Test: quanto siete affini tu e il tuo partner? Osserva l’immagine e scoprilo

Scopri quanta affinità c’è tra te e il tuo partner. Osserva l’immagine di questo test psicologico e scopri cosa funziona e cosa non va nella tua relazione.

Il test psicologico di oggi cercherà di capire lo stato di salute della tua relazione. Con questo semplice test riuscirai a capire quanto siete affini e cosa dovreste migliorare a livello di coppia.

L’amore si trasforma nel tempo, se ci prendiamo cura di lui nel modo migliore crescerà sano e forte, se lo trascuriamo morirà. Valuta tu stesso, grazie ai consigli del nostro test, cosa puoi fare per avere una relazione appagante.

Grazie a questo testo rifletterai sullo stato della tua relazione, riuscirai a capire cosa funziona e cosa migliorare. Potrai prendere in considerazione aspetti che avevi trascurato e migliorare la relazione prima che i problemi vi allontanino in maniera definitiva.

Test: dimmi cosa vedi nell’immagine e ti dirò se la tua relazione funziona

I test immagine hanno una valenza clinica solo nel caso in cui vengono sottoposti e giudicati da esperti, ad esempio gli psicologi. In tutti gli altri casi la loro principale finalità è quella di fornirci degli spunti per valutare molte situazioni e meglio comprendere noi stessi e chi ci circonda.

Sei pronto per fare il test?

Ci vorranno pochi minuti, dovrai solo munirti di carta e penna in modo da annotare le risposte alle domande che stiamo per farti. Sii sincero nel dare la risposta. Per conoscere lo stato della tua relazione dovrai solo dire se hai totalizzato più risposte “A-B-C” .

Osserva di nuovo l’immagine e raccontaci qualcosa in più sui protagonisti:

Come puoi vedere l’immagine mostra due innamorati che si baciano, lei tiene in mano dei palloncini. Sembrano felici ma non abbiamo molti elementi per valutare, ci sono troppe ombre. Non possiamo distinguere il viso e le espressioni ma possiamo fare finta che quella coppia sia la nostra coppia.

Raccontaci qualcosa in più di loro (voi) rispondendo a queste domande:

1- Cosa puoi dirci della loro relazione al momento attuale?

A: stanno bene come il primo giorno, passione e attenzioni non mancano

B: vivono momenti buoni e meno buoni, l’amore e le attenzioni non mancano ma neanche alcuni malintesi

C: Si stanno ancora conoscendo e spesso si sorprendono perché si rendono conto che hanno ancora molto da imparare l’uno dell’altro

2. Le ha fatto una sorpresa o avevano pianificato insieme di andare li?

R: E’ una sorpresa, lui si ingegna sempre per farle delle sorprese

B: Sapeva che volevo andarci e mi ha chiesto di scegliere il giorno

C: Lei lo ha stressato parecchio ma alla fine lo ha convinto ad andare

3. Se decideranno di dormire insieme come staranno nel letto?

A: Dormiranno tutto il tempo abbracciati

B: Si abbracceranno per un pò ma poi ognuno assumerà la propri posizione comoda

C: A letto non si abbracciano mai

4. Perché lei ha i palloncini? é un giorno speciale? il compleanno o l’anniversario?

R: E’ un giorno speciale e lui fa sempre le cose in grande, soprattutto in quelle occasioni.

B: E’ un giorno speciale soprattutto perché in quelle occasioni si ingegna più del solito

C: E’ un giorno speciale, i palloncini li ha presi lei, lui si dimentica le ricorrenze e non è molto romantico

5. Quali progetti hanno fatto per il futuro?

A: Entrambi hanno le idee chiare, desiderano progettare viaggi, casa e famiglia.

B: Il futuro è un tantino incerto, alternano momenti di entusiasmo con altri in cui sembrano molto dubbiosi.

C: Niente progetti per il futuro, preferiscono vivere il presente e chi vivrà vedrà

Risultato del test

Se hai dato più risposte A

Siete una coppia fantastica, due anime gemelle! siete pazzi l’uno dell’altro e siete destinati ad una vita felice insieme. Tenetevi sempre stretti e non perdetevi mai.

Se hai dato più risposte B

La vostra affinità è grande ma il vostro rapporto ha delle lacune che bisogna migliorare. C’è comprensione tra voi due, siete anche molto passionali ma dovete lavorare per rendere il vostro rapporto più solido.

Se hai dato più risposte c

Forse è il caso di riflettere, la vostra affinità è bassa, ci sono cose che non vanno e dovreste approfondire la questione invece di fare finta di nulla. Parlate, farà bene ad entrambi.