non rendersi neanche conto che creano delle aspettative negli altri.

Ecco, quindi, che i Gemelli si ritrovano a dover respingere pretendenti attirati dal loro modo di fare: peccato che si comportino come se gli altri fossero i pazzi!