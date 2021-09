Stai aspettando gli altri? Controlla se sei nella lista dei segni più puntuali

Sei uno dei segni più puntuali dell’oroscopo? Scopriamolo subito con la classifica di oggi dei segni zodiacali: ecco le prime cinque posizioni!

La tua vita, come diceva Stefano Benni, è un inferno di solitudini immeritate. Cosa? No, non sei passato a peggior vita ma sei, molto più semplicemente, una delle persone più puntuali che tu conosca!

Mentre aspetti che gli altri si facciano vedere all’orario concordato, forse è il caso di dare una controllata alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Pronto a scoprire se ti trovi tra i primi cinque segni zodiacali che spaccano il minuto e sanno sempre a che ora uscire di casa?

I segni più puntuali dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dello zodiaco

Sì, lo sappiamo.

Sei seduto su una panchina, probabilmente esposto alle intemperie siano essere la calura estiva o i primi venti invernali. Stai aspettando, con disperata rassegnazione, che i tuoi amici, il tuo partner od i tuoi familiari ti raggiungano.

No, non sei arrivato in anticipo ma, semplicemente, sei in perfetto orario.

Sono gli altri ad essere sempre in ritardo!

Oggi abbiamo deciso di raccogliere, nella nostra lista, i cinque segni zodiacali più puntuali di tutto l’oroscopo.

Mentre aspetti che gli altri arrivino ed i minuti passano, puoi dare una scorsa alle prime posizioni.

LEGGI ANCHE –> Segni più ritardatari dello zodiaco: se fai sempre tardi è colpa delle stelle!

Oltre a trovare, con ogni probabilità, il tuo segno zodiacale tra le prime posizioni potrai anche individuare chi sono i segni ai quali dare appuntamento la prossima volta!

Ecco le prime cinque posizioni!

Cancro: quinto posto

Per quanto non siano persone precisissime (visto che c’è sempre il rischio che si fermino ad accarezzare un gattino o a sospirare per un fiore spezzato), i nati sotto il segno del Cancro sono generalmente molto puntuali.

Hanno il terrore di far aspettare gli altri e di comunicare, così, la propria inaffidabilità! Il Cancro non vuole mai far attendere le persone importanti della sua vita e si sforza in ogni maniera di essere preciso e puntuale.

Provate a dargli un appuntamento… per credere!

Scorpione: quarto posto

Anche se i nati sotto il segno dello Scorpione sono dei notori dormiglioni, bisogna ammettere che non si presentano mai in ritardo da nessuna parte.

Per lo Scorpione, infatti, essere puntuale è fondamentale nella vita! Dimostrare di essere persone capaci, affidabili e che sanno dare il buon esempio è una delle missioni dello Scorpione.

Per questo motivo, dunque, sappiate che uno Scorpione non vi lascerà mai in attesa e che si presenterà sempre puntualmente all’orario concordato.

Magari c’è qualche margine di errore, se dimentica un appuntamento o qualcosa del genere: ma non farà mai ritardo volontariamente!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più irritanti di tutto l’oroscopo: scopri se c’è il tuo partner in classifica

Capricorno: terzo posto

Non vogliamo dire che i Capricorno si sforzino per arrivare in orario perché sarebbe veramente una bugia.

Semplicemente, anche se non prendono iniziativa o non si preparano a riguardo, i nati sotto il segno del Capricorno arrivano sempre in orario!

Questo è un segno sempre organizzato, che non si preoccupa molto degli altri ma che riesce, incredibilmente, sempre ad essere pronto per tempo.

Magari si tratta, per l’appunto, della sua incredibile organizzazione o magari, semplicemente, del suo modo di fare che gli permettere di ottimizzare tutti i suoi movimenti.

In ogni caso, non aspettatevi di vedere il Capricorno arrivare in ritardo: hanno stretto un patto con le lancette dell’orologio e sono sempre in tempo!

Ariete: secondo posto

Quasi in cima alla classifica dei segni più puntuali dell’oroscopo, troviamo i nati sotto il segno dell’Ariete.

Questo è un segno particolarmente puntuale ed organizzato che fa della precisione uno dei suoi tratti più importanti.

All’Ariete, infatti, piace essere affidabile e non fa altro che vantarsi della sua puntualità.

Effettivamente, dobbiamo dargliene atto: l’Ariete è uno dei segni più puntuali di tutto lo zodiaco!

Calcolano al secondo ogni spostamento, sanno quando passano treni o autobus, non hanno problemi ad immaginare percorsi alternativi ed hanno sempre un piano B per arrivare in orario.

Impossibile cercare di competere con l’Ariete; arriverà non solo puntuale ma anche in anticipo ai vostri appuntamenti!

Sono persone puntualissime: non fatele aspettare troppo perché vivono l’attesa come una vera e propria mancanza di rispetto!

LEGGI ANCHE –> Con te si ride sempre? Allora sei uno dei segni zodiacali più divertenti dell’oroscopo

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più puntuali dell’oroscopo

Ovviamente, non potevamo non inserire al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Loro non solo si trovano al primo posto: erano già qui prima ancora che iniziassimo a scrivere, proprio perché arrivano sempre prima di tutti gli altri!

La Vergine, infatti, è un segno che non è solo estremamente preciso e organizzato ma anche estremamente puntuale.

Chi è nato sotto questo segno è la rappresentazione vivente del fatto che arrivare in orario vuol dire arrivare tardi mentre arrivare in anticipo vuol dire arrivare in orario.

Lo sappiamo, sembra complicato ma in realtà non lo è: è solo il modo della Vergine di poter stabilire, una volta per tutte, che sono proprio loro i segni più puntuali di tutto l’oroscopo!

Per la Vergine essere puntuale non è né un vanto né qualcosa che fa per avere lodi dagli altri. Hanno la puntualità nel sangue e non possono proprio arrivare in ritardo.

Quando gli succede di mancare un appuntamento, a causa di motivazioni ovviamente non aventi a che fare con la loro volontà, i nati sotto il segno della Vergine si sentono quasi male.

Non arrivate in ritardo quando avete un appuntamento con loro!