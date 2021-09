Cunnilingus, perché il tuo partner odia praticarlo?

Molti uomini non trovano piacevole praticare il cunnilingus alla partner. Scopri quali sono le principali motivazioni alla base di questo rifiuto.

Si parla poco delle pratiche orali che servono a dare piacere alle donne, mentre l’argomento contrario è molto più tematizzato. Forse è per questo che le donne che accontentano oralmente gli uomini sono molto di più degli uomini che accontentano le donne. Che il motivo sia legato al piacere che si prova nel farlo? Più che una pratica piacere, i preliminari orali sono un mezzo per dare piacere al partner. Questo potrebbe significare che alla base di questo rifiuto ci sia un costrutto sociale secondo il quale le donne dovrebbero soddisfare gli uomini mentre gli uomini non sarebbero obbligati a farlo.

Abbiamo analizzato le possibili motivazioni alla base di questo rifiuto. Forse il tuo partner non si dedica mai alle tue parti intime per uno dei motivi che abbiamo elencato in questo articolo.

Perché il mio partner non si dedica alle mie parti intime?

Molte donne lamentano questa mancanza soprattutto perché gli uomini sono molto esigenti e adorano in particolar modo che la donna si prenda cure dei loro membri. Allora se questi preliminari orali sono una tale fonte di piacere, perché non ricambiano?

I motivi possono essere molteplici e vanno dal non pensare che aiutano ad eccitare la partner a provare una repulsione morale nel farlo. Continua a leggere per saperne di più.

I motivi per i quali il tuo uomo preferisce evitare incontri ravvicinati con le tue zone intime potrebbero essere diversi. Dovresti provare a parlare apertamente con lui se questa negligenza ti crea disagio e capire per quale motivo non lo fa. Potresti scoprire che non lo hai mai fatto non per una questione di disgusto ma magari per l’errata convinzione che tu non volessi questo tipo di attenzioni dato che non glielo hai mai chiesto apertamente! Le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Ecco perché probabilmente il tuo partner non pratica cunnilingus:

Per principio

Alcuni uomini non lo fanno per via di principi morali o religiosi secondo i quali praticare sesso orale non sia ammesso perché non rientrano in un comportamento accettabile e corretto.

Disagio

Alcuni uomini non si sentono a proprio agio accanto alla vulva. Un pò per il suo aspetto umido e peloso, un pò per la sensazione che provano nel toccarla con le labbra. La vagina differisce da donna a donna anatomicamente parlando e il partner potrebbe aver avuto una esperienza pregressa negativa che non desidera ripetere.

Motivi igienici

Alcuni uomini hanno solo rapporti rigorosamente protetti per motivi igienici e di sicurezza. Non potendosi proteggere durante il rapporto come nel caso dell’uso del preservativo, preferiscono astenersi. Per la penetrazione, gli uomini sanno che possono proteggersi usando il preservativo.

Ignoranza

Alcuni uomini uomini ignorano il piacere che potrebbero far provare ad una donna attraverso questa pratica. Convinti che niente possa eguagliare il piacere derivante da una penetrazione finiscono per dedicarsi solo a questo. Spiega al tuo partner che nella vita non si finisce mai di imparare.

Traumi

Le brutte esperienze potrebbero essere motivo di traumi per entrambi i sessi. Non è da escludere che un uomo abbia un brutto ricordo di una esperienza precedente con una vagina particolarmente maleodorante.

Cosa puoi fare per risolvere il problema?

Il consiglio che possiamo darti è quello di parlare apertamente con il partner. Evitate in ogni caso ogni tipo di forzatura. Ognuno di noi ha proprie fantasie e piaceri in intimità, bisogna venirsi incontro e l’unico modo per farlo è conversare e conoscere le vie del piacere dell’altro e capire quali si è disposti a percorrere e quali no.