Test delle 3 scimmie: non vedo, non sento, non parlo, chi scegli?

By

Quale delle tre famose scimmie preferisci? Non vedo, non sento o non parlo? Scopri cosa rivelano di te.

Il test psicologico delle 3 scimmie ti aiuterà a capire meglio te stesso. Ogni nostra scelta non è casuale ma dettata dal nostro subconscio. Questi test riescono ad analizzare i nostri processi di pensiero e attraverso questi far emergere la nostra personalità.

Questo test ti fornirà spunti preziosi per fare una un’autoanalisi e capire meglio te stesso, i tuo reali desideri e gli obiettivi che cambieranno significativamente la tua vita.

Ogni test psicologico ha una validità clinica solo se viene sottoposto e valutato da esperti. In questo caso il test è di intrattenimento e ti aiuta a capire chi sei, di cosa hai veramente bisogno e dove concentrare le tue energie per attingere alla felicità.

LEGGI ANCHE —> Test: quanto siete affini tu e il tuo partner? Osserva l’immagine e scoprilo

Test: scegli una scimmia e scopri i chi sei veramente

Di seguito ti riveliamo cosa indica la scelta di ciascuna scimmia:

Scimmia n.1

Se questa è la tua scelta significa che non sei una persona che ama le smancerie e il romanticismo. Detesti stare mano nella mano, sei intollerante agli abbracci e a tutte le altre espressioni fisiche dell’amore. Questa scimmia è associata alla pigrizia. Probabilmente hai la tendenza a rimandare i tuoi impegni perché non riesci a gestire il tuo tempo. Dovresti imparare a pianificare, troveresti grande giovamento e ti renderesti conto che pianificare è un ottimo modo per ridurre significativamente lo stress nella tua vita.

Sai perché questa scimmia si copre gli occhi? perché in questo modo riesce a vedere le cose da più punti di vista e sotto questa ottica riesce anche a capirle meglio. Guardare il mondo sotto più prospettive è un bene perché ti consente di aprire la mente e ampliare i tuoi orizzonti. Questo farà la differenza nelle tue relazioni, nella vita privata come al lavoro.

Scimmia n.2

La seconda scimmia viene associata all’amicizia. Se hai scelto questa scimmia significa che sei una persona molto socievole e intelligente. Gli altri vedono in te una persona autentica, e questa è una grande virtù. Riesci a creare il tuo stile, non segui le mode e non imiti la massa, semplicemente sei unica e ti distingui da tutti. Questa scelta indica anche che sei socievole, molto legata alla famiglia e agli amici e detesti la solitudine.

Sai perché questa scimmia si copre le orecchie? Perché dopo aver ascoltato attentamente desidera riflettere prima di intervenire e dire la sua. Questo accade perché hai notato a tue spese che gli altri fanno fatica a capirti o a comprendere i tuoi bisogni.

Scimmia n.3

Questa scimmia viene associata alla sensibilità. Se questa è la tua scelta significa che sei innanzitutto una persona selettiva, ti scegli le tue amicizie in base a standard specifici, ti circondi solo di persone che ti fanno stare bene. Il tuo motto è: “Pochi ma buoni”. Sei una persona estremamente sensibile, ma non è sempre facile capire cosa ti turba. Sei una amante della routine e della tua zona di confort, ma se vuoi cogliere delle opportunità dovresti uscire fuori dal recinto.

Sai perché questa scimmia si copre la bocca? Perché questa scimmia tende a trattenere quello che prova o astenersi dal dire quello che pensa per non ferire o discutere con nessuno. Dovresti sentirti più libero di esprimerti e liberare te piuttosto che ingoiare rospi. Se parlerai con il cuore, anche se i tuoi giudizi saranno duri, gli altri lo apprezzeranno.