Ti casca tutto dalle mani? Forse sei uno dei segni zodiacali più imbranati

Oggi parliamo dei segni zodiacali più imbranati nella vita ed in amore: non è che ci sei anche tu nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Ehi, a tutti capita di inciampare, lasciar cadere qualcosa per sbaglio oppure ancora, semplicemente, di ritrovarsi una macchia di sugo sulla camicia dopo un primo appuntamento importante.

Niente di male in questo, ovviamente: ma se ti succede tutti i giorni forse è arrivato il momento di mettersi al riparo!

La classifica di oggi dell’oroscopo ci svelerà quali sono i segni più goffi dello zodiaco. Non è che ci sei anche tu fra queste prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più imbranati dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Un vassoio pieno di tazze che cascano, a pochi centimetri dalla sicurezza del piano d’appoggio, sono per te un triste ma consueto scenario?

Passanti dei jeans che si incastrano nelle maniglie delle porte, orli dei vestiti chiusi nella portiera della macchina, frequenti viaggi da Ikea per riparare o ricomprare mobili e forniture irrimediabilmente rovinate. No, non parliamo di qualcuno che ha appena avuto un figlio ma semplicemente… di te!

Sei una delle persone più goffe ed imbranate che tu abbia mai conosciuto?

Non preoccuparti, da oggi hai una scusa in più per giustificare il tuo ennesimo disastro di fronte agli altri.

Non è colpa tua se sei imbranato: lo dicono stelle e pianeti!

Scopriamo subito le prime cinque posizioni della classifica dei segni zodiacali più imbranati. Non è che, una volta tanto, sei al primo posto in una competizione di qualcosa?

Vergine: quinto posto

Curioso trovare tutti i nati sotto il segno della Vergine in questa classifica, vero?

Eppure chi è nato sotto il segno della Vergine può essere veramente molto goffo ed imbranato con suo sommo disappunto.

Questo è il motivo per il quale la Vergine, poi, cerca di essere sempre perfetta e precisa in ogni ambito della sua vita. Non lo fanno di certo perché si divergono ma perché devono “compensare” la loro goffaggine, nascondendola agli occhi degli altri!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario è un segno che non esiteremmo a definire gentile e dolce, paziente e carino, amorevole ed infantile. Peccato, però, che insieme a tante belle qualità dobbiamo riconoscergliene anche una decisamente poco simpatica: quella di essere veramente imbranati!

I nati sotto il segno del Sagittario, infatti, sono persone decisamente imbranate che “sfruttano” questa loro caratteristica per risultare ancora più divertenti agli occhi degli altri.

Peccato, però, che la loro goffaggine si traduca, spesso, in danni decisamente poco simpatici e divertenti.

Automobili ammaccate, fornelli andati in fumo, caffettiere bruciate, piani di marmo spaccati o buste della spesa che rotolano per casa. Con il Sagittario non saprete mai cosa sta per succedere: sono una vera e propria macchietta da cartone animato!

Acquario: terzo posto

Lo sappiamo bene che gli Acquario non saranno contenti di trovarsi in questa classifica però sappiamo anche che i nati sotto questo segno sono veramente onesti.

Gli Acquario non avranno problemi, quindi, a riconoscere che quando si tratta di essere imbranati potrebbero veramente iniziare a dare lezioni all’Università!

Tutto quello che hanno in mano gli casca, perdono chiavi di casa, cellulare e borsa nello stesso istante, posano qualcosa e appena fanno per riprenderla non la trovano più.

Sbadati, goffi, sempre in affanno quando si tratta di mettere la spesa nelle buste dopo aver pagato, i nati sotto il segno dell’Acquario si meritano il terzo posto nella nostra classifica dei segni zodiacali più imbranati.

Fortunatamente per loro, però, ci sono almeno altri due segni ancora più goffi!

Pesci: secondo posto

Cari amici nati sotto il segno dei Pesci, non prendetevela se vi mettiamo al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più imbranati.

Dovete riconoscere che avete veramente la testa fra le nuvole e che spesso e volentieri create dei disastri veramente dal niente!

I Pesci, infatti, sono tra quelle persone che proprio non riescono a dare attenzione a quello che succede loro intorno. Non parliamo di problemi “fisici” visto che sono generalmente persone molto aggraziate!

I Pesci si comportano spesso e volentieri in maniera veramente sbadata e non fanno attenzione ai sentimenti altrui, ai propri e neanche a quelli delle persone che amano di più!

Per i Pesci, essere goffi od imbranati è quasi una seconda natura visto che non hanno intenzione di correggere il loro modo di fare.

Un poco sono imbranati di natura ed un poco sanno che il loro modo di fare è veramente un modo per tirare la corda e risultare “particolari” agli occhi degli altri!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più imbranati

Non c’è niente da fare, cari amici del Toro. Sapete bene di essere al primo posto di questa classifica esclusivamente per colpa del vostro modo di fare, sbadato, inconcludente e spesso decisamente goffo!

Il Toro, infatti, è spesso e volentieri qualcuno che ha un vero e proprio talento nel mettersi in imbarazzo.

Non guarda dove mette i piedi, inciampa ovunque, dimentica borse, portafogli o acquisti appena fatti dappertutto, è capace di strappare vestiti realizzati con materiali durevoli e via discorrendo.

Per il Toro, infatti, non c’è veramente quasi mai pace: per loro la vita è un ciclone, che sposta oggetti e fa dimenticare le priorità.

In più, i nati sotto il segno del Toro, sono anche persone capaci di ignorare bellamente le proprie responsabilità fino all’ultimo momento disponibile.

La loro goffaggine li mette sempre in difficoltà ed hanno paura di affrontare le situazioni: purtroppo questo si traduce, poi, nella impossibilità di essere smooth durante la loro vita!